Στη δίνη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται η κυβέρνηση, μετά την διαβίβαση των δύο νέων δικογραφιών για την υπόθεση και οι οποίες αφορά 11+2 βουλευτές της ΝΔ. Με τη μια δικογραφία, η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζητά την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών, ενώ με την άλλη ζητά από τη Βουλή να αξιολογήσει αν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από δύο πρώην υπουργούς και να κρίνει αν οι υποθέσεις τους πρέπει να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη.

Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό, καθώς «γαλάζιοι» βουλευτές έχουν καταγραφεί από τον κοριό είτε οι ίδιοι είτε συνεργάτες τους να συνομιλούν με στελέχη του οργανισμού για ζητήματα ψηφοφόρων τους.

Ο Κώστας Καραμανλής

Για την περίπτωση του Κώστα Καραμανλή που ανακοίνωσε σήμερα πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα δεν υπάρχει απευθείας συνομιλία του. Η αναφορά στο πρόσωπό του γίνεται στο πλαίσιο συνομιλίας του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, με συνεργάτη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο εκείνη, Σπήλιο Λιβανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την δικογραφία, στην καταγεγραμμένη συνομιλία (11.09.2021), συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού μιλά στο τηλέφωνο με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά:

Π.Α. συνεργάτης Σπήλιου Λιβανού: Αυτή η υπόθεση του ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ…που ενδιαφέρεται ο…που είναι τριάντα εφτά άτομα, με έναν εε με τα βιολογικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δημήτρης Μελάς: Αφορά τον Μ….

Π.Α.: Συμφωνώ. Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το για να το φτιάξουμε;

Δημήτρης Μελάς: Λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, ει…είχε γίνει μία συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι απ’ τον Καραμανλή σε μια σύσκεψη…Λοιπόν και είπε ο Υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει.

Σε άλλη στιχομυθία (05.11.21), συνεργάτης του υπουργείου με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικώς με διαδοχικές προσφυγές που τελικώς έγιναν αποδεκτές αναφέρεται:

Ν. Κ.: Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Δημήτρης Μελάς: Για κρατικά χρήματα πρόκειται.

Ν. Κ.: Υπάρχει πρόβλημα με αυτό;

Δημήτρης Μελάς: Δεν υπάρχει.

Ν. Κ.: Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερε το θέμα…Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, θα το κάνουμε.

Η Κατερίνα Παπακώστα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα της ευρωπαίας εισαγγελέως αναφλέρεται πως η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα φέρεται να προχώρησε σε επανειλημμένες παρεμβάσεις προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπόδικο Δημήτρη Μελλά, επιδιώκοντας τη «διευθέτηση» υπόθεσης που αφορούσε παραγωγό με σοβαρές ενδείξεις απάτης.

Αποτέλεσμα της παρέμβασης σύμφωνα με το έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βοουλή ήταν ο συγκεκριμένος παραγωγός «να εισπράξει αχρεωστήτως όχι μόνο το ποσό των 27.800,16 ευρώ για το έτος 2021, αλλά να συνεχίσει να αντλεί παρανόμως ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και κατά τα επόμενα έτη (2022 - 2024) προκαλώντας βέβαιη και οριστική ζημιά συνολικού ύψους 142.249,81 ευρώ στην περιουσία της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου».

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που φέρεται να είχε η κ. Παπακώστα με τον Δημήτρη Μελά:

Δημήτρης Μελάς: Ποιος είναι;

Κατερίνα Παπακώστα: Η Κατερίνα η Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων. Η διαδικασία από τα Τρίκαλα για την υπόθεση του Θ.Μπ. σε συννενόηση με τον Ζ. (κτηνίατρος) έχει ολοκληρωθεί.

Δημήτρης Μελάς: Το γνωρίζω.

Κατερίνα Παπακώστα: Άρα εσείς τώρα από Σεπτέμβριο όπως είχαμε πει θα πρέπει να το δείτε το υπόλοιπο κομμάτι πώς ε δεν ξέρω πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς; Θέλετε να σας υπενθυμίσω εγώ;

Δημήτρης Μελάς: Δεν χρειάζεται. Πριν από την πληρωμή που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου θα πάρουμε το αρχείο από την κτηνιατρική βάση οπότε εφόσον ενημερώθηκε θα λάβουν την καινούρια εικόνα.

Σε επόμενη επικοινωνία, η βουλευτής φέρεται να λέει στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Μ. δεν έχει πληρωθεί τελικά. Κοίτα το θέμα γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα».

Ακολούθως, ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού τηλεφώνησε σε υπάλληλο και στη συνέχεια ο ίδιος κάλεσε ξανά τη βουλευτή:

Δημήτρης Μελάς: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω γι αυτό θα με αφήσει λίγο να το ψάξω μέχρι την Δευτέρα. Γιατί σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχε τον Μάιο που δεν πληρώθηκε

Κατερίνα Παπακώστα: Πώς είναι δυνατόν αυτό; Ο Ζ. (Κτηνίατρος) έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει, θα μιλήσω με τον Ζ. Να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.

Δημήτρης Μελάς: Θα το δω και εγώ.

Κατερίνα Παπακώστα: Ναι οπωσδήποτε κ. Μελά πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.

Δημήτρης Μελάς: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση;

Κατερίνα Παπακώστα: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης… η μείωση, η μείωση των ζώων έγινε πριν τον έλεγχο, εεε ο κύριος Ζ (κτηνίατρος) μπήκε και διόρθωσε την ημερομηνία… έτσι ώστε να φαίνεται, ότι η μείωση των ζώων έγινε πριν από τον έλεγχο … άρα αν έγινε όντως αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει ένσταση. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.

Δημήτρης Μελάς: Θα το κοιτάξουμε . Δηλαδή εσύ επωφελείσαι, σε έναν καλό σου, ας πούμε ψηφοφόρο και τα λοιπά, εγώ δεν επωφελούμαι πουθενά μόνο εκτέθηκα, εντός εισαγωγικών και στο τέτοιο… οπότε ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι η πρόθεση υπήρχε πλήρης … και υπάρχει… η δική σου πλευρά θα πρέπει να φανεί ε πολύ νομίζω ότι είναι πολύ καθαρή σε εκείνον. Της μεσολάβησης που έχει κάνει, εντάξει; Απλά να ξέρει πόσο έχει, εε, εμπλακεί σε αυτό το κομμάτι και πόσο παρελκυστικό είναι αυτό που έγινε, γιατί δεν θα γινόταν τίποτα… Από το σημείο που έχει γίνει ο έλεγχος.

Ο Κώστας Σκρέκας

Στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας μπήκε και ο πρώην πλέον γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρεκας ο οποιος έχει καταγραφεί σε συνομιλία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά.

Ο διάλογος φέρεται να αφορά την πληρωμή παραγωγού, ο οποίος, όπως τονίζεται στη δικογραφία, πως εμφανίστηκε ψευδώς επιλέξιμος, λόγω αναδρομικής τροποποίησης δεδομένων.

Το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αναφέρει: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς, κατόπιν πιέσεων του βουλευτή Κωνσταντίνου Σκρέκα έδωσε εντολή για την άρση των δικλείδων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, την 22/092021 δόθηκε η εντολή να «ξεκλειδωθεί»το αίτημα του παραγωγού παρακάμπτοντας τους κωδικούς λάθους», με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπολογίζεται σε 87.780,55 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο Δημήτρης Μελάς φέρεται να ανέφερε στον Κώστα Σκρέκα: «Ε, πρώτον σ’έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα». «Ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά, τώρα εντάξει, έγινε ολόκληρο τέτοιο», λέει ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βουλευτή, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» και τότε ο Κώστας Σκρέκας φέρεται να του απαντάει: «Χεράτα, κατάλαβα».

Παρακάτω είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Κώστα Σκρέκα και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (24/9/2021), όπως αποτυπώνεται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή σύμφωνα με πληροφορίες:

Κ. Σκρέκας: Παρακαλώ. Δημήτρη μου;

Δ. Μελάς: Κωστάκη μου.

