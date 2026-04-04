Το Ιράν απαντά στο τελεσίγραφο Τραμπ: «Αν κλιμακώσετε, θα ξεσπάσει κόλαση» - ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με απειλές γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε νέο τελεσίγραφο προς το Ιράν, δίνοντας διορία 48 ωρών για την επίτευξη συμφωνίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα ξεσπάσει κόλαση».
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατιωτικού αρχηγείου Khatam al-Anbiya απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μετατρέψει «ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση».
Αναμονή για «πράσινο φως» και σχέδια για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Την ίδια ώρα, ανώτερος αξιωματούχος των Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει σε επιθέσεις κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, ωστόσο αναμένει την έγκριση των ΗΠΑ.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει καίριους τομείς της ιρανικής βιομηχανίας. Όπως ανέφερε, έχει καταστραφεί το 70% της παραγωγικής ικανότητας χάλυβα της χώρας, ενώ επιβεβαίωσε επιθέσεις σε πετροχημικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει σχεδόν το σύνολο των stealth πυραύλων μεγάλης εμβέλειας στην περιοχή, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της στρατιωτικής εμπλοκής.
Καταρρίψεις μαχητικών και μάχη για τον έλεγχο του εναέριου χώρου
Η ένταση μεταφέρεται και στον αέρα, με δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη – ένα F-15 και ένα A-10 Warthog – να έχουν καταρριφθεί σε Ιράν και Περσικό Κόλπο αντίστοιχα.
Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν, ωστόσο αγνοείται ο δεύτερος αξιωματικός που επέβαινε στο F-15, με αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις να διεξάγουν επιχείρηση εντοπισμού. Μάλιστα, ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι έχει προκηρυχθεί αμοιβή για πληροφορίες σχετικά με τον αγνοούμενο.
Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει νέο αντιαεροπορικό σύστημα και εκφράζει αισιοδοξία ότι σύντομα θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της.
Επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και φόβοι για πυρηνικό κίνδυνο
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με ΗΠΑ και Ισραήλ να πραγματοποιούν πλήγματα στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ, όπου αναφέρθηκε τουλάχιστον ένας νεκρός.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή ραδιενεργού υλικού, απευθύνοντας σχετική επιστολή στον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε πλοίο που συνδέεται με το Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας περαιτέρω την ένταση σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως.
Συλλήψεις και διπλωματική ένταση
Σε ένα ακόμη επεισόδιο που επιβαρύνει το κλίμα, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν συγγενείς του εκλιπόντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, μετά από απόφαση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ανακαλέσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής τους.
Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις και το Ιράν να απαντά με μαζικά πυραυλικά πλήγματα. Οι απειλές εκατέρωθεν, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και προηγμένων οπλικών συστημάτων, ενισχύουν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.
Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα καθορίσει εάν η κρίση θα αποκλιμακωθεί μέσω διπλωματίας ή θα οδηγηθεί σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.
Περισσότεροι από 170 τραυματίες σε θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον πετροχημικών εγκαταστάσεων στο Ιράν23:54:36
Εκτός από τους πέντε νεκρούς τουλάχιστον 170 ακόμη άτομα έχουν τραυματιστεί κατά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο εγκαταστάσεις πετροχημικών στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλέστηκε έναν τοπικό αξιωματούχο στην επαρχία Χουζεστάν, ο οποίος ανέφερε ότι η επίθεση έπληξε αρκετές εταιρείες στην Ειδική Οικονομική Ζώνη πετροχημικών στη Μαχσάρ. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη, ενώ οι περισσότεροι εξήλθαν από το νοσοκομείο μετά από εξωνοσοκομειακή φροντίδα.
Όπως ανέφερε νωρίτερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που είχαν ως στόχο τις ειδικές ζώνες πετροχημικών στη Μαχσάρ και στη Μπαντάρ Ιμάμ του Ιράν.
Οι επιθέσεις στόχευσαν επίσης τις εγκαταστάσεις πετροχημικών Φαϊρ, Ρεζάλ και Αμίρ-Καμπίρ στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο έναν αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας αρμόδιο για θέματα ασφάλειας.
Ενώ τμήματα του συγκροτήματος πετροχημικών Μπαντάρ Ιμάμυπέστησαν ζημιές, δεν αναφέρθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις Αμίρ-Καμπίρ.
Μείνετε συντονισμένοι στο Dnews για όλες τις εξελίξεις.
Τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η οικογένεια Σολεϊμανί αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις δύο γυναίκες που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ23:45:15
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο κόρες του δολοφονημένου πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αρνήθηκαν ότι οι δύο Ιρανές γυναίκες που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι συγγενείς τους.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η κόρη του Σολεϊμανί, Ζεϊνάμπ, δήλωσε: «Ο ισχυρισμός του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι ψέμα: τα άτομα που συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με την οικογένεια».
Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι μια άλλη κόρη, η Ναρτζές, μέλος του Ισλαμικού Δημοτικού Συμβουλίου της Τεχεράνης, δήλωσε: «Μέχρι σήμερα, κανένα μέλος της οικογένειας ούτε συγγενής του μάρτυρα Σολεϊμανί δεν έχει διαμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Νωρίτερα ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν δύο γυναίκες που όπως ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. ήταν η ανιψιά και η μικρανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ.
«Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ κατηγορείται ότι στηρίζει ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία. «Ενώ διέμενε στις ΗΠΑ, διέδιδε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, γιόρταζε τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, έπλεξε το εγκώμιο του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κατήγγειλε την Αμερική ως «μεγάλο σατανά» και εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξή της στους Φρουρούς της Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», διευκρίνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στον σύζυγο της απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.
Ο Αραγτσί προειδοποιεί για τον κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας μετά από επίθεση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ23:32:11
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδικάζοντας τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επίθεσης εναντίον του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ.
Τέτοιες επιθέσεις «εκθέτουν ολόκληρη την περιοχή σε σοβαρό κίνδυνο ραδιενεργού μόλυνσης με σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον», έγραψε ο Αραγτσί στην επιστολή του, το κείμενο της οποίας δημοσίευσε στο Telegram.
«Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των επιτιθέμενων στην περιοχή του ενεργού πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ προκαλούν μεγάλη ανησυχία», ανέφερε.
«Η εγγύτητα αυτών των επιθέσεων σε μια ενεργή πυρηνική εγκατάσταση δημιουργεί μια ανυπόφορη κατάσταση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο ραδιενεργού διαρροής», προσέθεσε.
Ισραήλ: Οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πύραυλο προς το ισραηλινό έδαφος22:57:19
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να τον αναχαιτίσουν.
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανέλαβαν με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του εκπροσώπου τους στην πλατφόρμα Χ την ευθύνη για την επίθεση που, κατ’ αυτούς, στόχευε πολλούς «ευαίσθητους» στρατιωτικούς στόχους και το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.
Αυτή είναι η πέμπτη επίθεση από την Υεμένη από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι Χούθι, που είχαν στηρίξει και τη Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας, μπήκαν στον πόλεμο την περασμένη εβδομάδα.
Ο ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι «ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση» για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αν κλιμακώσουν τον πόλεμο22:44:12
Ένας εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή αντίδραση, η οποία θα μετατρέψει σε κόλαση ολόκληρη την περιοχή.
«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος. «Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει μετατραπεί σε ένα βάλτο στον οποίο θα βυθιστείτε».
Ιράν: Τα πλοία του Ιράκ μπορούν να περνούν ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ22:16:37
Το Ιράν ανακοίνωσε απόψε ότι τα ιρακινά πλοία μπορούν ελεύθερα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει μπλοκαριστεί σχεδόν πλήρως από την Τεχεράνη, μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
«Ανακοινώνουμε ότι το Ιράκ, η αδελφή μας χώρα, δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλαμε στα Στενά του Ορμούζ και ότι οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τις εχθρικές χώρες» είπε ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Bloomberg: Οι ΗΠΑ στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων τους στον πόλεμο με το Ιράν22:06:16
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια κίνηση υψηλής στρατηγικής σημασίας, αναπτύσσοντας το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων των προηγμένων stealth πυραύλων cruise τύπου JASSM-ER στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και «αόρατα» οπλικά συστήματα του αμερικανικού οπλοστασίου, το οποίο μέχρι σήμερα προοριζόταν κυρίως για ενδεχόμενες συγκρούσεις με μεγάλες δυνάμεις.
Στροφή σε όπλα υψηλής τεχνολογίας
Οι πύραυλοι JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range) είναι σχεδιασμένοι για πλήγματα ακριβείας από μεγάλες αποστάσεις, διαθέτοντας χαρακτηριστικά stealth που τους καθιστούν δύσκολα ανιχνεύσιμους από εχθρικά ραντάρ. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταστροφή καλά προστατευμένων στόχων, όπως αντιαεροπορικά συστήματα, υπόγειες εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης.
Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν υπάρχουν σε απεριόριστους αριθμούς. Αντίθετα, αποτελούν κρίσιμο στρατηγικό απόθεμα για ενδεχόμενες συγκρούσεις με χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία.
Η μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους αυτών των αποθεμάτων στη Μέση Ανατολή σημαίνει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μειώνουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα σε άλλα μέτωπα. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη προτεραιοποίησης της σύγκρουσης με το Ιράν, ακόμη και εις βάρος άλλων γεωπολιτικών ισορροπιών.
Ενδείξεις παρατεταμένης σύγκρουσης
Η μαζική ανάπτυξη ενός τόσο πολύτιμου και περιορισμένου οπλικού συστήματος υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για μια σύγκρουση με διάρκεια και ένταση. Η χρήση των JASSM-ER δεν αποτελεί τακτική βραχυπρόθεσμης πίεσης, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στη συστηματική εξουδετέρωση κρίσιμων υποδομών του αντιπάλου.
Συνολικά, η κίνηση αυτή καταδεικνύει την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, με πιθανές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε χτύπημα σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ - Τουλάχιστον πέντε νεκροί21:31:05
Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι επιτέθηκε σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν, το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι «υπεύθυνο για την παραγωγή χημικών υλικών για όπλα».
«Η Πολεμική Αεροπορία, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, επιτέθηκε νωρίτερα σήμερα σε υποδομές στο συγκρότημα πετροχημικών που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και εξαγωγή χημικών υλικών στις ένοπλες δυνάμεις που υπόκεινται στο καθεστώς στη Μαχσάχρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Στο πλαίσιο των επιθέσεων, δέχτηκε επίθεση μια τοποθεσία όπου είχε δημιουργηθεί μία από τις δύο κεντρικές υποδομές που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή υλικών για εκρηκτικά, βαλλιστικών πυραύλων και άλλων όπλων. Η τοποθεσία είναι μία από τις κύριες τοποθεσίες όπου παράγεται το απαραίτητο υλικό για βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε.
«Η ζημιά σε αυτήν την υποδομή θα διαταράξει την ικανότητα του καθεστώτος να χρησιμοποιεί υλικά που παράγονται στο εργοστάσιο για την παραγωγή διαφόρων τύπων όπλων που προορίζονται να βλάψουν το κράτος του Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής», προσέθεσε.
Σχεδιάζονται επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις - Το Ισραήλ περιμένει το «πράσινο φως» των ΗΠΑ21:26:41
Το Ισραήλ προετοιμάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.
Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή αφού νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν προκειμένου να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεσπάσει «κόλαση».
Η στιγμή που οι Ισραηλινοί χτυπούν φορτηγό που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί ως κινητό εκτοξευτή πυραύλων21:23:04
Νετανιάχου: Το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν σήμερα21:15:30
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις σήμερα σε πετροχημικά εργοστάσια του Ιράν, τα οποία χαρακτηρίζει ως μια κύρια πηγή χρημάτων για την κυβέρνηση του Ιράν.
Σε βιντεομήνυμα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επιθέσεις στα πετροχημικά εργοστάσια ακολούθησαν τα πλήγματα του Ισραήλ στις εγκαταστάσεις χαλυβουργίας του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει «καταστρέψει το 70% της ικανότητας του Ιράν να παράγει χάλυβα».
«Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», πρόσθεσε.
Ισραήλ: Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο20:12:51
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ένας στρατιώτης του έπεσε «στη μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου συγκρούονται εδώ και πάνω από έναν μήνα το Ισραήλ και η φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.
«Ο επιλοχίας Γκι Λουντάρ, 21 ετών (…) έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο» αναφέρεται στη λακωνική ανακοίνωση του στρατού.
Με τον θάνατό του ανέρχονται πλέον σε 11 οι Ισραηλινοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν ξανάρχισαν οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 3.300 νεκροί στο Ιράν, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας20:06:15
Η περιφερειακή διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ανατολική Μεσόγειο, Χανάν Μπάλχι, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν κατά τις πρώτες εβδομάδες του.
