Το εορταστικό πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για το Πάσχα 2026 - Κυριακή των Βαΐων θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.

Από τις 2 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το πασχαλινό ωράριο, με προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 5 Απριλίου και διευρυμένες ώρες ενόψει της πασχαλινής αγοράς. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνώ τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα το καταναλωτικό κοινό κατά την πασχαλινή περίοδο. Παράλληλα, προβλέπεται προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 5 Απριλίου.

Πάσχα 2026: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην Αθήνα

Πέμπτη 02/04/2026: 09:00 - 21:00

Παρασκευή 03/04/2026: 09:00 - 21:00

Σάββατο 04/04/2026: 09:00 - 16:00

Κυριακή 05/04/2026: 11:00 - 16:00

Ωράριο Μεγάλης Εβδομάδας

Μεγάλη Δευτέρα 06/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Τρίτη 07/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Τετάρτη 08/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Πέμπτη 09/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10/04/2026: 13:00 - 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026: 09:00 - 15:00

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Κυριακή των Βαΐων: Ανοικτά τα καταστήματα για τις πασχαλινές αγορές - Το ωράριο των καταστημάτων

Να σημειωθεί ότι την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου) τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την Κυριακή 5/4 είναι: 11:00 – 16:00, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε μεγάλα καταστήματα και αλυσίδες, το ωράριο μπορεί να επεκταθεί έως τις 18:00 ή και 20:00, ανάλογα με την πολιτική της κάθε επιχείρησης.

Πάσχα 2026: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν λαμπάδες και παιχνίδια

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ Οι λαμπάδες και τα παιχνίδια που τις συνοδεύουν είναι τα πιο δημοφιλή δώρα για την περίοδο του Πάσχα. Αν αγοράζετε λαμπάδες για παιδιά, βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν εύφλεκτα ή επικίνδυνα υλικά. Επιλέξτε ασφαλή παιχνίδια με σήμανση CE και κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού που δεν περιέχουν PVC ή φθαλικές ενώσεις. Τα τοξικά χημικά, αν υπάρχουν, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών μέσω της επαφής ή της εισπνοής. Αν αγοράσετε κάποιο μεμονωμένο παιχνίδι ηλεκτρονικά και αποδειχθεί ελαττωματικό, έχετε κάθε δικαίωμα να το επιστρέψετε σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της αγοράς. Οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει πάντα να φυλάσσονται, για να μπορέσουν οι καταναλωτές να έχουν αποδεικτικό ώστε να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω εφόσον χρειαστεί. Επίσης, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο καταναλωτής έχει δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής των χρημάτων του στα πλαίσια της εγγύησης. Εάν κάποιος καταναλωτής δεν λάβει απόδειξη οφείλει να τη ζητήσει ή εάν αντιληφθεί ότι το προϊόν έχει ίδια ακριβώς τιμή σε αρκετά καταστήματα πρέπει να προχωρήσει σε καταγγελία για αθέμιτη σύμπραξη.