Κ. Σκρέκας: Έλα φίλε, για πες.

Δ. Μελάς: Καλά είσαι;

Κ. Σκρέκας: Καλά. Πηγμένος.

Δ. Μελάς: (ακατάληπτο περιεχόμενο) πηγμένος.

Κ. Σκρέκας: Χαμός για πες.

Δ. Μελάς: Ε πρώτος σ΄έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.

Κ. Σκρέκας: Ωωχ μ΄αρέσεις. Για πες τι λέω δηλαδή ότι;

Δ. Μελάς: Ντάξει; Τίποτα θα γίνει ντάξει.

Κ. Σκρέκας: Θα γίνει; Αυτό που ζητάει;

Δ. Μελάς: Ναι. Ναι.

Κ. Σκρέκας: Σίγου… του το λέω έτσι; Δε ξε γιατί δε ξε.

Δ. Μελάς: Για το Βούλγαρη δε λέμε;

Κ. Σκρέκας: Για το Βούλγαρη ναι ναι ναι ναι ναι. Θα γίνει;

Δ. Μέλας: Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο…

Κ. Σκρέκας: Ωραία ωραία.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης

Και στην περίπτωση του Γιάννη Κεφαλογιάννη δεν έχει καταγραφεί συνομιλία του, αλλά συνεργάτη του. Στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας έχει καταγραφεί πως την 02/01/2021 υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και του Ι.Τ., στενού συνεργάτη του πρώην πλέον υπουργού Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, ο Ι.Τ. μιλά στον Δημήτρη Μελά, για «κόλπο» με το οποίο παραγωγοί μοιράστηκαν «μισά - μισά» χρήματα. «Στείλτα τα μου να δω τι αν μπορεί να γίνει κάτι», φέρεται να λέει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων.

«Προκειμένου να διασωθούν οι εν λόγω παραγωγοί (εκλογική πελατεία) από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων αλλά και για να προστατευθεί ο μεσάζων του κυκλώματος ο οποίος δεχόταν απειλές από τους παραγωγούς ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής παρέμβασης του πολιτικού γραφείου του Ι. Κεφαλογιάννη», σημειώνεται στο διαβιβαστικό.

Ακολουθεί ο διάλογος που φέρεται να είχε ο συνεργάτης του Γιάννη Κεφαλογιάννη Ι.Τ. με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (2/10/2021):

Ι.Τ.: Είναι οι μοναδικοί τέσσερις παραγωγοί στο Ρέθυμνο που ανήκουν σε αυτή την περίπτωση, διότι το «κόλπο» είναι ηρακλειώτικη πατέντα.

Ι.Τ.: Αυτός έχει βάλει σ’ αυτούς τους τέσσερις…Ο οποίος είναι ένας…ο αδερφός της γυναίκας του και τον κυνηγάει ο πεθερός του να τον φάει λάχανο…ο άλλος είναι μπράβος στην Αθήνα…και τον κυνηγάει και αυτός…ναι και έχει μπλέξει ο κακομοίρης δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή αυτόν πραγματικά αν …μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε.

Δημήτρης Μελάς: Πως εμπλέκεται αυτός;

Ι.Τ.: Αυτός έκανε την δουλειά…αυτός είχε μία συντεκνία με τον Ξυλούρη…Στο Ηράκλειο…ναι και του είπαν αυτοί το κόλπο…βρήκε αυτός τέσσερα άτομα και τους λέει εγώ θα σας φτιάξω και μισά μισά…και τους έφτιαξε λοιπόν τους τέσσερις…δηλαδή αυτοί τα πήραν μία χρονιά, αλλά τώρα τους τα γυρεύουν αχρεώστητα.

