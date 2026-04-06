Απόψε το απόγευμα ψάλλεται στις ενορίες ο Όρθρος της Μεγάλης Τρίτης, ο συμβολισμός για το θαύμα της «ξεραμένης συκιάς.»

Ξημέρωσε Μεγάλη Δευτέρα, η πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας που προετοιμάζει τους πιστούς για τα γεγονότα της Σταύρωσης, της Ανάστασης και του εορτασμού του Πάσχα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ, γιου του Ιακώβ, που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη και στην άκαρπη συκιά, που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε μ’ ένα του λόγο. Η Μεγάλη Δευτέρα φέρνει μαζί της μαθήματα πίστεως, αρετής και πνευματικής εγρήγορσης, με δύο κυρίως ιστορίες που διδάσκουν βαθιά πνευματικά μηνύματα.

Η πρώτη ιστορία αφορά τον «Πάγκαλο» Ιωσήφ, γιο του Ιακώβ, τον οποίο η Εκκλησία τιμά τη σημερινή ημέρα. Ο Ιωσήφ ξεχώριζε για την ομορφιά και την αρετή του – σωματική και ψυχική – και γι’ αυτό ονομάζεται Πάγκαλος. Ήταν ο ενδέκατος και ο πιο αγαπητός από τους δώδεκα γιους του Ιακώβ, γεγονός που προκάλεσε ζήλια στα αδέλφια του. Τον έριξαν σ’ έναν βαθύ λάκκο και εξαπάτησαν τον πατέρα τους, λέγοντας ότι τον κατασπάραξε θηρίο. Στη συνέχεια τον πούλησαν για τριάντα αργύρια σε εμπόρους που πήγαιναν στην Αίγυπτο, όπου τον αγόρασε ο Πετεφρής, αρχιμάγειρας του Φαραώ. Η γυναίκα του Πετεφρή κατηγόρησε ψευδώς τον Ιωσήφ, οδηγώντας τον στη φυλακή.

Με τη βοήθεια του Θεού, ο Ιωσήφ ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ, προβλέποντας επτά χρόνια ευφορίας και επτά χρόνια πείνας. Ο Φαραώ, εντυπωσιασμένος από τη σοφία του, τον διόρισε γενικό άρχοντα. Στα δύσκολα χρόνια της πείνας, οι αδελφοί του ήρθαν για τροφή, και ο Ιωσήφ τους συγχώρεσε, προσκαλώντας όλη την οικογένεια να ζήσει στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ αποτελεί προεικόνηση του Χριστού: αγαπητός Υιός του Πατέρα, φθονούνταν από τους ανθρώπους, προδόθηκε για τριάντα αργύρια, υπέστη θλίψη και φυλάκιση, όπως και ο Χριστός, αλλά τελικά ήρθε η σωτηρία για όλους.

Η δεύτερη ιστορία αφορά την άκαρπη συκιά. Στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (21:18-22), ο Κύριος συναντά μια συκιά γεμάτη φύλλα αλλά χωρίς καρπούς. Παρά την όμορφη και ζωηρή εξωτερική εμφάνιση, η συκιά δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Τότε ο Χριστός την καταριέται, και αυτή ξεραίνεται αμέσως. Η πείνα του Χριστού δείχνει την ανθρώπινη πλευρά της φύσης Του, θυμίζοντας ότι, ενώ είναι Θεός, βιώνει και τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου. Αυτή η πείνα γίνεται η αφορμή για ένα συμβολικό θαύμα, που αποκαλύπτει την ουσία της πίστης και της πνευματικής καρποφορίας. Η συκιά, που φαίνεται ευσέβεια και ζωή εξωτερικά, αλλά είναι άκαρπη, αντιπροσωπεύει όσους δείχνουν επιφανειακή ευσέβεια αλλά στερούνται αληθινών έργων και αρετών. Ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτήν την ευκαιρία για να διδάξει τη δύναμη της πίστης. Τους λέει ότι με πίστη ακλόνητη και χωρίς αμφιβολία μπορούν να πραγματοποιήσουν ακόμη μεγαλύτερα θαύματα, όπως να μετακινήσουν βουνά και να επιτύχουν θαυμαστά έργα.

