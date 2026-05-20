Ο Νίκος Ανδρουλάκκης εξαπέλυσε μετωπική επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε δύο φορές «εκβιαζόμενο».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην κατάθεση πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, σε περίπτωση που ζητηθούν 151 ψήφοι βουλευτών για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλλη, στο συνέδριο που διοργανώνει ο «Κύκλος Ιδεών» του Ευάγγελου Βενιζέλου, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι στη Χαριλάου Τρικούπη σκέφτονταν σοβαρά μια τέτοια πιθανότητα.

Ακολουθεί το απόσπασμα του διαλόγου

Δήμητρα Κρουστάλλη: Αν απορριφθεί την Παρασκευή το αίτημα σας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σκέφτεστε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, είναι στα σχέδιά σας;

Νίκος Ανδρουλάκης: Είμαι καλοπροαίρετος και δεν πιστεύω ότι θα φτάσει σ’ αυτό το σημείο παρακμής ο πρωθυπουργός. Το 2022 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το 26 να πάμε με 151. Για λόγους - που αν θα γίνουν - θα είναι προφανείς. Από τη μία είναι ο ανιψιός και από την άλλη ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ ο οποίος δημοσίως τον έχει εκβιάσει, λέγοντας τον «Νίξον», το οποίο δεν είναι προσβλητικά για τον ίδιο, για τη χώρα μας είναι προσβλητικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε μετωπική επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε δύο φορές «εκβιαζόμενο», υποστηρίζοντας πως «όταν κάποιος απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ που πουλάει το predator σε πολλές χώρες του κόσμου, βγαίνει και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας «Νίξον» - εγώ αν το ‘λεγε για μένα θα το έκανα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση- ο πρωθυπουργός επιλέγει τη σιωπή για δικούς του λόγους».