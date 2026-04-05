Μέση Ανατολή: Τελεσίγραφο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ - Σκληρή απάντηση Ιράν εν μέσω κλιμάκωσης

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων διέσωσαν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-15 το οποίο είχε πέσει στο Ιράν, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.
Aξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης επικαλείται το Αλ Τζαζίρα, μεταδίδοντας ότι ο αμερικανός πιλότος που αγνοείται μετά την κατάρριψη του F – 15 εντοπίστηκε σε ιρανικό έδαφος.
Οι ΗΠΑ «ανάκτησαν» το δεύτερο μέλος του πληρώματος από το καταρριφθέν αεροσκάφος F-15 στο Ιράν μετά από «σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών», φέρεται να δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.
Περιορισμοί στον ανεφοδιασμό με καύσιμα σε τέσσερα αεροδρόμια της Ιταλίας
Μία από τις μεγάλες εταιρίες που προμηθεύει με καύσιμα τα αεροδρόμια Μιλάνο Λινάτε, της Μπολόνια, του Τρεβίζο και της Βενετίας, ανακοίνωσε περιορισμούς μέχρι τις 9 Απριλίου.
Όπως έγινε γνωστό, προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό καυσίμων τις ημέρες αυτές θα δοθεί σε πτήσεις διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ωρών, σε κυβερνητικά αεροσκάφη και σε πτήσεις που εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.
Η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασε ότι στα συγκεκριμένα αεροδρόμια υπάρχουν και άλλες εταιρίες οι οποίες συνεχίζουν να ανεφοδιάζουν κανονικά όλα τα αεροσκάφη και ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός οφείλεται στην τουριστική κίνηση του Καθολικού Πάσχα και όχι στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.
Σε περίπτωση που συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο εφοδιασμός με καύσιμα αεροσκαφών ενδέχεται να διακοπεί στις αρχές Μαΐου. Αυτό δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της Ryanair , Michael O'Leary, σε συνέντευξή του στο βρετανικό Sky News.
Οι προθεσμίες που έχει αλλάξει ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ00:00:45
Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να επιτεθεί στις υποδομές του Ιράν εάν αυτό δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, εκδίδοντας μια σειρά τελεσιγράφων με διαφορετικές προθεσμίες τις τελευταίες εβδομάδες.
Ακολουθεί μια σύντομη ανασκόπηση ορισμένων από τις προθεσμίες που έχει θέσει δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ:
21 Μαρτίου: Ο Τραμπ εκδίδει τελεσίγραφο 48 ωρών προς το Ιράν να ανοίξει τα Στενα του Ορμούζ, αλλιώς θα αντιμετωπίσει επιθέσεις των ΗΠΑ σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
23 Μαρτίου: Ο Τραμπ αναβάλλει την προθεσμία του για πέντε ημέρες, επικαλούμενος πρόοδο στις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη
26 Μαρτίου: Ο Τραμπ εκδίδει νέα προθεσμία 10 ημερών, η οποία λήγει στις 8 μ.μ. της 6ης Απριλίου.
4 Απριλίου: Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν έχει 48 ώρες για να καταλήξει σε συμφωνία, επαναλαμβάνοντας την προθεσμία της 6ης Απριλίου
5 Απριλίου: Ο Τραμπ φαίνεται να μεταθέτει την προθεσμία κατά μία ακόμη ημέρα, στο βράδυ της 7ης Απριλίου, δηλώνοντας στο Wall Street Journal ότι το Ιράν «δεν θα έχει κανένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας … ή γέφυρες όρθιες» αν οι ηγέτες του «δεν κάνουν κάτι» μέχρι τότε.
Αργότερα στις 5 Απριλίου: Ο Τραμπ ανακοινώνει μια νέα, ακριβή προθεσμία, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής!».
Ισραηλινές πηγές περιγράφουν πώς διασώθηκε ο Αμερικανός πιλότος23:50:36
Αναφερόμενο σε ανώνυμες, ισραηλινές πηγές, το Κανάλι 12 παρείχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς εξελίχθηκε η διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15 που κατέρριψε, συμπεριλαμβανομένων των δραματικών στιγμών όταν τα δύο κύρια αμερικανικά ελικόπτερα διάσωσης κόλλησαν στην άμμο και ανατινάχθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις.
Ο υπεύθυνος οπλικών συστημάτων ήταν αναίσθητος και είχε υποστεί ελαφρά διάσειση από την προσγείωσή του, και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να έρθει σε αρχική επαφή με τις αμερικανικές δυνάμεις μετά την εκτίναξή του και την προσγείωσή του στο Ιράν την Παρασκευή το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
Το μεσημέρι, ώρα Ισραήλ, ήρθε σε επαφή από το υψηλότερο σημείο που μπόρεσε να βρει για να αποφύγει τη σύλληψη.
Στη συνέχεια περπάτησε 10-12 χιλιόμετρα, κρύφτηκε σε μια σχισμή και την Παρασκευή το βράδυ έστειλε τη συγκεκριμένη τοποθεσία του, ανέφερε ακόμα το ρεπορτάζ.
