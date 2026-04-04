Ειδικοί αποκαλύπτουν τον καλύτερο τρόπο για να απολαύσουμε την εμβληματική σοκολατένια λιχουδιά και εξηγούν γιατί δεν πρέπει ποτέ να τη σπάμε.

Το πασχαλινό αυγό αποτελεί για τους περισσότερους, κυρίως για τους μικρότερους σε ηλικία, μία από τις πιο απολαυστικές λιχουδιές του Πάσχα. Όμως φαίνεται πως οι περισσότεροι από μας το σπάμε με λάθος τρόπο, χάνοντας ένα σημαντικό μέρος της εμπειρίας.

Σύμφωνα με τον Will Torrent, Ανώτερο σεφ ανάπτυξης επωνυμίας στη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Waitrose, ο τρόπος με τον οποίο σπάμε τη σοκολάτα επηρεάζει άμεσα τόσο την υφή του όσο και τη γευστική μας απόλαυση. Το να χτυπάμε δυνατά το πασχαλινό αυγό στον πάγκο της κουζίνας για να σπάσει μπορεί να είναι απολαυστικό, αλλά στην πραγματικότητα καταστρέφει τη δομή της σοκολάτας δημιουργώντας άτακτα θραύσματα και σκόνη.

Ο Torrent προτείνει μια πιο ήπια και προσεκτική προσέγγιση, να χτυπάμε απαλά το αυγό κατά μήκος της κεντρικής του ραφής, ώστε να ανοίγει σε δύο ομοιόμορφα μισά.

Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η υφή και επιτυγχάνεται το χαρακτηριστικό «σπάσιμο» της σοκολάτας, το οποίο συνοδεύεται από ένα απαλό λιώσιμο στο στόμα. Όπως εξηγεί ο ίδιος στη daily mail, το μυστικό βρίσκεται στο να επιβραδύνουμε την απόλαυση και να αφήσουμε τη σοκολάτα να «δουλέψει» από μόνη της. Όταν σπάει σωστά μπορεί κανείς να απολαύσει καλύτερα τα αρώματα και τις γευστικές στρώσεις που αποκαλύπτονται καθώς λιώνει. Αντί να τη μασάμε βιαστικά, είναι προτιμότερο να την αφήνουμε να λιώνει στη γλώσσα, ώστε να αναδεικνύεται πλήρως η ποιότητά της.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος αποθήκευσης. Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι η ψύξη ενισχύει την τραγανότητα, ο ειδικός συμβουλεύει να αποφεύγεται το ψυγείο. Η σοκολάτα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, καθώς το βούτυρο κακάο έχει σχεδιαστεί για να λιώνει στη θερμοκρασία του σώματος.

Η ψύξη μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο της «άνθισης ζάχαρης» (sugar bloom), όπως επισημαίνει και η ειδικός στην ασφάλεια τροφίμων Belinda Stuart-Moonlight.

Αυτό συμβαίνει όταν η σοκολάτα μεταφέρεται από χαμηλή σε υψηλότερη θερμοκρασία, δημιουργώντας υγρασία στην επιφάνεια που διαλύει τη ζάχαρη και αφήνει μια λευκή επίστρωση που δίνει την εντύπωση πως η σοκολάτα έχει αλλοιωθεί.

Επιπλέον, η σοκολάτα έχει την τάση να απορροφά οσμές, κάτι που σημαίνει ότι η αποθήκευσή της στο ψυγείο μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση της, εξαιτίας της μυρωδιάς άλλων τροφίμων. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι σοκολάτες με κρεμώδη γέμιση, οι οποίες ενδέχεται να χρειάζονται ψύξη για λόγους ασφάλειας.

Παράλληλα, το αν θα απολαύσουμε φέτος τη σοκολάτα έχει να κάνει και με τις ευρύτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Ενδεικτικά, η μέση τιμή ενός πασχαλινού αυγού στα σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αυξηθεί κατά 9% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας περίπου τις 3,27 λίρες (3,74 ευρώ) για μέσο βάρος 162 γραμμαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Worldpanel by Numerator που συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με την παγκόσμια κατανάλωση προϊόντων.

Η αύξηση στην τιμή της σοκολάτας αποδίδεται στη σοβαρή παγκόσμια έλλειψη κακάο, που οφείλεται σε κακές σοδειές, καθώς και στη γήρανση και στις ασθένειες δέντρων στη Δυτική Αφρική, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση και το υψηλό κόστος ενέργειας και μεταφορών.