Προορισμοί με ιδιαίτερα έθιμα και κατανυκτική ατμόσφαιρα για το Πάσχα 2026.

Οι ημέρες του Πάσχα για το 2026, είναι προ των πυλών, με πολλούς ταξιδιώτες να έχουν ήδη επιλέξει τον προορισμό για τις εορταστικές ημέρες.

Το Πάσχα στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς μία θρησκευτική γιορτή, είναι μία περίοδος γεμάτη παραδόσεις, ήθη και έθιμα που συνδέονται τόσο με την πίστη – όσο και με την αγροτική ζωή της Ελλάδας.

Από τις κατανυκτικές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι τη νύχτα της Ανάστασης και το γιορτινό τραπέζι της Κυριακής, κάθε γωνιά της χώρας αποκτά τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα.

Το 2026, το Ορθόδοξο Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου, προσφέροντας μια ιδανική ευκαιρία για ένα ανοιξιάτικο τετραήμερο γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες.

3 προορισμοί με που αξίζει να επισκεφτείτε τις ημέρες του Πάσχα

Μονεμβασιά

Η Μονεμβασιά θεωρείται ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς της χώρας, μία «ζωντανή» καστροπολιτεία που μεταφέρει τον επισκέπτη πίσω στο χρόνο.

Τα πέτρινα καλντερίμια, τα βυζαντινά εκκλησάκια και η θέα στο Πέλαγος δημιουργούν ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς που πολλοί επιλέγουν να επισκεφτούν την περίοδο της άνοιξης που η φύση ανθίζει.

Τις ημέρες του Πάσχα τα ήθη και τα έθιμα των ντόπιων στολίζουν κάθε γειτονιά, προσφέροντας μία κατανυκτική ατμόσφαιρα. Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος περιφέρεται μέσα στα στενά σοκάκια της καστροπολιτείας, υπό το φως των κεριών και με φόντο τα μεσαιωνικά τείχη. Η Περιφορά, ξεκινάει συνήθως από την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού, στην κεντρική πλατεία της Κάτω Πόλης, και ακολουθεί μια διαδρομή που περνά από τα πιο γραφικά στενά του κάστρου, ενώ οι ψαλμωδίες αντηχούν στα τείχη και «επιστρέφουν» σαν αντίλαλος, ενισχύοντας το συναίσθημα κατάνυξης.

Ναύπακτος

Η Ναύπακτος φημίζεται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ατμοσφαιρικά πασχαλινά έθιμα της χώρας, που κορυφώνεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Η παράδοση φέρνει τα έθιμα στο ενετικό λιμάνι, σε ένα σκηνικό σχεδόν παραμυθένιο. Ουσιαστικά, κατά την περιφορά του Επιταφίου, οι πιστοί κρατούν δάδες αναμμένες και στα τείχη κάστρου ανάβουν φωτιές, δημιουργώντας το εντυπωσιακό «φλεγόμενο λιμάνι», με τις ψαλμωδίες να αντηχούν σε ολόκληρη την πόλη.

Χίος

Η Χίος έχει ταυτιστεί με ένα από τα πιο ιδιαίτερα έθιμα της Ελλάδας, προσφέροντας στους επισκέπτες μία διαφορετική εμπειρία. Σε αντίθεση με την κατάνυξη που προσφέρει η Ναύπακτος και η Μονεμβασιά, η Χίος, διαθέτει ένα από τα πιο «θορυβώδη» έθιμα, τον ρουκετοπόλεμο.

Το βράδυ της Ανάστασης, οι δύο ενορίες του νησιού, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερυθιανής, επιδίδονται σε έναν «πόλεμο» χιλιάδων αυτοσχέδιων ρουκετών, οι οποίες εκτοξεύονται από τη μία πλευρά στην άλλη, φωτίζοντας τον ουρανό με έναν εκρηκτικό τρόπο.

Πρόκειται για μία παράδοση που περνάει από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους και συνδέεται άμεσα με τη νύχτα της Ανάστασης.

Πρόκειται για ένα έθιμο με βαθιές ρίζες στον χρόνο, που έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν του νησιού, ενώ παρά τη χαοτική μορφή του πραγματοποιείται με ασφάλεια.

