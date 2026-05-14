Η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή της Κόνιτσας και έφτασε μέχρι το Πάπιγκο.

Κινηματογραφική καταδίωξη, η οποία κατέληξε στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/05) στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν ύποπτο Ι.Χ. με πινακίδες Ουκρανίας και όταν επιχείρησαν να του κάνουν σήμα για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Άμεσα ακολούθησε καταδίωξη, με το όχημα να ακινητοποιείται σε χωματόδρομο κοντά στο Πάπιγκο Ζαγορίου. Από την έρευνα που έγινε στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 167 κιλά κάνναβης.

Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν 28 συσκευασίες με ακατέργαση κάνναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμαρίων, στοιβαγμένες στο πόρτ μπαγκάζ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες και ο κατηγορούμενος βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση και πλαστογραφία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.