Στρατηγική αυτονομία σημαίνει να έχει η Ευρώπη τη δυνατότητα να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις, τόνισε ο Μητσοτάκης.

Έναν «από τους αληθινούς Ευρωπαίους», χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάριο Ντράγκι, κατά την τελετή απονομής του «Βραβείου Καρλομάγνου» στο Άαχεν της Γερμανίας.

Ο Ντράγκι τιμήθηκε με το βραβείο για τη συνεισφορά του κατά την κρίση της ευρωζώνης, ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης της ευρωζώνης. Δεν είμαστε ευγνώμονες μόνο σε όσους έσωσαν το ευρώ, αλλά και σε όσους πάλεψαν σκληρά για να πείσουν τον καθένα εκείνη την εποχή ότι η ευρωζώνη ήταν τόσο ισχυρή όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος της», είπε στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο πρωθυπουργός.

«Σ’ ευχαριστώ, Μάριο, που πίστεψες στην επιμονή μας. Σ’ ευχαριστώ, Ζαν-Κλοντ, που στήριξες τη χώρα μου σε μια εποχή που οι σκεπτικιστές επέμεναν ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να μεταρρυθμιστεί», συμπλήρωσε, απευθυνόμενος στον Ντράγκι και τον Γιούνκερ.

Σε άλλο σημείο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως στρατηγική αυτονομία σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις. «Δεν πρέπει να εξαρτόμαστε μόνιμα από άλλους όσον αφορά τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις οικονομίες μας, τις αμυντικές δυνατότητες που προστατεύουν τους πολίτες μας, την ενέργεια που τροφοδοτεί τις βιομηχανίες μας ή τις εισροές στη βιομηχανία μας που διατηρούν την ευημερία μας. Η στρατηγική αυτονομία αποτελεί, στον πυρήνα της, μια πράξη υπευθυνότητας, αυτοσεβασμού και μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας. Αυτή είναι η νέα έννοια της φράσης “ό,τι κι αν χρειαστεί”: ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια και η δυνατότητα να ενεργούμε με δική μας πρωτοβουλία», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε τη φράση του Μάριο Ντράγκι, το 2012, όταν αμφισβητούνταν το μέλλον του ενιαίου νομίσματος. «Είπε τα λόγια που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας του ευρώ: “Στο πλαίσιο της εντολής μας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να διαφυλάξει το ευρώ. Και πιστέψτε με, αυτό θα είναι αρκετό”. Δεν χρειάστηκε καν να υψώσεις τη φωνή σου, Μάριο. Η διαδρομή από το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κρίσης της ευρωζώνης έως την προεδρία του Eurogroup ήταν μακρά και επώδυνη. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης της Ευρώπης», τόνισε.

Σήμερα, επεσήμανε, ο κίνδυνος δεν αφορά το ενδεχόμενο κατάρρευσης του ευρώ αλλά τη σταδιακή διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και υπογράμμισε πως αυτή η προειδοποίηση είναι στην «καρδιά» της έκθεσης Ντράγκι.

Εξάλλου, τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το ζήτημα της ασφάλειας, με την ευρύτερη έννοια του όρου, συμπληρώνοντας ότι πλέον αυτός περιλαμβάνει την ενέργεια, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, τα σύνορα, τις κρίσιμες υποδομές, την τεχνολογία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την προστασία των δημοκρατικών μας θεσμών. «Μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της δεν μπορεί να είναι πλήρως κυρίαρχη», υπογράμμισε.

«Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το ζήτημα της ασφάλειας της Ευρώπης, τότε η συλλογική μας άμυνα πρέπει να καταστεί κεντρικό στοιχείο της γεωπολιτικής μας σκέψης. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής -το άρθρο 42, παράγραφος 7, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση- παρέχει το πλαίσιο. Έχει έρθει ο χρόνος να το καταστήσουμε επιχειρησιακά αξιόπιστο, πολιτικά ουσιαστικό και πρακτικά εφαρμόσιμο σε περιόδους κρίσης», συνέχισε.

Μερτς: Η δρόμος των μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα ήταν σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός

Στην ομιλία του, ο Φρίντριχ Μερτς απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας πως ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν σκληρός, αλλά σωστός.

«Μπορούμε να πούμε: αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας κ. πρωθυπουργέ, σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις - και μάλιστα πρόωρα - να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες άξιζαν τον κόπο. Και είμαστε ευγνώμονες για αυτό και συγχαίρουμε εσάς και όλον τον ελληνικό λαό για το πώς το καταφέρατε», είπε ο Γερμανός καγκελάριος και παρατήρησε: «Ένας Έλληνας κι ένας Γερμανός τιμούν σήμερα έναν Ιταλό κι αυτού του είδους η συνεργασία είναι σίγουρα η καλύτερη προϋπόθεση για την επιτυχία στην Ευρώπη».

Για τον Ντράγκι, ο Μερτς τόνισε μεταξύ άλλων ότι «σταθεροποίησε το ευρώ σε επικίνδυνες εποχές», αναλαμβάνοντας μάλιστα ένα ρίσκο το οποίο «θα μπορούσε να αποτύχει - αλλά πέτυχε και το ευρώ είναι πλέον αδιαμφισβήτητο».

Επίσης, εξήρε τις προτάσεις του Ντράγκι για τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. «Πρέπει να ορίσουμε με σιγουριά τα δικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε για την προστασία αυτών των συμφερόντων», τόνισε.

Από την πλευρά του, αποδεχόμενος το βραβείο, ο Μάριο Ντράγκι ανέδειξε ως βασική αδυναμία της σημερινής Ευρώπης την υπερβολική εξάρτησή της από άλλους και το έλλειμμά της σε πολλούς τομείς, κυρίως σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ένας λόγος για αυτό, δήλωσε, είναι ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πραγματικά, καθώς π.χ. οι εθνικές επιδοτήσεις για παράδειγμα υπονομεύουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Η απάντηση, υποστήριξε, είναι οι μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός πραγματικά ολοκληρωμένου οικονομικού χώρου.

«Όσο περισσότερο μεταρρυθμίζεται η Ευρώπη, τόσο λιγότερο θα πρέπει να βασίζεται σε χρέη, κοινά ή εθνικά, προκειμένου να εξισορροπεί τον κατακερματισμό της», δήλωσε και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να καταστεί περισσότερο αυτόνομη, οικονομικά, ενεργειακά, τεχνολογικά και στον τομέα της άμυνας και περισσότερο καινοτόμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