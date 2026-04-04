Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το πώς θα είναι ο καιρός.

«Ο καιρός του Πάσχα δεν έχει ακόμη πει την τελευταία του λέξη» τονίζει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του.

Μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, τα δύο κορυφαία προγνωστικά μοντέλα συγκρούονται ανοιχτά, δίνοντας όχι απλώς διαφορετικές ποσότητες βροχής, αλλά διαφορετικό τύπο καιρού για την Ελλάδα.

Στο νέο άρθρο του αναλύει με καθαρό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο γιατί η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ποιο σενάριο δείχνει πιο οργανωμένη επιδείνωση και ποιο παραπέμπει σε πιο γρήγορο πέρασμα διαταραχών.

«Παρουσιάζουμε ακόμη τους χάρτες υετού των δύο μοντέλων και εξηγούμε τι πραγματικά σημαίνουν για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα. Γιατί στη Μετεωρολογία το ζητούμενο δεν είναι να εντυπωσιάσεις, αλλά να διαβάσεις σωστά τα σημάδια της ατμόσφαιρας» επισημαίνει στο άρθρο του εδώ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-04-2026

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 18 και κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 05-04-2026

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά μετά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-04-2026

Στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2026

Στα δυτικά και νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα ηπειρωτικά και από αργά το απόγευμα και στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα.

Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.