Δημήτρης Μελάς.: Το 2020;

Ι.Τ.: Ναι

Δημήτρης Μελάς: Στείλ’τα μου να τα δω τι τι αν μπορεί να γίνει κάτι, έτσι;

Ο Σπήλιος Λιβανός

Και η περίπτωση του Σπήλιου Λιβανού δεν αφορά απευθείας συνομιλίες του, αλλά συνεργατών του με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο κοριός έχει «πιάσει» συνομιλία από τον Σεπτέμβριο του 2021, στην οποία ο συνεργάτης του υπουργού, Ν.Κ. μιλά για επιτόπιο έλεγχο που επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε «κάποιους φίλους». Ο ίδιος φέρεται να προτείνει «να καθυστερήσει ο έλεγχος όσο γίνεται», καθώς οι παραγωγοί έχουν 300 ζώα, εκ των οποίων τα 80 είναι μικρά με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού να απαντά διερωτώμενος: «τι θέλετε να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσουν;».

Σε μεταγενέστερη καταγεγραμμένη συνομιλία, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να αναφέρει σε συνομιλητή του (Δ.Ν.) ότι δέχθηκε επικοινωνία από το γραφείο υπουργού, επισημαίνοντας πως οι συγκεκριμένοι παραγωγοί «είναι δικοί τους». Παράλληλα, διευκρινίζει ότι το αρχικό αίτημα αφορούσε την ακύρωση επιτόπιου ελέγχου, προσθέτοντας με νόημα: «τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για σένα».

Στην ίδια συνομιλία, ο Δ.Ν. περιγράφει ως «ενδεδειγμένη» λύση να μην παρουσιαστούν οι δύο παραγωγοί στον έλεγχο, αλλά να επικαλεστούν λόγους υγείας, καταθέτοντας σχετικό ιατρικό έγγραφο. Όπως επισημαίνει, καθοριστικό στοιχείο δεν είναι η ουσία του ελέγχου αλλά η τυπική εικόνα των ζώων, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα οι ελεγκτές να κάνουν εκτίμηση ηλικίας – κανείς δεν το κάνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ούτε πρόκειται, αρκεί να βλέπουν τα ενώτια».

Ο Κώστας Τσιάρας

Για τον Κώστα Τσιάρα το πόρισμα αποδίδει ενεργό ρόλο άσκησης πίεσης προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργάτη του, με σκοπό την αποφυγή κυρώσεων και τη διατήρηση επιδότησης, μέσω παρέμβασης που –κατά την περιγραφή– υπερέβαινε τα όρια της θεσμικής του ιδιότητας.

Ειδικότερα, αναφέρει πως «προκάλεσε με πρόθεση» στον αρμόδιο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Α.Β., «την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε και συγκεκριμένα έδωσε εντολή σε υπάλληλο του πολιτικού του γραφείου στην Καρδίτσα, να πραγματοποιήσει επικοινωνία, προκαλώντας τον προιστάμενο της περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ «με πειθώ, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις, εκμεταλλευόμενος τη βουλευτική του ιδιότητα και την φερόμενη εγγύτητα με την πολιτική ηγεσία (φίλος του υπουργού), την απόφαση να τελέση την αξιόποινη πράξη της απιστίας, αποτρέποντας την άμεση περικοπή και επιβολή κυρώσεων για το έτος 2021 ύψους 22.944,27 ευρώ σε παραγωγό».

Ακολουθεί ο διάλογος (5/11/ 2021) που φέρεται να είχε ο συνεργάτης του πρώην υπουργού με τον υπάλληλο του του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Συνεργάτης Τσιάρα: Δεν μου λες τώρα μας πήρε… ένας πολύ καλός φίλος του Υπουργού, ο Ά. Γ. Είναι από Φανάρι Καρδίτσας. Αυτός έχει κάτι ράμπες στο χωράφι, στην λίμνη Σμοκόβου που έρχεται το νερό. Και του είπαν ότι κανονικά είναι στο "πρασίνισμα" και πρέπει να τις χαλάσει τις ράμπες. Τι γίνεται; Μπορούν να χαλάσουν αυτές οι ράμπες;

Α.Β.: Δεν ξέρω αν μπορεί να καλυφθεί, γιατί έχει ήδη μπει σε έλεγχο.

Συνεργάτης Τσιάρα: Τα δικάς τα παιδιά λογικά δεν είναι; Από την δικιάς την Υπηρεσία θα έρθουν εδώ.