Το Ισραήλ απέφυγε να επιτεθεί στην περιοχή αυτή και βοήθησε με συγκεκριμένες πληροφορίες, ανέφεραν οι πηγές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αμερικανικές αναφορές, οι οποίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ παρείχε μόνο γενική βοήθεια σε θέματα πληροφοριών.
Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής και του Σαββάτου, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να συνδράμει στη διασφάλιση της αεροπορικής υπεροχής στην περιοχή, και το Ισραήλ επιτέθηκε σε «σχετικούς στόχους».
Πριν από τη διάσωση, οι Αμερικανοί ανέλαβαν τον έλεγχο ενός είδους μίνι-αεροδρομίου ή αγροτικού χώρου και τον εξασφάλισαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Δύο αμερικανικά αεροσκάφη C-130 με ελικόπτερα Little Bird προσγειώθηκαν εκεί.
Στη συνέχεια, τα ελικόπτερα πέταξαν για να απεγκλωβίσουν τον μέλος του πληρώματος από την κρυψώνα του και επέστρεψαν μαζί του, σε κακή κατάστα κακή κατάσταση, στον ασφαλισμένο χώρο.
Κατά την απογείωση των αεροσκαφών, σημειώθηκε ένα «πραγματικό δράμα» όταν τα C-130 κόλλησαν στην άμμο και δεν μπόρεσαν να απογειωθούν. Κλήθηκαν τρία ελαφρύτερα αεροσκάφη, τα οποία εκκένωσαν τα μέλη του πληρώματος και την υπόλοιπη ομάδα διάσωσης των 90 ατόμων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Καναλιού 12.
Στη συνέχεια, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ανατίναξαν τα C-130, όπως φάνηκε αργότερα σε φωτογραφίες του Ιράν, ώστε να μην πέσουν άθικτα στα χέρια των Ιρανών.
Η Τεχεράνη δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις κατά των υποδομών της23:40:16
«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι.
«Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμβάλλει στην επιθετική τους ενέργεια κατά του Ιράν» είπε σύμφωνα με το Al Jazeera.
Για παραλήρημα του προέδρου Τραμπ που «απειλεί να διαπράξει εγκλήματα πολέμου», μιλούν οι Δημοκρατικοί23:21:19
Δεν υπήρξε πασχαλινή ανάπαυλα για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ρητορική του: ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε σήμερα ένα ιδιαίτερα προσβλητικό και υβριστικό κείμενο, απευθυνόμενος στο Ιράν, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και σε συντηρητικό ακροατήριο.
«Ανοίξτε τα γ… Στενά (του Χορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε
Αν και ο Τραμπ δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί διπλωματική γλώσσα στον καθημερινό του λόγο, το μήνυμά του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, έκανε πολλούς να απορήσουν, ιδιαίτερα καθώς σήμερα οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα.
«Καλό Πάσχα, Αμερική. Ενώ εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία για να γιορτάσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραληρεί σαν τρελός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.
«Απειλεί να διαπράξει πιθανά εγκλήματα πολέμου και να αποξενώσει τους συμμάχους μας. Έτσι είναι αυτός, αλλά αυτό δεν αντιπροσωπεύει το ποιοι είμαστε. Η χώρα μας αξίζει πολύ καλύτερα», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
- «Επίδειξη ισχύος» -
Για τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Μέρφι, η στάση του προέδρου είναι «εντελώς και ολοκληρωτικά παρανοϊκή». Ο Μέρφι, που εκλέγεται στο Κονέκτικατ και έχει ταχθεί κατά του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε: «Αν ήμουν στην κυβέρνηση Τραμπ, θα περνούσα το Πάσχα τηλεφωνώντας σε συνταγματολόγους σχετικά με την 25η Τροπολογία», η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας εάν ο πρόεδρος κριθεί ανίκανος να κυβερνήσει, ιδίως σε περίπτωση ασθένειας.
Ο επίσης Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναρτά τέτοιου είδους μηνύματα, ούτε ο μόνος στην κυβέρνησή του που κάνει κάτι τέτοιο.
«Τους βομβαρδίζουμε για να τους "στείλουμε πίσω στη λίθινη εποχή", τους βρίζουμε, ο υπουργός (Άμυνας) Χέγκσεθ λέει: "θάνατος χωρίς έλεος, θα αγνοήσουμε τους ηλίθιους κανόνες εμπλοκής". Όλο αυτό είναι ενοχλητικό και παιδαριώδες, και πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν επίδειξη ισχύος. Αυτό που παρατηρούμε στην πραγματικότητα από την κυβέρνηση σε αυτόν τον πόλεμο είναι η απουσία σχεδίου και η έλλειψη λογικής», δήλωσε ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
- «Σταματήστε να αγιοποιείτε τον πρόεδρο» -
Οι Δημοκρατικοί δεν ήταν οι μόνοι που άσκησαν δριμεία κριτική στον Τραμπ. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο και κάποτε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, που όμως τους τελευταίους μήνες έχει εξελιχθεί σε σφοδρή αντίπαλό του, επέκρινε έντονα τις δηλώσεις του προέδρου.
