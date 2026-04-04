Μέχρι πότε μπορούν να καταβάλουν οι εργοδότες το Δώρο Πάσχα και τι θα συμβεί αν δεν δοθεί.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών και αφορά όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο. Η προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Πάσχα ορίζεται αυστηρά μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν διαθέσιμα τα χρήματα για τις πασχαλινές αγορές πριν την Κυριακή της Λαμπρής που φέτος θα την γιορτάσουμε την Κυριακή 12 Απριλίου.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα

Όλοι οι μισθωτοί:

Με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.

Το Δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήματα, στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου, με αναφορά στην αιτιολογία και στο χρονικό διάστημα που αφορά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dheaawhurmnl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Το ύψος του δώρου Πάσχα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, αλλά σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Μπορείτε να το υπολογίσετε μέσω ειδικής εφαρμογής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό Δώρο Πάσχα δεν θα ενσωματώσει την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού, παρότι αυτή τέθηκε σε ισχύ από 1η Απριλίου. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές που ισχύουν 15 ημέρες πριν από το Πάσχα, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να μην αποτυπώνεται στο ποσό του δώρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dheauk7amie1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι συμβαίνει αν δεν καταβληθεί έγκαιρα το Δώρο Πάσχα 2026

Η καθυστέρηση ή μη καταβολή του Δώρου Πάσχα θεωρείται παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας για σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς. Η αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για άσκηση ατομικής δίωξης κατά του εργοδότη. Διαβιβάζεται επίσης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή online στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας.



Σε περίπτωση μη καταβολής, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προσωπικές και νομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και διαδικασίας αυτοφώρου.