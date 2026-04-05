Μαζί με την εβδομάδα των Αγίων Παθών, η νηστεία του Πάσχα έχει διάρκεια 48 ημερών.

Η νηστεία της Σαρακοστής αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιόδους για την ορθοδοξία καθώς προετοιμάζει τους πιστούς πνευματικά και σωματικά για το Πάσχα 2026, που φέτος θα το γιορτάσουμε την Κυριακή 12 Απριλίου. Η νηστεία που ξεκίνησε την Καθαρά Δευτέρα θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου. Από εκείνη τη στιγμή, με την Αναστάσιμη Λειτουργία και το άκουσμα του «Χριστός Ανέστη», η νηστεία ολοκληρώνεται και οι πιστοί ξεκινούν να γιορτάζουν το Πάσχα με το παραδοσιακό αναστάσιμο τραπέζι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh9e3vh7nsvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η νηστεία της Σαρακοστής χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη:

Μεγάλη Σαρακοστή: Από την Καθαρά Δευτέρα έως την Κυριακή των Βαΐων. Κατά την περίοδο αυτή οι πιστοί αποφεύγουν το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και σε γενικές γραμμές το ψάρι, εκτός από τις καθορισμένες ημέρες εξαιρέσεων. Σάββατα και Κυριακές επιτρέπεται η κατανάλωση λαδιού και κρασιού. Αν συμπέσει κάποια εορτή μεγάλου ή τοπικού Αγίου, καταλύεται επίσης λάδι και κρασί.

Μεγάλη Εβδομάδα: Η πιο αυστηρή φάση της νηστείας, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως το Μεγάλο Σάββατο. Σε αυτή την εβδομάδα αποφεύγονται πλήρως κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά και ψάρια. Επιτρέπονται μόνο τα θαλασσινά χωρίς αίμα, όπως χταπόδι, καλαμάρι, γαρίδες και όστρακα. Η Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου) θεωρείται η πιο αυστηρή ημέρα, ημέρα πένθους και περισυλλογής, κατά την οποία πολλοί τηρούν πλήρη αποχή από το φαγητό ή καταναλώνουν μόνο ελαφρά νηστίσιμα τρόφιμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhihfn84jpdt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το νηστίσιμο μενού

Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής η διατροφή βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές και τρόφιμα χωρίς ζωική προέλευση, όπως:

Όσπρια (φακές, ρεβίθια, φασόλια)

Λαχανικά και χόρτα

Φρούτα και αποξηραμένα φρούτα

Δημητριακά, ρύζι και ζυμαρικά

Πατάτες, πλιγούρι, βρώμη

Ταχίνι και χαλβάς

Ξηροί καρποί και ελιές

Επιπλέον, επιτρέπονται τα θαλασσινά (χταπόδι, καλαμάρι, γαρίδες, όστρακα), τα οποία θεωρούνται νηστίσιμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhjnznnwhv21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πάσχα 2026: Μετά το «Χριστός Ανέστη» το τέλος της νηστείας

Η μακρά περίοδος της νηστείας ολοκληρώνεται το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου, κατά την Αναστάσιμη Λειτουργία. Με το «Χριστός Ανέστη», οι πιστοί ανταλλάσσουν ευχές και ξεκινούν το παραδοσιακό αναστάσιμο γεύμα, το οποίο περιλαμβάνει μαγειρίτσα, αυγά, αρνί ή κατσίκι, και άλλα πασχαλινά εδέσματα. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, ακολουθεί το μεγάλο πασχαλινό φαγοπότι με οικογένεια και φίλους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0qylhnfe8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Σαρακοστή δεν αποτελεί μόνο μια διατροφική άσκηση, αλλά και μια περίοδο πνευματικής αναθεώρησης, αυτοσυγκράτησης και εσωτερικής ενδυνάμωσης, προσφέροντας στους πιστούς την ευκαιρία να βιώσουν ουσιαστικά το μήνυμα της Ανάστασης και να γιορτάσουν το Πάσχα με πνευματική, σωματική και ψυχική ανανέωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhciep2bdskx?integrationId=40599y14juihe6ly}