Η Μπάλχι δήλωσε σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης ότι οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μία από τις πιο «εκτεταμένες κρίσεις» των τελευταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα:
- περισσότερους από 3.300 θανάτους
- περισσότερους από 30.000 αναφερόμενους τραυματισμούς
- περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους
- 116 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις
Εκρήξεις ακούγονται στην Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον πέντε τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικούς πυραύλους19:23:05
Πολλές εκρήξεις ακούγονται πάνω από την Ιερουσαλήμ, μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, αναφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Νωρίτερα σήμερα, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, από ιρανικούς πυραύλους που προκάλεσαν και υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.
Από τα μεσάνυχτα, έξι ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.
Στο Μπνέι Μπρακ, στα ανατολικά προάστια του Τελ Αβίβ, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από τζάμια, σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Ο MDA ανέφερε επίσης ότι μετέφερε σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ και του Μπνέι Μπρακ συνολικά τέσσερις τραυματίες.
Στο Ραμάτ Γκανμ στο κεντρικό Ισραήλ, πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν τον πρώτο όροφο ενός σπιτιού γκρεμισμένο. Διακρίνονται στα χαλάσματα μια βιβλιοθήκη και ένα στατικό ποδήλατο. Σε μικρή απόσταση από το σημείο αυτό γκρεμίστηκε εν μέρει ο τελευταίος όροφος μιας άλλης κατοικίας.
Σύμφωνα εξάλλου με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύραυλος διασποράς που εκτοξεύτηκε το πρωί της Παρασκευής έπεσε κοντά στη στρατιωτική βάση Κίρια του Τελ Αβίβ, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το υπουργείο Άμυνας. Ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει «την τοποθεσία των πληγμάτων».
Οι Αμερικανοί συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του Κασέμ Σουλεϊμανί18:24:43
Ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά και την εγγονή του αποθανόντος Iρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε το καθεστώς μόνιμης διαμονής τους, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο το State Department.
«Η Χαμίντε Σουλεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ», ανέφερε το State Department σε δήλωση μετά την ανάκληση των πράσινων καρτών τους από τον Ρούμπιο.
Η Σλοβακία ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου18:06:22
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσύρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, να κάνει βήματα για την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου από τον αγωγό Ντρούζμπα και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θα πρέπει άμεσα να επαναλάβει τον διάλογο με τη Ρωσία και να διασφαλίσει ένα τέτοιο πολιτικό και νομικό περιβάλλον, ώστε τα κράτη-μέλη, αλλά και η ΕΕ ως σύνολο να μπορούν ν’ αναπληρώσουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν χάσει και να καταστήσουν δυνατό τον εφοδιασμό των στρατηγικών αυτών πρώτων υλών από όλες τις πιθανές πηγές και κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας”, τόνισε ο Φίτσο σε μία δήλωσή του, μετά από μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας.
Τελεσίγραφο Τραμπ 48 ωρών μέσω Truth Social: «Ο χρόνος τελειώνει»17:31:41
Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την επίτευξη συμφωνίας.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι είχε δώσει προθεσμία δέκα ημερών στην Τεχεράνη είτε να προχωρήσει σε συμφωνία είτε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, επαναφέροντας τώρα την πίεση με ένα σαφές τελεσίγραφο.
«Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση εναντίον τους», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Ιράν: Απομακρύνθηκαν 198 μέλη του προσωπικού της Rosatom από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ17:02:05
Η κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom) απομάκρυνε σήμερα, επιπλέον 198 μέλη του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.
Η Rosatom εκκενώνει το προσωπικό της από την αναφερόμενη πυρηνική μονάδα από το ξέσπασμα του πολέμου Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.
Οι σημερινές απομακρύνσεις προσωπικού είχαν προγραμματιστεί πριν από τη σημερινή ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Χ, ότι ένα μέλος του προσωπικού φυσικής προστασίας του πυρηνικού εργοστασίου σκοτώθηκε από ένα θραύσμα βλήματος, ενώ ένα κτήριο επηρεάστηκε από τα κρουστικά κύματα και τα θραύσματα.
Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ να δηλώνει ότι οι εξελίξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό ξετυλίγονται σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο.
Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι το μέλος του προσωπικού που σκοτώθηκε ήταν Ιρανός.
Η Rosatom ανακοίνωσε ότι είχε πληροφορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του Λιχατσόφ.
Βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ ανατινάζει φορτηγό-εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν16:25:27
Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ δημοσίευσε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) ένα βίντεο στο Χ, στο οποίο φαίνεται να ανατινάσσεται ένα φορτηγό, που λειτουργεί ως κινητός εκτοξευτής βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή του Ταμπρίζ, στο Ιράν.
«Ο εκτοξευτής καταστράφηκε, εμποδίζοντας έτσι τις διαδρομές εκτόξευσης πυραύλων προς το Κράτος του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν», επισημαίνεται στην ανάρτηση.
Στα 300μ. από το συνεργείο του ΣΚΑΪ χτύπησε πύραυλος διασποράς15:59:11
Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο κεντρικό Ισραήλ15:57:29
Το Ιράν επιτέθηκε με drone κατά πλοίου που «σχετίζεται με το Ισραήλ»15:53:33
Το Ιράν επιτέθηκε με ένα drone κατά ενός πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ στα Στενά του Χορμούζ, προκαλώντας το ξέσπασμα φωτιάς στο πλοίο, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον διοικητή του ναυτικού της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν.
Το Ισραήλ δεν σχολίασε άμεσα.
Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό προειδοποιεί τους Αμερικάνους πολίτες να φύγουν15:52:27
Kλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο14:38:22
Η Τεχεράνη επέτρεψε τη διέλευση πλοίων από τα Στενά14:01:59
Το Ιράν ενέκρινε τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν απαραίτητα αγαθά στα λιμάνια του μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με μία επιστολή που επικαλέστηκε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Η επιστολή αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι πλοία κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν, τονίζοντας ότι τα πλοία θα πρέπει να συντονιστούν με τις αρχές και να συμμορφωθούν με τα πρωτόκολλα που έχουν καταρτιστεί για τη διέλευση των στενών, μετέδωσε το Tasnim.
Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ από τα οποία διακονούνταν περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαϊκού εμπορίου, σε αντίποινα για τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ που άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου.
Με σφοδρές επιθέσεις, ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ, συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή13:19:01
Ισραηλινή επιδρομή κατέστρεψε γέφυρα στον Λίβανο12:52:49
Η Βαγδάτη έκλεισε νότιο συνοριακό πέρασμα12:47:24
Το Ιράκ έκλεισε το νότιο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ με το Ιράν, μετά την απώλεια ενός Ιρακινού πολίτη από αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην ιρανική πλευρά, δήλωσαν σήμερα πηγές ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Οι ίδιες πηγές δεν δημοσιοποίησαν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό αυτό.
Εκρήξεις στην πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ11:22:45
Πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ είχαν στόχο την πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στη νότια επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, όπου νωρίτερα ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ειδική πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στην επαρχία Χουζεστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση επλήγησαν τρεις εταιρείες που βρίσκονται στη ζώνη αυτή, ενώ το πρακτορείο Tasnim επεσήμανε ότι το εύρος των ζημιών είναι άγνωστο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για θύματα.
Ευρωπαίοι ΥΠΟΙΚ ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας10:41:24
Πέντε υπουργοί Οικονομικών ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας ως αντίδραση στην αλματώδη άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία είδε σήμερα το Reuters.
Οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας απηύθυναν αυτή την έκκληση σε επιστολή τους με χθεσινή ημερομηνία, στην οποία εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δείξει ότι «στεκόμαστε ενωμένοι και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση».
«Επίσης θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι ωφελούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου θα πρέπει να συμβάλουν στην ελάφρυνση του βάρους που επωμίζεται το ευρύ κοινό», τονίζουν.
Θρίλερ με Αμερικανό πιλότο που αγνοείται στο Ιράν10:38:22
Νέες εκτελέσεις στο Ιράν10:34:47
Οι αρχές στο Ιράν εκτέλεσαν σήμερα δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εκτός νόμου οργάνωση της αντιπολίτευσης και ενέργειες με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία.
Οι εκτελέσεις αυτές είναι οι πιο πρόσφατες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν με στόχο φερόμενα μέλη της οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Λαού (ΜΕΚ), με τέσσερα άλλα πρόσωπα να έχουν εκτελεστεί στη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε.
«Ο Αμπολχάσαν Μονταζέρ και ο Βαχίντ Μπανιαμεριάν (…) απαγχονίστηκαν μετά τη δίκη τους και αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή τους», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan Online.
Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί για απόπειρα «εξέγερσης με συμμετοχή σε πολλαπλές τρομοκρατικές ενέργειες», «συμμετοχή στην ομάδα MEK και πράξεις δολιοφθοράς με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας», σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία δεν διευκρίνισε την ημερομηνία σύλληψής τους.
Η οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού, που υποστήριξε την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 προτού έρθει σε ρήξη με τους Ιρανούς ηγέτες τη δεκαετία του 1980, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Τεχεράνη.
Η οργάνωση επιβεβαίωσε τις εκτελέσεις αυτές, καταγγέλλοντας σε ανακοίνωσή του ότι το Ιράν «προσπαθεί να κρύψει την αδυναμία του εκτελώντας πολιτικούς κρατούμενους, κυρίως μέλη των ΜΕΚ και υποστηρικτές τους».
Οι Μουτζαχεντίν του Λαού διευκρίνισαν ότι οι δύο άνδρες που εκτελέστηκαν σήμερα είχαν συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2024 και τον Δεκέμβριο του 2025 το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη τους σε θάνατο.
Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό09:06:15
Ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε για μία ακόμη φορά τα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα τα ξημερώματα, δηλώνοντας ότι πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ, αφού χθες Παρασκευή κατέστρεψε μια ακόμη γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι στον ανατολικό Λίβανο.
Στο μεταξύ, επίσης χθες, τρεις Ινδονήσιοι κυανόκρανοι τραυματίστηκαν- δύο από τους οποίους σοβαρά- σε έκρηξη που σημειώθηκε στο εσωτερικό εγκατάστασης του ΟΗΕ κοντά στην ελ Αντέισε.
Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε ρουκέτα.
Οι νέες απειλές Τραμπ για πλήγματα σε γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν08:33:36
Αναβλήθηκε η ψηφοφορία επί σχεδίου απόφασης του Μπαχρέιν για τα Στενά08:20:04
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα επί ενός σχεδίου απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν χθες Παρασκευή διπλωμάτες, αν και η Κίνα- που έχει δικαίωμα βέτο- έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εγκρίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη επιτρέπει τη χρήση βίας.
Η συνεδρίαση αυτή του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν αρχικά προγραμματισμένη για χθες Παρασκευή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για σήμερα. Διπλωμάτες δήλωσαν ότι πλέον αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Στο σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν ήταν αντίθετες η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί πολλές φορές ώστε να αλλάξει η φρασεολογία του.
Το Μπαχρέιν, που προεδρεύει αυτή την περίοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει την υποστήριξη άλλων χωρών του Κόλπου ων και ΗΠΑ, οριστικοποίησε την Πέμπτη ένα προσχέδιο, το οποίο εγκρίνει τη χρήση «όλων των αναγκαίων αμυντικών μέσων» για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας.
Η διαφορά αυτής της τελευταίας εκδοχή του προσχεδίου είναι ότι, ενώ ουσιαστικά επιτρέπει τη χρήση βίας «στα Στενά του Ορμούζ και στα παρακείμενα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών», διευκρινίζει ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει να είναι «αμυντικού χαρακτήρα».
Ωστόσο σε δηλώσεις του στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη ο απεσταλμένος της Κίνας στον ΟΗΕ Φου Κονγκ δήλωσε ότι αρνείται να εγκρίνει τη χρήση βίας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι μια τέτοια κίνηση «θα νομιμοποιούσε την παράνομη και χωρίς διακρίσεις χρήση βίας, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης και σε σοβαρές συνέπειες».
Για να εγκριθεί ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας χρειάζονται τουλάχιστον εννέα ψήφοι υπέρ- σε σύνολο 15- και να μην ασκήσουν βέτο τα πέντε μόνιμα μέλη του (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία).
Δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν και τον Κόλπο07:41:50
Δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν και τον Κόλπο, δήλωσαν χθες Παρασκευή Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι, με τους δύο πιλότους να έχουν διασωθεί και τον τρίτο να αγνοείται και να τον αναζητούν οι ιρανικές και οι αμερικανικές δυνάμεις.
Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη που πετούν στον εναέριο χώρο του Ιράν, παρά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τους οποίους οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήρη έλεγχο των ιρανικών αιθέρων.
Το πρώτο αεροσκάφος, ένα F-15, καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, το αεροσκάφος καταστράφηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας των Φρουρών της Επανάστασης.
