Από την αυτογνωσία και τις επαγγελματικές αποφάσεις μέχρι τη δύναμη της προσωπικής εξέλιξης, το νέο βιβλίο της Mentwr επιχειρεί να δώσει μια πιο ουσιαστική ματιά στη σύγχρονη καριέρα.

Σε μια περίοδο όπου οι επαγγελματικές διαδρομές αλλάζουν συνεχώς και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, το «Κάν’ το» έρχεται να ανοίξει μια διαφορετική συζήτηση γύρω από την καριέρα, την προσωπική εξέλιξη και τη σημασία των συνειδητών επιλογών. Πρόκειται για ένα βιβλίο που επιχειρεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως οδηγός επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και ως εργαλείο αυτογνωσίας για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ισορροπία, κατεύθυνση και ουσία στην πορεία τους.

Το «Κάν’ το», που κυκλοφορεί μέσα από την πλατφόρμα kan-to.gr, αποτελεί την πρώτη επίσημη δημιουργία της Mentwr και αποτυπώνει τη βασική φιλοσοφία του brand, ότι η ουσιαστική πρόοδος ξεκινά από την κατανόηση του εαυτού μας, των στόχων μας και του τρόπου με τον οποίο επιλέγουμε να εξελισσόμαστε μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Πίσω από το βιβλίο βρίσκεται ο Θέμης Χασιώτης, ιδρυτής και CEO της Mentwr, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων και της ηγεσίας. Η επαγγελματική του διαδρομή, που εκτείνεται σε περισσότερα από 25 χρόνια, περιλαμβάνει σημαντικές θέσεις ευθύνης στην Παπαστράτος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχοντας διανύσει μια πορεία εξέλιξης από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα μέχρι ανώτατους διοικητικούς ρόλους.

Μέσα από το «Κάν’ το», ο συγγραφέας επιχειρεί να μεταφέρει βιωματικές εμπειρίες, πρακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης, με στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να δει πιο ξεκάθαρα τις δυνατότητές του και να περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φιλοσοφία του βιβλίου αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την έμπνευση μέσα από προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες, την καθοδήγηση μέσω των διαφορετικών σταδίων που χαρακτηρίζουν μια επαγγελματική πορεία και, τέλος, τη δράση, με ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές που ενισχύουν την αυτογνωσία και τη λήψη αποφάσεων.

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε νέους ανθρώπους που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους διαδρομής όσο και σε επαγγελματίες που, ύστερα από χρόνια στην αγορά εργασίας, αισθάνονται την ανάγκη να επαναξιολογήσουν τις προτεραιότητές τους, να αναζητήσουν νέα κίνητρα και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με την καριέρα και την προσωπική τους εξέλιξη.

Όπως σημειώνει ο Θέμης Χασιώτης, στόχος του βιβλίου δεν είναι να δώσει έτοιμες απαντήσεις για το ποιο επάγγελμα πρέπει να ακολουθήσει κανείς, αλλά να λειτουργήσει ως αφορμή για βαθύτερο προβληματισμό γύρω από την ταυτότητα, τις επιθυμίες και τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε κάποιος να εξελιχθεί ουσιαστικά.

Ιδιαίτερο στοιχείο της κυκλοφορίας αποτελεί και η δημιουργική προσέγγιση που συνοδεύει το project, καθώς το «Κάν’ το» πλαισιώνεται από πρωτότυπο μουσικό θέμα και music clip, ενισχύοντας τη βιωματική εμπειρία του κοινού μέσα από εικόνα και ήχο.

{https://www.youtube.com/watch?v=ahj6WBYysq0}

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημου website kan-to.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φιλοσοφία, τη δομή και το περιεχόμενό του, καθώς και να ενημερώνονται για τις επόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες της Mentwr μέσα από τα επίσημα social media κανάλια της εταιρείας.