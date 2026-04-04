Το Πάσχα θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές γιορτές της Ορθοδοξίας, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να αποτελεί την εβδομάδα των παθών του Χριστού. Ποιος είναι, όμως, ο συμβολισμός πίσω από κάθε ημέρα;

Το Πάσχα αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς συμβολίζει την ζωή απέναντι στο θάνατο και συνδέεται με πληθώρα από έθιμα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Πρόκειται για μία κινητή γιορτή που έρχεται κάθε χρόνο την εποχή της άνοιξης. Το 2026, το Πάσχα γιορτάζεται στις 12 Απριλίου, ενώ προηγείται το Σάββατο του Λαζάρου, η Κυριακή των Βαΐων και η Μεγάλη Εβδομάδα.

Κάθε ημέρα, έχει το δικό της συμβολικό χαρακτήρα. Η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί την πιο κατανυκτική περίοδο της Ορθοδοξίας και κορυφώνεται με την Ανάσταση του Χριστού. Κατά τη διάρκειά της, οι πιστοί παρακολουθούν τις ακολουθίες που αναπαριστούν τα Πάθη του Χριστού και προετοιμάζονται για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα.

Πάσχα - Τι συμβολίζουν οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας

Μεγάλη Δευτέρα

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην παραβολή της άκαρπης συκιάς. Συμβολίζει την ανάγκη για πνευματική εγρήγορση και καρποφορία στη ζωή του ανθρώπου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα σπίτια των πιστών, ξεκινούν οι γενικές καθαριότητες και η προετοιμασία του χώρου για τις επόμενες ημέρες.

Μεγάλη Τρίτη

Την Μεγάλη Τρίτη, κυριαρχεί η παραβολή των Δέκα Παρθένων, που τονίζει τη σημασία της προετοιμασίας και της πίστης. Στις εκκλησίες το βράδυ της Τρίτης ψάλλεται το τροπάριο της Κασσιανής και οι πιστοί προσέρχονται στους ναούς όπου επικρατεί η κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Μεγάλη Τετάρτη

Η ημέρα συνδέεται με τη μετάνοια της αμαρτωλής γυναίκας που άλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού. Το βασικό μήνυμα είναι η συγχώρεση και η δύναμη της μετάνοιας.

Μεγάλη Πέμπτη

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο Μυστικό Δείπνο και την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας. Την ίδια ημέρα επισημαίνεται η προδοσία του Ιούδα προς το Χριστό που οδήγησε στα πάθη και τη Σταύρωσή Του. Το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το βράδυ διαβάζονται τα Δώδεκα Ευαγγέλια.

Τη συγκεκριμένη ημέρα μικροί και μεγάλοι, μπαίνουν στην κουζίνα με σκοπό να βάψουν τα κόκκινα αυγά και να ετοιμάσουν τα παραδοσιακά τσουρέκια και κουλούρια του Πάσχα.

Μεγάλη Παρασκευή

Η πιο πένθιμη ημέρα της εβδομάδας, αφιερωμένη στη Σταύρωση και την Ταφή του Χριστού. Το πρωί γίνεται η Αποκαθήλωση και το βράδυ η περιφορά του Επιταφίου, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα σε όλη την Ελλάδα.

Αυτή την ημέρα – κατά την παράδοση – αποφεύγονται οι εργασίες και οι δουλειές, καθώς για την Ορθοδοξία, είναι μία ημέρα πένθους και περισυλλογής.

Μεγάλο Σάββατο

Η ημέρα της προσμονής της Ανάστασης. Συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Το βράδυ τελείται η Αναστάσιμη λειτουργία και οι πιστοί ανταλλάσσουν το «Χριστός Ανέστη», τσουγκρίζουν κόκκινα αυγά και προσέρχονται στο οικογενειακό τραπέζι, όπου ολοκληρώνεται η νηστεία της Σαρακοστής.

Κυριακή του Πάσχα

Αποτελεί την κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας, που σηματοδοτεί την Ανάσταση του Χριστού και τη νίκη της ζωής. Η ημέρα συνδέεται με χαρά, οικογενειακές συγκεντρώσεις και παραδοσιακά έθιμα, με κυριότερο το σούβλισμα του αρνιού και το γλέντι.