«Το πρωί του Πάσχα, ο πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε αυτό. Όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί στην κυβέρνησή του θα έπρεπε να γονατίσουν, να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό, να σταματήσουν να λατρεύουν τον πρόεδρο και να σταθούν απέναντι στην τρέλα του Τραμπ», δήλωσε η υπερσυντηρητική Γκριν σε ανάρτησή της.
«Ο πρόεδρος δεν είναι χριστιανός, και τα λόγια και οι πράξεις του δεν πρέπει να υποστηρίζονται από χριστιανούς», πρόσθεσε η Γκριν, η οποία αντιτίθεται στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό.
Κάποιοι άλλοι πάντως πανηγύρισαν για το μήνυμα του Τραμπ, όπως η Λόρα Λούμερ, μια συντηρητική influencer που αυτοαποκαλείται «υπερήφανη ισλαμοφοβική» και συνομιλεί τακτικά με τον πρόεδρο.
«Γι' αυτό ψήφισα», έγραψε με ικανοποίηση στο X, προτρέποντας να «βομβαρδιστούν οι τζιχαντιστές για να επιστρέψουν στη λίθινη εποχή, εκεί όπου βρίσκεται μόνιμα η νοοτροπία τους».
«Ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται να βομβαρδίσει τις υποδομές τους στο Ιράν και μετά είπε: "Δόξα στον Αλλάχ". Την ημέρα του Πάσχα. Τέλειο. Απλά τέλειο», πρόσθεσε η ίδια.
Ισραήλ: Θα ενταθούν οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ22:53:56
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πήγε σήμερα στον νότιο Λίβανο και προειδοποίησε ότι «θα εντατικοποιηθούν» οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.
«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή του Ρας ελ Μπαγιάντα, το βορειότερο σημείο του νοτίου Λιβάνου όπου ενεργούν επί του παρόντος οι Ισραηλινοί στρατιώτες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.
«Οι ζημιές που επιφέρουμε στη Χεζμπολάχ θα αυξηθούν», είπε στους στρατιώτες, υποστηρίζοντας ότι «περισσότεροι από 1.000 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν» αφού ξανάρχισε ο πόλεμος, στις 2 Μαρτίου.
Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις του σε θέσεις της Χεζμπολάχ και οι στρατιώτες προχωρούν στη μεθόριο, όπου το Ισραήλ λέει ότι θέλει να φτιάξει μια «ζώνη ασφαλείας». Ο στρατός σκοπεύει «να απωθήσει την απειλή για τις κοινότητες του βόρειου» Ισραήλ και «θα παραμείνουμε σε αυτή τη γραμμή για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.
Απόψε, βομβαρδίστηκε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία της πόλης Αΐν Σααντέχ, ανατολικά της Βηρυτού, στους λόφους που βλέπουν στην πρωτεύουσα, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο Ani. Ο τομέας αυτός μέχρι τώρα δεν είχε μπει στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων.
Νέες επιθέσεις σε Μπουσέρ, Αχβάζ και Τεχεράνη22:37:56
Σύμφωνα με το Al Jazeera, σημειώθηκε μια ακόμη επίθεση στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν. Όσο αυξάνονται οι επιθέσεις στην περιοχή αυτή, τόσο μεγαλώνει η ανησυχία για μια πιθανή πυρηνική καταστροφή.
Επίσης για αρκετές επιθέσεις σημειώθηκαν στην Αχβάζ, μεταξύ των οποίων και στο αεροδρόμιο της πόλης. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για μια επίθεση κοντά στα ανατολικά της Τεχεράνης.
Επίθεση στο λιμάνι Χορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Τέσσερις τραυματίες21:57:47
Το λιμάνι Χορ Φακάν, στα ανατολικά παράλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, δέχτηκε επίθεση, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ενός βλήματος. Δεν διευκρινίστηκε το είδος του βλήματος αυτού, ούτε από πού προήλθε.
Ο ένας από τους τραυματίες, που είναι πιο σοβαρά, είναι Νεπαλέζος. Οι άλλοι τρεις είναι Πακιστανοί.
Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε κάνει αναφορά σε ένα επεισόδιο με «άγνωστης ταυτότητας βλήματα» που έπεσαν κοντά σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο εκείνη τη στιγμή φόρτωνε στο λιμάνι.
Αναφορές για νέο χτύπημα ανατολικά της Βηρυτού21:40:47
Τραμπ: Βρισκόμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε στη μέση του πολέμου21:38:51
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Κανάλι 12 δήλωσε ότι δεν πρόκειται να «αποχωρήσει εν μέσω πολέμου» και προσέθεσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας.
Ανέφερε ότι οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του στη Μέση Ανατολή, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι οι υπεύθυνοι για τις συνεχείς επαφές με το Ιράν.
Δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες ανέφεραν στο κανάλι ότι υπάρχουν δύο κανάλια επικοινωνίας — το ένα μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, και το άλλο μέσω άμεσων μηνυμάτων κειμένου μεταξύ των Γουίτκοφ, Κούσνερ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που μεσολαβούν προσπαθούν να πείσουν τις πλευρές να συμφωνήσουν σε μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του. Σύμφωνα με τις πηγές, οι υπουργοί πραγματοποίησαν χθες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ο Τραμπ δήλωσε στο Κανάλι 12 ότι πιστεύει ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προθεσμία της Τρίτης, «αλλά αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα τα ανατινάξω όλα εκεί πέρα».
Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τον κίνδυνο να πληγούν άμαχοι στο Ιράν, τους οποίους θέλει να ξεσηκώσει για να ανατρέψουν το καθεστώς, ο Τραμπ απαντά ότι «ζουν με φόβο».
«Φοβούνται ότι θα φύγουμε στη μέση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να φύγουμε», είπε.
Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του21:02:39
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υποστήριξε σήμερα ότι η συζήτηση για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης χωρίς προηγουμένως να εφαρμόσει το Ισραήλ πλήρως την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αποτελεί μια απόπειρα συνέχισης της γενοκτονίας, όπως την αποκάλεσε, του παλαιστινιακού λαού.
Σε μήνυμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ουμπάιντα είπε ότι η έγερση του ζητήματος του αφοπλισμού «με ωμό τρόπο» δεν θα γίνει αποδεκτή.
Το θέμα της παράδοσης των όπλων από τη Χαμάς αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει διαμηνύσει στους μεσολαβητές ότι δεν συζητά τον αφοπλισμό της αν δεν λάβει εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τον θύλακα, δήλωσαν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters την περασμένη εβδομάδα.
«Αυτό που προσπαθεί να επιβάλει σήμερα ο εχθρός εναντίον της παλαιστινιακής αντίστασης, μέσω των αδελφών μεσολαβητών, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», είπε ο Ουμπάιντα. Η απαίτηση για τον αφοπλισμό δεν είναι παρά μόνο «μια απροκάλυπτη απόπειρα συνέχισης της γενοκτονίας του λαού μας, κάτι που δεν θα αποδεχθούμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», πρόσθεσε.
Δεν είναι προσώρας σαφές εάν τα σχόλια αυτά ισοδυναμούν με επίσημη απόρριψη του σχεδίου αφοπλισμού. Άλλα στελέχη της Χαμάς δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για κάποιο σχόλιο.
Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται επανειλημμένα για παραβίαση των όρων της συμφωνίας.
Ο Αμπού Ουμπάιντα προέτρεψε τους μεσολαβητές να πιέσουν το Ισραήλ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, προτού διεξαχθεί οποιαδήποτε συζήτηση για τη δεύτερη φάση. «Ο εχθρός είναι αυτός που υπονομεύει τη συμφωνία», δήλωσε.
Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από το Ισραήλ για τις δηλώσεις αυτές.
Το Πεκίνο ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων21:01:03
Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στον Ρώσο ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία.
Ο Ουάνγκ είπε ότι ο βασικός τρόπος για να επιλυθεί το θέμα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν. Το Πεκίνο, πρόσθεσε, ανέκαθεν συνηγορούσε υπέρ της πολιτικής διευθέτησης των κρίσεων μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων.
Οι δύο υπουργοί επικοινώνησαν ενόψει της ψηφοφορίας που πρόκειται να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί του σχεδίου ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Χορμούζ. Η Κίνα και η Ρωσία, ως μόνιμα μέλη του ΣΑ, θα έπρεπε να υιοθετήσουν μια «αντικειμενική και ισορροπημένη προσέγγιση» και να επιδιώξουν την κατανόηση και τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, πρόσθεσε ο Ουάνγκ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τρόπους για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη ενός πολιτικο-διπλωματικού διαλόγου.
Η Μόσχα εκφράζει την ικανοποίησή της επειδή συμπίπτουν οι προσεγγίσεις της Ρωσίας και της Κίνας «στα περισσότερα διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης στο Ιράν» που οφείλεται στην απρόκλητη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, πρόσθεσε.
Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων20:55:52
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων τους». Αυτό δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.
«Η ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Λαβρόφ σε δήλωσή του προς τον Ιρανό, σύμφωνα με δημοσίευμα του TASS, «εξέφρασε την ελπίδα ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από αρκετές χώρες για την άμβλυνση των εντάσεων γύρω από το Ιράν θα είναι επιτυχείς, προς όφελος μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ομαλοποίησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία θα διευκολυνθεί από την εγκατάλειψη της γλώσσας των τελεσιγράφων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιστροφή της κατάστασης σε μια πορεία διαπραγματεύσεων».