Το θαύμα της άκαρπης συκιάς μας καλεί να αναλογιστούμε τη δική μας ζωή, η πίστη μας δεν πρέπει να είναι επιφανειακή ή τυπική. Ο Θεός ζητά καρπούς από εμάς – έργα αγάπης, αρετής, συγχώρεσης και προσευχής.Η συγκεκριμένη παραβολή συμβολίζει από τη μία τη Συναγωγή των Εβραίων, η οποίοι αν και επιφανειακά ενάρετοι ήταν άκαρποι από καλά έργα, από την άλλη και τον κάθε άνθρωπο που στερείται πνευματικών καρπών, αρετών, αποκαλύπτοντας πως ο Θεός δεν έχει μόνο τη δύναμη να ευεργετεί, αλλά και να τιμωρεί.

Η Μεγάλη Δευτέρα συνδέεται επίσης με την Ακολουθία του Νυμφίου, η οποία τελείται το βράδυ και προετοιμάζει τους πιστούς για τον Όρθρο της Μεγάλης Τρίτης. Η ακολουθία αρχίζει με το τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός…», που καλεί σε εγρήγορση και πνευματική προετοιμασία. Ακολουθούν τα υπέροχα ποιήματα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού «Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν…», «Βουλευτήριον, Σωτήρ, παρανομίας κατά σου…» και το υπέροχο τροπάριο «Ο Ιούδας τη γνώμη φιλαργυρεί κατά του διδασκάλου ο δυσμενής…». Ακολουθεί η ευαγγελική περικοπή, η οποία περιέχει τα φοβερά «ουαί» του Κυρίου κατά των υποκριτών Φαρισαίων. Το κοντάκιο «Την ώραν, ψυχή, του τέλους εννοήσασα…», καθώς και ο Οίκος «Τι ραθυμείς, αθλία ψυχή μου;…» είναι σχετικά με το περιεχόμενο της ημέρας.

Τα τροπάρια των Αίνων, ποιήματα των Αγίου Κοσμά του Μελωδού και Ιωάννου μοναχού, «Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου πως εισελεύσομαι ο ανάξιος;…», «Ο τη ψυχή ραθυμία νυστάξας…» και «Του κρύψαντος το τάλαντον…», όπως και τα τροπάρια των Αποστίχων «Δεύτε πιστοί επεργασώμεθα προθύμως τω Δεσπότη…», «Όταν έλθης εν δόξη μετ’ αγγελικών δυνάμεων…» και «Ο Νυμφίος ο κάλλει ωραίος παρά πάντας ανθρώπους…» είναι σχετικά με την περικοπή της παραβολής των δέκα Παρθένων. Προτρέπουν με άκρατο λυρισμό τους πιστούς να μιμηθούν τας φρονίμους Παρθένας ο καθένας με τον δικό του αγώνα, προσδοκώντας την ώρα της συναντήσεώς μας μαζί του, ώστε να μη μείνωμεν έξω «του νυμφώνος Χριστού». Τέλος το καταπληκτικό δοξαστικό, ποίημα και αυτό του αγίου Κοσμά, «Ιδού σοι τάλαντον ο Δεσπότης εμπιστεύσει, ψυχή μου, φόβω δέξαι το χάρισμα…» αναφέρεται στην άλλη επίσης παραστατική παραβολή του Κυρίου, αυτή των Ταλάντων.

Παρακολουθήστε LIVE την Ακολουθία του Νυμφίου

Mπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση την θεία λειτουργία από τον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο

Το συνολικό μήνυμα της Μεγάλης Δευτέρας είναι τριπλό: διδάσκει την αξία της ενάρετης ζωής, της υπομονής και της συγχώρεσης (μέσα από τον Ιωσήφ), την ανάγκη για πράξη πίστεως και καρποφορία αρετών (μέσα από την άκαρπη συκιά) και την πνευματική εγρήγορση για τον Νυμφίο Χριστό. Η ημέρα ενώνει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και προετοιμάζει τον πιστό να βιώσει με επίγνωση και κατάνυξη την Εβδομάδα των Παθών, οδηγώντας τον στην τελική σωτηρία και στη ζωή αιώνια με τον Κύριο.