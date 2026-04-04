Τα άτομα φώναξαν συνθήματα όπως «όχι συναυλία μέσα στην εκκλησία».

Άγνωστοι εισέβαλαν χθες στην εκκλησία των 12 Αποστόλων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και προσπάθησαν να εμποδίσουν την έναρξη εκδήλωσης που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο πλαίσιο της Λατρευτικής Εβδομάδας.

Οι άγνωστοι κατά την εισβολή τους φώναξαν συνθήματα όπως «όχι συναυλία μέσα στην εκκλησία» και «όχι στην βεβήλωση του Ιερού Ναού».

Υπενθυμίζεται ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και πριν από λίγες ημέρες κατά την εκδήλωση που διεξήχθη στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη μνήμη του Χρυσόστομου Σταμούλη.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ενώ υπήρξε παράκληση από όσους προκάλεσαν αυτό το περιστατικό να αποχωρήσουν, εκείνοι αρνήθηκαν και συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα εντός του Ιερού Ναού καθώς επίσης και να ψάλλουν «Κύριε των Δυνάμεων Ελέησον».

Μετά από 45 περίπου λεπτά αποχώρησαν και η συναυλία ξεκίνησε κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης ο οποίος μιλώντας στην parallaxi υπογράμμισε πως «δεν γνωρίζω την ταυτότητα των ανθρώπων που εισέβαλαν στην εκκλησία, γνωρίζω όμως ότι είναι ακραίας αντίληψης. Εμείς από την πλευρά μας ακολουθούμε το πρόγραμμα χωρίς να υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο, μιλάμε για λατρευτική μουσική και τίποτα άλλο. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Και τις προηγούμενες ημέρες το ίδιο έπραξαν και στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας. Τότε τους έφταιγε ένα κείμενο του Καζαντζάκη για την Παναγία. Τώρα δεν έχω ιδέα τι τους πείραξε».

«Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ηχητική εγκατάσταση. Είναι μικρός ο Ναός και η τραγουδίστρια ζήτησε να υπάρχει φυσικός ήχος να ακουστεί κατανυκτικά η φωνή της χωρίς να παρεμβαίνει η τεχνολογία. Δυστυχώς αυτή η εγκατάσταση εκεί δεν υπάρχει, αλλιώς θα είχαμε τελειώσει με αυτούς και την παρέμβαση τους» κατέληξε ο κ. Γάκης.

Πηγή parallaximag.gr