Α.Θ.: Έχουν ήδη αποτυπωθεί κεντρικά, και ο επιτόπιος έλεγχος έρχεται για επιβεβαίωση, οπότε υπάρχει ήδη θέμα.

Συνεργάτης Τσιάρα : Είναι πολύ φίλος τους. Δεν πρέπει να τον κάψουμε φέτος. Πώς θα τον βοηθήσουμε...πες μου εσύ τον τρόπο. Τι πρέπει να κάνει τι;

Α.Β.: Εντάξει θα μιλήσω με τα παιδιά να δω τι είδανε.

Η Φωτεινή Αραμπατζή

Η κ. Αραμπατζή μπήκε στο στόχαστρο για συνομιλία που φέρεται να είχε με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, σχετικά με τον έλεγχο σε τρεις παραγωγούς.

Η κα Αραμπατζή φέρεται να αναφέρεται σε τρία ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε τρεις κτηνοτρόφους (πατέρας και δύο παιδιά) από το χωριό Αγγίστα (Σέρρες), οι οποίοι επρόκειτο να ελεγχθούν στις 21/09/2021 από την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Αναφέρει επίσης ότι τα ίδια πρόσωπα είχαν ήδη ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 07/10/2020, ότι είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος επικοινωνεί μαζί της και ότι θα της αποστείλει μέσω email τους ΑΦΜ.

Η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να ρωτά τον συνομιλητή της «τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;», κι εκείνος απαντά πως θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.

Τότε εκείνη συμφωνεί και ζητά να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο.

Ο διάλογος που είχε η πρώην υφυπουργός με τον Δημήτρη Μελά και αναφέρεται στην δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ήταν ο εξής:

Φ.Α.: Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;

Δ.Μ. Θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.

Φ.Α.: …Να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο.

Δ.Μ. …θα επικοινωνήσω με την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης.

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης

Για τον βουλευτή Θεόφιλο Λεονταρίδη, η ευρωπαία εισαγγελέας ζητά την άρση ασυλίας του γιατί διαπιστώνει σύμφωνα με το διαβιβαστικό της δικογραφίας «επανειλημμένες, επίμονες και συγκεκριμένες» παρεμβάσεις προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκοντας την κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα διευθέτηση της υπόθεσης παραγωγού.

Επιπρόσθετα η ευρωπαϊκή εισαγγελία υποστηρίζει πως ο συγκεκριμένος παραγωγός «συνέδεσε ρητά την υπόθεσή του με το πολιτικό κεφάλαιο και την εκλογική του επιρροή υπέρ του βουλευτή», καθώς έχει «πιαστεί» να λέει: «εδώ τώρα ξέρω στην Αλιστράτη ότι εγώ όλοι ξέρουν ότι εγώ είμαι του Θεόφιλου, στηρίζω τον Θεόφιλο κι έχω πολλούς ψήφους εγώ».

Το sms του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Αναφορικά με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, σύμφωνα με τη δικογραφία σε γραπτή επικοινωνία του (SMS) για αίτημα παραγωγού, αναφέρει πως «οτιδήποτε έγγραφα χρειαστούν στην διάθεσή σας». Αυτό το μήνυμα η ευρωπαϊκή εισαγγελία το έχει αξιολογήσει ως υπήρξε αίτημα για εξωθεσμική τακτοποίηση παράτυπου φακέλου.

Ο ίδιος σε δήλωσή του, λέει πως «με ένα πολύ σύντομο γραπτό μήνυμα, έθεσα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το θέμα ενός μικρού κτηνοτρόφου από χωριό της περιφέρειας μου. Τον ρώτησα εάν χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά και το τέλος τον ρώτησα “εάν γίνεται”. Μάλιστα το “γίνεται” ήταν με δύο ερωτηματικά. Θα πρέπει να μας πουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς πώς εννοούν την έννοια του βουλευτoύ. Ο βουλευτής δεν πρέπει να ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων; Δεν είναι υποχρέωση του;».