Ο Τραμπ έδωσε την ώρα λήξης του τελεσιγράφου του για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν20:40:08
Σε μία λιτή ανάρτηση στο Truth Social χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι το τελεσίγραφο στο Ιράν προκειμένου να συμφωνήσει σε άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ λήγει την «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής! (3:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόσο με αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα όσο και σε δηλώσεις του σε αμερικανικά μέσα έχει απειλήσει να καταστρέψει όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, καθώς και τις γέφυρες της χώρας, εάν οι ηγέτες της χώρας δεν συμφωνήσουν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης (7/4).
Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα20:01:12
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Χαρφάτα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.
Από άλλο πλήγμα, στη συνοικία Τζνα της Βηρυτού, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 39.
Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει νωρίτερα διαταγή εκκένωσης της κοινότητας Χαρφάτα.
Ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών, η χώρα βίωσε μια από τις βιαιότερες ημέρες της αφότου ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με το Ισραήλ, στις αρχές Μαρτίου. Όλη την ημέρα στη Βηρυτό ακούγονταν πλήγματα και αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από την πόλη. Στα προάστια της πρωτεύουσας έγιναν τουλάχιστον οκτώ αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Νωρίτερα, ο στρατός ανέφερε ότι ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα 1.461 άνθρωποι στον Λίβανοι, οι 39 από τους οποίους το τελευταίο 24ωρο. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.
Πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 400 μαχητές της Χεζμπολάχ και τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί στρατιώτες.
Το Ισραήλ λέει ότι σκοπεύει να θέσει υπό τον έλεγχό του μια «ζώνη ασφαλείας» σε βάθος 30 χιλιομέτρων εντός του εδάφους του Λιβάνου και έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% του λιβανέζικου εδάφους. Όμως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στα σπίτια τους στον νότο και μεταξύ αυτών είναι και περίπου 9.000 χριστιανοί που κατοικούν σε κοινότητες στη μεθόριο και είπαν στο Reuters ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί.
Τραμπ στη WSJ: Μπορούμε να επιτεθούμε σε κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν - Η διορία για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ λήγει το βράδυ της Τρίτης19:58:59
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν οι ηγέτες της χώρας δεν συμφωνήσουν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη.
«Αν δεν ανταποκριθούν, αν θέλουν να τα κρατήσουν κλειστά, θα χάσουν κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλη εγκατάσταση που διαθέτουν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε μια οκτάλεπτη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Wall Street Journal.
Όταν ρωτήθηκε πότε πιστεύει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Τραμπ απάντησε: «Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα», αποφεύγοντας να δώσει ακριβές χρονοδιόγραμμα.
«Βρισκόμαστε όμως σε πολύ ισχυρή θέση και αυτή η χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ξαναχτιστεί, αν είναι τυχεροί, αν έχουν χώρα», είπε. «Και αν δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν κανένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεν θα έχουν καμία γέφυρα όρθια», προσέθεσε.
Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι ο λαός του Ιράν, μιας χώρας με 93 εκατομμύρια κατοίκους, θα μπορούσε να υποφέρει αν πληγεί η πολιτική υποδομή, ο Τραμπ είπε: «Όχι, θέλουν να το κάνουμε», υποστηρίζοντας ότι ο ιρανικός λαός «ζει στην κόλαση».
Βηρυτός: Χτυπήματα του IDF σε οικιστική ζώνη19:32:45
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο αν δοθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου19:30:33
Ο Σεΐντ Μεχντί Ταμπαταμπάι, αναπληρωτής υπεύθυνος επικοινωνίας στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, δήλωσε ότι το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μόνο αφού λάβει αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές, η οποία θα καταβληθεί μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» βασισμένου σε τέλη διέλευσης.
Ο Ταμπαταμπάι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα απείλησε να επιτεθεί στις υποδομές πολιτικής χρήσης του Ιράν λόγω του κλεισίματος των Στενών, «κατέφυγε σε χυδαιότητες και ανοησίες από απόλυτη απελπισία και οργή».
Χρησιμοποιώντας ρητορική Τραμπ προσέθεσε πως: «ο ηλίθιος μπάσταρδος έχει ξεκινήσει μανιωδώς έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στην περιοχή και εξακολουθεί να καυχιέται γι' αυτόν».
Οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφωνούν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου19:22:38
Τα μέλη του OΠΕΚ+ συμφώνησαν να αυξήσουν τα ποσοστά παραγωγής πετρελαίου για τον Μάιο, σε μια περισσότερο συμβολική κίνηση, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει την παραγωγή και τις αποστολές από ορισμένους από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της συμμαχίας.
Οι βασικοί παραγωγοί, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησαν να αυξήσουν τους στόχους κατά περίπου 206.000 βαρέλια ημερησίως, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την Κυριακή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν έπεσε στη Χάιφα19:21:47
Το Κουβέιτ αναφέρει ότι δέχτηκε επίθεση από 13 πυραύλους και 31 drones το τελευταίο 24ωρο18:55:43
Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones, οι οποίες είχαν ως στόχο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αφαλάτωσης νερού και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
Συνολικά, όπως ανέφερε εννέα βαλλιστικοί πύραυλοι, τέσσερις πύραυλοι κρουζ και 31 «εχθρικά drones» εισχώρησαν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ τις τελευταίες 24 ώρες.
