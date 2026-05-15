Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, πάνω από 11.800 ευρώ και ζυγαριές ακριβείας.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησε η υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών του «ελληνικού FBI».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση το απόγευμα της Πέμπτης (14/05), κατά την οποία συνελήφθησαν ένας 24χρονος και ένας 47χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε όχημα εντοπίστηκαν σε ειδικές κρύπτες:

99 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 341,55 γραμμαρίων και

69 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες MDMA, συνολικού μικτού βάρους 164,25 γραμμαρίων.

Επίσης, κατασχέθηκαν 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 11.840 ευρώ, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 9 κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

{https://www.youtube.com/watch?v=4JDlmNn2hAo}