Ο Μάξιμος Σενετάκης

Για τον Μάξιμο Σενετάξη, στο πόρισμα της ευρωπαίας εισαγγελέως αναφέρεται πως «προκειμένου να διασωθεί ο παραγωγός από τον μηδενισμό και να λάβει την επιδότηση που δεν εδικαιούτο, ο Μάξιμος Σενετάκης παρενέβη εξωθεσμικά στην ηγεσία του Οργανισμού. Άσκησε έντονη πίεση και φορτικότητα στον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριο Μελά, εκμεταλλευόμενος τη θεσμική/πολιτική του ιδιότητα».

Στην δικογραφία έχουν καταγραφεί μηνύματα του βουλευτής για αίτημα παραγωγού. «ΑΦΜ … ΕΒΓΑΛΕ 24 ΤΟΝΟΥΣ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΖΩΑ ΑΠΟ 330 ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΕ 240», αναφέρει ο βουλευτής σε ένα εξ αυτών. Σε άλλη συνομιλία, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει στο βουλευτή: «…λοιπόν Μάξιμε κοίταξε να σου πω τον Κ. θα στον φτιάξω… Αλλά να του πεις μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία… Γιατί έχουνε μείνει πολλοί σαν το δικό του απ’ έξω», με τον Μάξιμο Σενετάκη να απαντά: «Θα τον φωνάξω να του πω να κλαίγεται κιόλας, ανάποδα…».

Ο Λάκης Βασιλειάδης

Ο Λάκης Βασιλειάδης δεν έχει καταγραφεί να συνομιλεί ο ίδιος αλλά τρίτος να συνομιλεί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για λογιαριασμό του. Το όνομά του εμφανίζεται σε SMS τρίτου προσώπου προς κ. Μελλά το οποία αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες: «Από Βασιλειάδη Λάκη… ΑΦΜ … ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΖΩΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ». Σε μετέπειτα τηλεφωνική επικοινωνία του τρίτου προσώπου με τον Δημήτρη Μελά φέρεται να έχει καταγραφεί: «Του Λάκη το έκανες;».

Ο Νότης Μηταράκης

Παρόμοια είναι η περίπτωση του Νότη Μηταράκη, ο οποίος επίσης δεν έχει απευθείας συνομιλία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, «ο Ν.Κ. συνεργάτης σύμβουλος του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργώντας από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με τον εν ενεργεία βουλευτή Νότη Μηταράκη, αλλά και ο πρώην βουλευτή Κωνσταντίνος Μουσουρούλης ενεργώντας κατά παραυτουργία με τους ανωτέρω, με πρόθεση, προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη της απιστίας, την οποία ο τελευταίος διέπραξε».

Ο Χρήστος Μπουκώρος

Μεταξύ των βουλευτών είναι και ο Χρήστος Μπουκώρος, για τον οποίο στο υλικό της δικογραφίας υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες του με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτές περιλαμβάνονται αναφορές σε παραγωγό που ανέμενε επιδότηση ύψους 25.000 ευρώ, αλλά, όπως επισημαίνεται, «δεν πήρε ούτε 1 ευρώ», με τον βουλευτή να μεταφέρει ότι «είναι στα κάγκελα και απειλεί να με πυροβολήσει».Σύμφωνα με το πόρισμα, ο βουλευτής εγκαλείται ότι έπεισε τον Μελά να κάνει δεκτή την ένσταση ως μη όφειλε.

Ο κ. Μπουκώρος αναφέρει πως η υπόθεση αφορά σε νεαρό ζευγάρι αγροτών το οποίο είχε αποκλειστεί το 2021 από τις πληρωμές, παρόλο που λάμβανε νομίμως επιδοτήσεις από το 2017 με τετραετές συμβόλαιο.

«Το αίτημα που υπέβαλα ήταν ηθικό, δίκαιο και νόμιμο. Η αναδρομικότητα της ΚΥΑ Λιβανού ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα. Είχε καλές προθέσεις, ωστόσο οι αναδρομικότητες πάντα προκαλούν πρόβλημα, ορισμένους ανθρώπους τους «εκτέλεσε»», τονίζει ο ίδιος ο Χρήστος Μπουκώρος σε δήλωσή του.