Οι επιθέσεις προκάλεσαν «σημαντικές υλικές ζημιές και διάσπαρτες πυρκαγιές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από τις αρμόδιες Αρχές», ανέφερε ο στρατός του Κουβέιτ, προσθέτοντας ότι δεν καταγράφηκαν θύματα.
ΥΠΕΞ Κατάρ: Nα σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις18:47:05
Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, και ο ομόλογός του από το Κουβέιτ, Σεΐχης Τζαρά Τζαμπέρ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, πραγματοποίησαν συνομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ιρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων του Κουβέιτ, μεταδίδει το Al Jazeera.
Ο Σεΐχης Μοχάμεντ εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του Κατάρ προς το Κουβέιτ μετά τις επιθέσεις, καθώς και την υποστήριξή του σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα «για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της».
Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ «επιβεβαίωσε επίσης την ανάγκη να σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των χωρών της περιοχής, προειδοποιώντας σε αυτό το πλαίσιο για τις συνέπειες της ανεύθυνης στοχοποίησης ζωτικών υποδομών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις ύδρευσης, διατροφής και ενέργειας».
Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις πετροχημικών του Ισραήλ18:31:18
Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο ιρανικός στρατός αναφέρει ότι έπληξε εγκαταστάσεις πετροχημικών κοντά στη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ.
Στη Ντιμόνα βρίσκεται επίσης η κύρια πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ.
Στη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ιρανικός στρατός έπληξε με drones στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο νησί Μπουμπιγιάν του Κουβέιτ.
Κλιμάκωση ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες18:19:09
Σημαντική αύξηση των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στον Λίβανο σύμφωνα με τον ανταποκριτή του al Jazeera.
Όπως μεταδίδεται, τουλάχιστον επτά πλήγματα σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα δύο ωρών, στοχεύοντας κυρίως τα νότια προάστια της Βηρυτού με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε πυκνοκατοικημένη συνοικία, με στενά δρομάκια, όπου κάτοικοι μετέφεραν τραυματίες τυλιγμένους σε κουβέρτες μέσα σε σύννεφα σκόνης και συντριμμιών.
Ιράν σε Τραμπ: Παραμένει προσκολλημένος στην Εποχή του Λίθου17:49:44
Ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, επέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την έλλειψη χρηματοδότησης για κοινωνικά προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν ήταν δυνατόν για την κυβέρνησή του να χρηματοδοτήσει την ιατρική περίθαλψη και τη φροντίδα των παιδιών, καθώς επικεντρώνεται στις στρατιωτικές δαπάνες.
«Ο Τραμπ μίλησε χθες το βράδυ για την αδυναμία του να παρέχει "φροντίδα σε παιδιά και υγειονομική περίθαλψη στον αμερικανικό λαό", επικαλούμενος τον πόλεμο ως δικαιολογία, και σήμερα απείλησε το Ιράν με την καταστροφή "σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των γεφυρών», έγραψε ο Αρέφ στο X.
«Κάποιος που θυσιάζει την ευημερία του λαού του για να απειλήσει άλλους παραμένει κολλημένος στην "Εποχή του Λίθου". Το Ιράν, ωστόσο, έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο: την οικοδόμηση, ακόμη και υπό πίεση».
Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να βομβαρδίσει το Ιράν και να το γυρίσει στην «Εποχή του Λίθου».
Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι μία συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα17:23:54
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μία συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα και ότι το Ιράν διαπραγματεύεται μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι Fox News, μετά από μία συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ.
Αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο αεροδρόμιο της Aβάζ στο Ιράν16:45:40
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency, αεροπορικές επιθέσεις που αποδίδονται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Αβάζ, στο νοτιοδυτικό Iran.
Επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπεύθυνο ασφάλειας της επαρχίας Χουζεστάν, το πρακτορείο μετέδωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την επίθεση στο αεροδρόμιο Qasem Soleimani International Airport.
Πάσχα Καθολικών: Κατάνυξη στο Βατικανό - Το μήνυμα του Πάπα για ειρήνη15:56:04
Λίβανος: 10 νεκροί στην τελευταία επίθεση στη Βηρυτό15:48:45
Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα στοχοποιήσει τις υποδομές του Ιράν την Τρίτη15:40:39
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή του στο Truth Social ότι «η Τρίτη θα είναι η Ημέρα των Εργοστασίων Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας, όλα τυλιγμένα σε ένα, στο Ιράν».
Σε αυξημένη ετοιμότητα το Ισραήλ μετά τις νέες απειλές του Ιράν15:36:36
Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν πετροχημικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο15:02:48
Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικά εργοστάσια των ΗΑΕ, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.
