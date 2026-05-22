Στην Αθήνα επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:
«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, αφίχθησαν σήμερα, στις 9:00 μμ, στην Αθήνα, με εμπορική πτήση, και οι 19 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».
Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών».