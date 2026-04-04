Η μεγαλύτερη αύξηση καταθέσεων καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής.

Σημαντικές μεταβολές καταγράφηκαν στις τραπεζικές καταθέσεις ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μεταξύ Δεκεμβρίου 2024 και Δεκεμβρίου 2025, με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος να δείχνουν αύξηση του αριθμού λογαριασμών αλλά μείωση του συνολικού ύψους καταθέσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά την αύξηση του αριθμού των λογαριασμών, το συνολικό ύψος των καταθέσεων στη χώρα μειώθηκε, γεγονός που υποδηλώνει μείωση των μέσων υπολοίπων ανά λογαριασμό.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταθέσεων καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής, όπου τα υπόλοιπα αυξήθηκαν από 111,63 δισ. ευρώ σε 117,75 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,12 δισ. ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών οι καταθέσεις αυξήθηκαν από 91,55 δισ. ευρώ σε 96,95 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 5,40 δισ. ευρώ. Στην Ανατολική Αττική καταγράφηκε αύξηση από 8,27 δισ. ευρώ σε 8,59 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 0,32 δισ. ευρώ, ενώ στη Δυτική Αττική αυξήθηκαν από 2,37 δισ. ευρώ σε 2,59 δισ. ευρώ, αύξηση περίπου 0,22 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά οι καταθέσεις μειώθηκαν από 9,44 δισ. ευρώ σε 9,63 δισ. ευρώ ως προς τους λογαριασμούς, αλλά τα υπόλοιπα μειώθηκαν κατά περίπου 0,02 δισ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι καταθέσεις μειώθηκαν συνολικά κατά περίπου 0,05 δισ. ευρώ, καθώς από 1,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1,54 δισ. ευρώ. Στη Βοιωτία η μείωση ήταν περίπου 0,006 δισ. ευρώ, στην Εύβοια 0,02 δισ. ευρώ, στη Φθιώτιδα περίπου 0,02 δισ. ευρώ, ενώ μικρότερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ευρυτανία και στη Φωκίδα.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι καταθέσεις μειώθηκαν από 1,69 δισ. ευρώ σε 1,65 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 0,04 δισ. ευρώ. Μειώσεις σημειώθηκαν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες: στην Αργολίδα περίπου 0,005 δισ. ευρώ, στην Αρκαδία 0,008 δισ. ευρώ, στην Κορινθία 0,009 δισ. ευρώ, στη Λακωνία 0,008 δισ. ευρώ και στη Μεσσηνία περίπου 0,01 δισ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταγράφηκε συνολική μείωση περίπου 0,05 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις να υποχωρούν από 1,95 δισ. ευρώ σε 1,90 δισ. ευρώ. Στην Αιτωλοακαρνανία η μείωση ήταν περίπου 0,02 δισ. ευρώ, στην Αχαΐα περίπου 0,02 δισ. ευρώ και στην Ηλεία περίπου 0,01 δισ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά περίπου 0,007 δισ. ευρώ συνολικά, ενώ στην Ήπειρο η μείωση έφτασε περίπου τα 0,02 δισ. ευρώ. Στη Θεσσαλία καταγράφηκε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις, περίπου 0,05 δισ. ευρώ, καθώς οι καταθέσεις μειώθηκαν από 2,07 δισ. ευρώ σε 2,02 δισ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες απώλειες να εμφανίζονται στη Λάρισα και στη Μαγνησία.

Στη Δυτική Μακεδονία οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά περίπου 0,02 δισ. ευρώ, ενώ στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, την Κεντρική Μακεδονία, καταγράφηκε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στη χώρα, περίπου 0,09 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις να υποχωρούν από 5,61 δισ. ευρώ σε 5,53 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στη Θεσσαλονίκη, όπου οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά περίπου 0,04 δισ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά περίπου 0,04 δισ. ευρώ, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο η μείωση ήταν περίπου 0,01 δισ. ευρώ. Αντίθετα, στο Νότιο Αιγαίο σημειώθηκε μικρή αύξηση καταθέσεων περίπου 0,0002 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω αύξησης στις Κυκλάδες.

Τέλος, στην Περιφέρεια Κρήτης οι καταθέσεις μειώθηκαν από 2,27 δισ. ευρώ σε 2,25 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 0,02 δισ. ευρώ.