Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το Σάββατο, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας μετά τη Μεγάλη Πέμπτη. Ασθενής έως μέτρια αστάθεια αναμένεται και το Πάσχα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας σήμερα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και σε τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου. Αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι σύμφωνα με το μετεώγραμμα για την Αθήνα, μετά τη Μεγάλη Πέμπτη αυξάνονται οι πιθανότητες για πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας και την Κυριακή του Πάσχα δείχνουν μόνο μέτριες ενδείξεις προς το παρόν. Από τις 10 έως τις 12 Απριλίου αναμένεται ψυχρότερη εξέλιξη, με τη θερμοκρασία να πέφτει από τους 22-23°C στους 3-4°C. Το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως τη Μεγάλη Σάββατο δείχνει την ισχυρότερη πιθανότητα για πτώση της θερμοκρασίας, περίπου 70-80%, με μικρότερη βεβαιότητα για τη συνέχεια της ψυχρότητας προς την Κυριακή του Πάσχα.

Για το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, οι πιθανότητες για τοπικά φαινόμενα και αστάθεια παραμένουν περιορισμένες. Η πιθανότητα για το Μ. Σάββατο είναι περίπου 30-40%, ενώ την Κυριακή του Πάσχα η πιθανότητα κυμαίνεται από 25-35%, με πιο αβέβαιο σήμα. Ο Θοδωρής Κολυδάς προτείνει να περιοριστεί η πρόβλεψη μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, καθώς η αβεβαιότητα μεγαλώνει με την πάροδο των ημερών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τον άστατο καιρό το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, το γράφημα δίνει μόνο ασθενές έως μέτριο σήμα. Στο κάτω μέρος, τα σήματα υετού υπάρχουν σε κάποια μέλη αλλά δεν είναι γενικευμένα. Άρα το Μ. Σάββατο η πιθανότητα αστάθειας ή τοπικών φαινομένων βρίσκεται περίπου στο 30–40%, ενώ την Κυριακή του Πάσχα περίπου στο 25–35%, με μάλλον πιο αβέβαιο σήμα. Το τελικό μας συμπέρασμα και προσωπικό μου μετεωρολογικό σκεπτικό είναι να περιoριστώ μέχρι και την Μέγαλη Πέμπτη, διότι ο λόγος μου μπορεί να παρερμηνευτεί. Σας ευχαριστώ για την σωστή απόδοση του κειμένου και σας εύχομαι Καλό Πάσχα.

Ο καιρός σήμερα

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια του νομού κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 18 και κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μικρής διάρκειας καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές και βραδινές ώρες στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική και την κεντρική Κρήτη βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6, γρήγορα όμως στα βόρεια και από το απόγευμα και στα νότια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες .

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 05-04-2026

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά μετά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου πιθανώς στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βορειοανατολικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.