Σε μία ανακοίνωση, οι IRGC προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις κατά στόχων αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων θα εντατικοποιηθούν αν επαναληφθούν επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων στο Ιράν.
Τα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου - Το βασικό, το δυσμενές και το ακραίο14:34:07
Ανατροπή στις αρχικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν φέρνει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ που έχει εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου σταθερά πάνω από τα 100 δολ/βαρέλι.
Πώς το Ισραήλ βοήθησε στη διάσωση του δεύτερου πιλότου14:21:28
Το Ισραήλ παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος, μετά από την κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 στο Ιράν.
Επίσης, το Ισραήλ δεν πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή, εξυπηρετώντας την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας.
Το κόλπο της CIA και η δραματική διάσωση: Σε σχισμή βουνού κρυβόταν ο Αμερικανός πιλότος του F-1513:54:11
Συστάσεις ΕΕ για τα δημοσιονομικά εν μέσω πολέμου12:40:48
Πώς αυξήθηκαν οι αποδόσεις στα ομόλογα
Νέα έκκληση από τον Λίβανο προς το Ισραήλ12:00:24
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ προκειμένου να αποφευχθεί το νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις και καταστρέφει χωριά, να μετατραπεί σε νέα Γάζα, η οποία ισοπεδώθηκε από τον πόλεμο.
«Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ ίσως να επιθυμεί να κάνει τον νότιο Λίβανο σαν τη Γάζα (...) η Γάζα καταστράφηκε, υπήρξαν εκεί περισσότεροι από 70.000 νεκροί και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να διαπραγματευθούν», σημείωσε ο Αούν.
«Γιατί να μην διαπραγματευθούμε για να αποφύγουμε αυτές τις τραγωδίες (...) να σώσουμε όσα σπίτια απομένουν που δεν έχουν καταστραφεί ακόμη;», διερωτήθηκε.
Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο11:10:40
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πετροχημικές εγκαταστάσεις έπειτα από ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν11:09:44
Η εταιρεία Gulf Petrochemical Industries του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις λειτουργικές της μονάδες έπειτα από ιρανική επίθεση με drone τέθηκε υπό έλεγχο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ ομάδες διεξάγουν αυτήν τη στιγμή εκτίμηση των ζημιών από το περιστατικό, πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.
Η GPIC είναι μια κοινοπραξία που παράγει πετροχημικά και λιπάσματα και ανήκει στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν, την SABIC Agri-Nutrients Co και την Petrochemical Industries Co του Κουβέιτ.
Νωρίτερα σήμερα η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μπαχρέιν Bapco Energies είχε ανακοινώσει ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή που βρίσκεται σε χώρο αποθήκευσης έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί και αξιολογείται το εύρος των ζημιών, πρόσθεσε η εταιρεία που υπάγεται στο υπουργείο Πετρελαίου και Περιβάλλοντος του Μπαχρέιν και έχει αποστολή να αναπτύξει τους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας.
Ανεστάλη η λειτουργία στο εργοστάσιο της εταιρείας πετροχημικών Borouge στα ΗΑΕ10:51:12
Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανεστάλη η λειτουργία στο εργοστάσιο της εταιρείας πετροχημικών Borouge αφού ξέσπασε πυρκαγιά μετά την αναχαίτιση επίθεσης και την πτώση συντριμμιών.
«Η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη αμέσως για όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του εμιράτου, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Νωρίτερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν κάνει λόγο για επίθεση με πυραύλους και drones.
«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν ενεργοποιηθεί αντιδρώντας σε απειλή με πυραύλους και drones», είχε ανακοινώσει στο Χ το υπουργείο Άμυνας της χώρας, διαβεβαιώνοντας ότι «οι ήχοι που ακούγονται σε όλη τη χώρα οφείλονται στις εν εξελίξει επιχειρήσεις κατά αυτών των πυραύλων και drones».
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πύραυλο κρουζ με στόχο ισραηλινό πλοίο10:46:06
Η σιιτική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ προς την κατεύθυνση ενός ισραηλινού πολεμικού πλοίου το οποίο έπλεε στα ανοικτά του Λιβάνου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου.
Στην ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο «ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο έδαφος του Λιβάνου».
Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας έχει εξαπολύσει πολλά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου από πολεμικά πλοία, ένα από τα οποία προκάλεσε την Τετάρτη τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.
Διάσωση πιλότου: Ολονύχτιες μάχες στα στενά του Ιράν10:20:50
Η επιχείρηση – θρίλερ για τη διάσωση Αμερικανού πιλότου – Καταδίωξη στα βουνά09:40:28
Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στο Al Jazeera στην Ουάσινγκτον μερικές ακόμη λεπτομέρειες για την επιχείρηση διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15 στο Ιράν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση ξεκίνησε νύχτα, αλλά εξελίχθηκε και σε συνθήκες ημέρας, διαρκώντας για πολλές ώρες.
Αμερικανικές δυνάμεις περικύκλωσαν και πλησίασαν την τοποθεσία όπου βρισκόταν ο αεροπόρος, ο οποίος για δύο ημέρες απέφευγε τον εντοπισμό από ιρανικά στρατεύματα.