Οι εφημερίδες New York Times και Washington Post αναφέρουν ότι έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα φωτογραφιών και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιρανικό Τύπο και τα οποία δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από την περιοχή που σημειώθηκε το περιστατικό.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες που δείχνουν συντρίμμια του αεροσκάφους και υποσχέθηκε «γενναία αμοιβή» για όσους παραδώσουν τους πιλότους.
Ένα δεύτερο αεροσκάφος, ένα A-10 Warthog, επλήγη από ιρανικά πυρά και συνετρίβη στο Κουβέιτ, με τον πιλότο του να ενεργοποιεί το εκτινασσόμενο κάθισμα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.
Δύο ελικόπτερα Blackhawk συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας του αγνοούμενου πιλότου, ο οποίος, αφού το αεροσκάφος του επλήγη από ιρανικά πυρά, κατάφερε να βγει από τον ιρανικό εναέριο χώρο, σημείωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.
Οι Ιρανοί, οι οποίοι εδώ και εβδομάδες γίνονται στόχος σφοδρών βομβαρδισμών από αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη, ανήρτησαν μηνύματα με τα οποία πανηγυρίζουν τις καταρρίψεις των αεροσκαφών. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έγραψε στο X ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ «υποβαθμίστηκε από αλλαγή καθεστώτος» σε ένα κυνήγι των πιλότων τους.
Σε σύντομη τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα αλλάξει «απολύτως τίποτα» στις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
Μέχρι στιγμής 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Centcom.
Καμία ένδειξη ότι οδεύουμε προς τερματισμό του πολέμου
Η προοπτική ότι ένας Αμερικανός στρατιωτικός είναι ζωντανός και καταδιώκεται μέσα στο Ιράν αυξάνει το διακύβευμα για την Ουάσινγκτον σε μια σύγκρουση η οποία δεν έχει τη στήριξη μεγάλου μέρους των Αμερικανών και την ώρα που δεν διαφαίνεται επικείμενο τέλος.
Το Ιράν δήλωσε επισήμως στους διαπραγματευτές ότι δεν είναι έτοιμο να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες και οι προσπάθειες για εκεχειρία, των οποίων ηγείται το Πακιστάν, φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ανέφερε χθες η Wall Street Journal.
Το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και των χωρών του Κόλπου.
Η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό προειδοποίησε ότι το Ιράν και συμμαχικές του ένοπλες ομάδες ενδέχεται να στοχοποιήσουν πανεπιστήμια στον Λίβανο και προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να φύγουν όσο εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες οι εμπορικές πτήσεις.
Χθες Παρασκευή, καθώς ο Τραμπ απειλούσε να χτυπήσει τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, η Τεχεράνη έπληξε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, υπογραμμίζοντας την ευαλωτότητα των κρατών του Κόλπου που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μονάδες αφαλάτωσης για πόσιμο νερό.
Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι το διυλιστήριό της στη Μίνα αλ-Αχμάντι επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ένας Αιγύπτιος σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον του συγκροτήματος παραγωγής φυσικού αερίου Χαμπσάν, στο Αμπού Ντάμπι.
Στο Μπαχρέιν τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ιρανικών drones, σύμφωνα με τις αρχές.
Στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει σφοδρούς βομβαρδισμούς αλλά και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας με στόχο να εξαλείψει τη Χεζμπολάχ, μια γέφυρα στα ανατολικά καταστράφηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Παράλληλα τρεις κυανόκρανοι τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας σε έκρηξη, άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης.
Στο Ισραήλ συντρίμμια πυραύλων έπεσαν χθες κοντά στο λιμάνι της Χάιφα, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Εξάλλου σήμερα τα ξημερώματα ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από σπασμένα γυαλιά σε προάστιο του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.
Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ιράν: Επικήρυξη 60.000 δολαρίων για την αιχμαλωσία αμερικανού πιλότου07:02:16
Το «χειρότερο σενάριο», αυτό της αιχμαλωσίας αμερικανού πιλότου με επακόλουθη διαπόμπευση, προβάλλει το αμερικανικό δίκτυο FOX News την ώρα που αγνοείται η τύχη του δεύτερου χειριστή του αεροσκάφους F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που καταρρίφτηκε από τοΙράν.
Ελικόπτερο Black Hawk που συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός πιλότου μαχητικού αεροσκάφους των ΗΠΑ έγινε στόχος και χτυπήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις και τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος, αναφέρει το CBS.
