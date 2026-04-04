Σημειώνεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης θα μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ενώ η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί και καύσιμα.

Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις στο fuel pass 2026. Πριν από το Πάσχα θα λάβουν το επίδομα όσοι κάνουν αίτηση τη Μ. Δευτέρα και τη Μ. Τρίτη, καθώς οι πληρωμές θα γίνονται 48 ώρες μετά την υποβολή της αίτησης. Όσοι κάνουν αίτηση τη Μ. Τετάρτη θα λάβουν τα χρήματα μετά το Πάσχα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.

Η επιδότηση για 2 μήνες διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Θα δοθεί σε όλα τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούν αμόλυβδη ή ντίζελ. Άρα ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων θα λάβουν «διπλή επιδότηση» και 20 λεπτά στην αντλία άμεσα και Fuel Pass για Απρίλιο-Μάιο δεδομένου ότι το ντίζελ έχει αυξηθεί περισσότερο από την αμόλυβδη.

Το εισοδηματικό κριτήριο βασίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024: έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026.