Συνήθως, αντίστοιχες αποστολές διάσωσης πραγματοποιούνται από ειδικές δυνάμεις με ταχεία απομάκρυνση του διασωθέντος κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση είχε μεγαλύτερη διάρκεια.
Οι New York Times μεταδίδουν ότι εκατοντάδες στρατιώτες ειδικών δυνάμεων και δεκάδες αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα αναπτύχθηκαν για τον εντοπισμό του μέλους πληρώματος του F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν.
Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές φάλαγγες προκειμένου να τις κρατήσουν μακριά από την περιοχή όπου κρυβόταν ο πιλότος.
Δύο αμερικανικά αεροσκάφη C-130, που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των αεροπόρων, ακινητοποιήθηκαν στην άμμο στο Ιράν και καταστράφηκαν από τις ίδιες τις αμερικανικές δυνάμεις για να μην πέσουν στα χέρια των ιρανικών αρχών.
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από ιρανικά πυρά.
Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου09:37:30
Ιράν: «Ρίξαμε αμερικανικό αεροσκάφος»08:38:22
Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν την Παρασκευή, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.
«Ένα εχθρικό, αμερικανικό αεροσκάφος, που αναζητούσε τον πιλότο ενός μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί, καταστράφηκε από τους μαχητές του Ισλάμ στη νότια επαρχία Ισφαχάν», ανέφερε το Tasnim χωρίς να επιβεβαιώσει την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ο Αμερικανός πιλότος διασώθηκε.
Ντόναλντ Τραμπ: Τον έχουμε07:24:43
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πλέον τη διάσωση του αξιωματικού οπλικών συστημάτων που αγνοούνταν μετά την κατάρριψη του F-15E αεροσκάφους του πάνω από το Ιράν.
«ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ! Αγαπητοί μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εξαιρετικούς μας αξιωματικούς πληρώματος, ο οποίος είναι επίσης ένας ιδιαίτερα σεβαστός Συνταγματάρχης, και με χαρά σας ενημερώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.
Ο πιλότος δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί από το ιρανικό έδαφος07:17:55
Νεότερες πληροφορίες από αμερικανική κυβερνητική πηγή αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν εντοπίστηκε το αγνοούμενο μέλος πληρώματος του καταρριφθέντος F-15E και πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνοδεύτηκε από σφοδρή ανταλλαγή πυρών.
Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι το μέλος του πληρώματος δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί από το ιρανικό έδαφος. Εξαιτίας των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος τόσο για τον ίδιο όσο και για τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Η αμερικανική ομάδα διάσωσης πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία την απομάκρυνσή του από τη χώρα και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι αυτό έχει επιτευχθεί.
Τι είναι το δελτίο καυσίμων07:15:12
Η βασική αρχή που εξετάζει η Κομισιόν, στηριζόμενη στην Οδηγία 2009/119/ΕΚ, είναι ότι σε κατάσταση έλλειψης δεν παίρνουν όλοι καύσιμα με την ίδια σειρά. Η απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στις λεγόμενες «κρίσιμες δομές»:
Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης: Ασθενοφόρα, Πυροσβεστική, Αστυνομία.
Εφοδιαστική Αλυσίδα: Φορτηγά μεταφοράς τροφίμων και φαρμάκων.
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Για να διασφαλιστεί η βασική μετακίνηση των εργαζομένων.
Κρίσιμες Υποδομές: Λειτουργία γεννητριών σε νοσοκομεία και δίκτυα ενέργειας.
Αν η κρίση κλιμακωθεί και τα στρατηγικά αποθέματα (για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη 90 ημερών) αρχίσουν να εξαντλούνται, ενεργοποιούνται τα εξής μέτρα:
Πλαφόν στην κατανάλωση: Επιβολή ορίου στα λίτρα που μπορεί να προμηθευτεί ένας ιδιώτης ανά επίσκεψη στο πρατήριο ή ανά εβδομάδα/μήνα.
Περιορισμοί Κυκλοφορίας: Εφαρμογή μέτρων όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων συγκεκριμένες ημέρες (π.χ. Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο) ή η επιβολή ορίου ταχύτητας (μείωση κατά 10 χλμ/ώρα) για τη μείωση της εθνικής κατανάλωσης.
Υποχρεωτική Τηλεργασία: Εντολή για εργασία από το σπίτι σε τομείς που είναι εφικτό, ώστε να εξοικονομηθούν καύσιμα κίνησης.
Μηχανισμός Αλληλεγγύης: Βάσει του Κανονισμού 2017/1938, αν μια χώρα της ΕΕ έχει σοβαρό έλλειμμα, οι υπόλοιπες χώρες υποχρεούνται να μειώσουν τη δική τους κατανάλωση για να την τροφοδοτήσουν, διασφαλίζοντας ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς καύσιμα για θέρμανση ή βασικές υπηρεσίες.
