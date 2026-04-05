Η συνταγή για αφράτο τσουρέκι με ίνες, σωστή υφή, ωραίο άρωμα και αποτέλεσμα που κρατάει.

Το τσουρέκι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης, ένα έδεσμα που δεν λείπει από το πασχαλινό τραπέζι και που κουβαλά μαζί του αρώματα, μνήμες και οικογενειακές στιγμές. Σήμερα, ακόμη και αυτή η τόσο κλασική συνταγή μπορεί να προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες της κουζίνας, με το air fryer να δίνει μια εύκολη και πρακτική λύση για ένα εξίσου επιτυχημένο αποτέλεσμα. Με τη σωστή διαδικασία, τα τσουρέκια γίνονται αφράτα, αρωματικά και καλοψημένα, χωρίς την ανάγκη παραδοσιακού φούρνου.

Τα αρωματικά υλικά είναι αυτά που δίνουν τον αυθεντικό χαρακτήρα, κακούλε, μαχλέπι και μαστίχα Χίου συνδυάζονται με το ξύσμα και τον χυμό πορτοκαλιού, δημιουργώντας το γνώριμο πασχαλινό άρωμα που πλημμυρίζει το σπίτι. Με τη βοήθεια του air fryer, η παρασκευή του πατροπαράδοτου τσουρεκιού γίνεται στο άψε σβήσε, χωρίς να χάνει τίποτα από τη μαγεία της παράδοσης. Δοκιμάστε τη συνταγή μας, το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει και θα δώσει στο πασχαλινό τραπέζι τη γεύση που του αξίζει.

Υλικά:

1 ζαχαρούχο γάλα

3 κουτιά (με το κουτί απ’το ζαχαρούχο μετράμε) ζάχαρη

2 βανίλιες

6 αυγά

100 γρ.βούτυρο

1 κουτ.γλ. κακούλε

4 κουτ.γλ. μαχλέπι

1 πορτοκάλι (τον χυμό και το ξύσμα)

1 κουτ.γλ. μαστίχα Χίου

200 γραμμ. μαγιά νωπή

1 κ.γ γεματο μπέικιν πάουντερ

3 κιλά αλεύρι ειδικο για τσουρεκι

3 κουτιά ζεστό νερό

Η διαδικασία ξεκινά σε μια κατσαρόλα, όπου ζεσταίνονται ανακατεύοντας το ζαχαρούχο γάλα, η ζάχαρη, οι βανίλιες και τα αυγά, μέχρι να λιώσει πλήρως η ζάχαρη. Η θερμοκρασία πρέπει να παραμείνει χαμηλή, ώστε το μείγμα να γίνει χλιαρό και όχι καυτό. Παράλληλα, σε μια μεγάλη λεκάνη διαλύεται η μαγιά μέσα στο χλιαρό νερό, φροντίζοντας να μην είναι ζεστό για να μη χαλάσει η δράση της μαγιάς. Όταν η μαγιά διαλυθεί πλήρως, προστίθεται το μείγμα της κατσαρόλας, το οποίο επίσης πρέπει να είναι χλιαρό.

Στη συνέχεια, ενσωματώνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το βούτυρο και αρχίζει το ζύμωμα. Το αλεύρι προστίθεται σταδιακά μέχρι να δημιουργηθεί μια ζύμη μαλακή και ελαστική. Κατά τη διάρκεια του ζυμώματος προστίθεται σιγά-σιγά το λάδι ή το βούτυρο, μέχρι να απορροφηθεί πλήρως και να αποκτήσει η ζύμη τη σωστή υφή. Η διαδικασία απαιτεί υπομονή, καθώς από αυτή εξαρτάται το πόσο αφράτο θα γίνει το τελικό αποτέλεσμα.

Αφού ολοκληρωθεί το ζύμωμα, η ζύμη σκεπάζεται και αφήνεται σε ζεστό μέρος για τουλάχιστον δύο ώρες, μέχρι να φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε όγκο. Έπειτα πλάθονται τα τσουρέκια στο επιθυμητό σχήμα και αφήνονται ξανά για 20 έως 30 λεπτά ώστε να φουσκώσουν για δεύτερη φορά. Πριν το ψήσιμο, αλείφονται με αυγό και, αν θέλετε, πασπαλίζονται με σουσάμι ή αμύγδαλο για επιπλέον γεύση και όμορφη εμφάνιση.

Για το ψήσιμο στο air fryer, η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 160 βαθμούς και τα τσουρέκια ψήνονται για περίπου 17 έως 18 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και να ψηθούν ομοιόμορφα στο εσωτερικό.