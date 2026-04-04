Δυο στενοί του συνεργάτες του εισηγούνται στις 16 Απριλίου και την συζήτηση για τις υποκλοπές να προκηρύξει εκλογές- Τα υπέρ και τα κατά αρχών καλοκαιριού και αρχές φθινοπώρου- Ποια η επικρατέστερη ημερομηνία- Γιατί μπαίνει στην ατζέντα το θέμα της παραίτησης του πρωθυπουργού- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ.

Ραγδαίες είναι πλέον οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μετά το πρωτοφανές στην ιστορία της χώρας 20 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος (ή περισσότερο από το 1/8 της κοινοβουλευτικής του δύναμης) να διώκονται για διαφθορά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται και νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές και μεγαλύτερη πίεση προκειμένου να σταματήσει η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών.

Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Ο πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται την Κοινοβουλευτική του Ομάδα και αντικαθιστά με εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα υπουργούς που εμπλέκονται άμεσα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι βουλευτές του θα περιλαμβάνονται στις επόμενες δικογραφίες που θα πάρουν προσεχώς το δρόμο προς το Κοινοβούλιο.

Στο Μαξίμου καταλαβαίνουν πλέον πως η κυβέρνηση δεν αντέχει για πολύ, παρά τη μη δυναμική των νυν κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό πως κανείς πλέον δεν ομιλεί για ...εξάντληση της τετραετίας και για ...αυτοδυναμία! Οι λέξεις αυτές έχουν πλέον διαγραφεί τελείως από το λεξιλόγιο της πολιτικής ατζέντας, ενώ η κυβέρνηση μέσα στο βούρκο των σκανδάλων δεν έχει καμία δυνατότητα να θέσει θετική ατζέντα στην πολιτική ζωή- τα σκάνδαλα θα κυριαρχούν όλο το επόμενο διάστημα απολύτως. Ο δε πρωθυπουργός που δεν έχει καν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει έναν πραγματικό ανασχηματισμό, πώς θα προχωρήσει στη διοίκηση της χώρας;

Οι πρόωρες εκλογές είναι πλέον ο μόνος διαφυγής -αλλά όχι επανεκλογής- του πρωθυπουργού. Το θέμα της προσφυγής στις κάλπες όχι μόνο βρίσκεται πάνω στο τραπέζι αλλά πλέον το συζητάει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου είναι τρία:

Πρώτον, οι εκλογές να γίνουν άμεσα. Δυο στενοί του συνεργάτες εισηγούνται στον πρωθυπουργό με την ομιλία του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και που θα γίνει (;) τελικά στις 16 Απριλίου, να σηκώσει το γάντι και να ζητήσει πρόωρες εκλογές. Πολύ δύσκολο να συμβεί καθώς θα συνιστά ομολογία ενοχής και παράδοσης της εξουσίας, ενώ θα δείχνει και τον απόλυτο πανικό, θέτοντας και τη χώρα σε απόλυτο κίνδυνο καθώς ο πόλεμος στον Περσικό θα βρίσκεται εν εξελίξει.

Δεύτερον, εκλογές αρχές του καλοκαιριού και δεύτερες εκλογές (εκτιμάται ότι θα χρειαστούν πως και μια «οικουμενική κυβέρνηση» χωρίς τον Μητσοτάκη να είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο) μέσα στον Ιούλιο, παρότι θα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η χώρα να απωλέσει τα εναπομείναντα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης και ενώ ακόμα και αν έχει επιτευχθεί εκεχειρία οι κίνδυνοι εκ νέου ανάφλεξης του πολέμου στον Περσικό θα είναι υπαρκτός. Επιπλέον με αλλεπάλληλες εκλογές το καλοκαίρι οι επιπτώσεις στον τουρισμό θα είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Τρίτον, εκλογές αρχές φθινοπώρου, μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Το μεγάλο ερώτημα εδώ, πέραν των άλλων, είναι αν μέχρι τότε η κυβέρνηση δεν θα έχει υποστεί δημοσκοπική κατάρρευση. Αν δηλαδή θα μπορέσει να φτάσει έως τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.

Εκείνο που πρέπει επίσης να αποκαλύψουμε πως στην ατζέντα αρχίζει και μπαίνει το θέμα της παραίτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς "δελφίνοι" αναμένεται σε δεύτερο χρόνο να ενεργοποιηθούν...