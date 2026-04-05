Το Πάσχα για το 2026, έρχεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινάει ήδη από την Δευτέρα 6 Απριλίου. Πρόκειται για μία περίοδο γεμάτη με έθιμα και παραδόσεις.

Το Πάσχα αποτελεί τη σημαντικότερη εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ένα από τα βασικότερα σημεία αναφοράς της ελληνικής παράδοσης. Πρόκειται για μία κινητή γιορτή που πέφτει πάντα μεταξύ Απριλίου και αρχών Μαΐου, ενώ για φέτος η Κυριακή του Πάσχα «πέφτει» στις 12 Απριλίου.

Παράλληλα, σε όλη την Ελλάδα, τα έθιμα προσαρμόζονται στις τοπικές παραδόσεις. Από την περιφορά του επιταφίου μέχρι και την ημέρα της Ανάστασης, κάθε περιοχή διατηρεί ιδιαίτερες μορφές εορτασμού που συνδέονται με την ιστορία και την πολιτισμική της ταυτότητα.

Οι λαμπάδες, τα κόκκινα αυγά, το σούβλισμα του αρνιού και η παρασκευή γλυκών και τσουρεκιών, αποτελούν τα πιο διαδεδομένα έθιμα στην χώρα. Στην Κέρκυρα, τη Χίο, το Γαλαξίδι και την Κρήτη, παρατηρούνται μερικές από τις πιο ιδιαίτερες παραδόσεις, ενώ ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές, βρίσκεται και το Άνω Καστρίτσι στην Αχαΐα.

Άνω Καστρίτσι – Το χωριό της Αχαΐας με το ιδιαίτερο πασχαλινό έθιμο

Το Άνω Καστρίτσι αποτελεί ένα από τους οικισμούς της Αχαΐας, χτισμένος στις πλαγιές του Παναχαϊκού όρους, σε μικρή απόσταση από την Πάτρα, που διατηρεί μέχρι και σήμερα τα στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η απόστασή του από την Αθήνα υπολογίζεται περίπου στα 220 χιλιόμετρα, γεγονός που το καθιστά σχετικά εύκολα προσβάσιμο για επισκέπτες από την πρωτεύουσα.

Ο οικισμός ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλους της γύρω περιοχής, λόγω ενός ιδιαίτερου εθίμου που τελείται την ημέρα της Ανάστασης.

Ειδικότερα, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μετά τη λειτουργία και το «Χριστός Ανέστη», οι πιστοί ανάβουν φωτιές σε διάφορα σημεία του χωριού, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, οι φωτιές έχουν συμβολικό χαρακτήρα και συνδέονται με την έννοια της κάθαρσης και της αναγέννησης. Παράλληλα, λειτουργούν ως μέσο συλλογικής συμμετοχής, καθώς στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση του εθίμου συμμετέχουν ενεργά οι κάτοικοι του οικισμού και οι επισκέπτες.

Παράλληλα, στην περιοχή, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, αναβιώνει ακόμη ένα έθιμο που έχει τη ρίζες του βαθιά στο πέρασμα των χρόνων και δεν σταμάτησε να πραγματοποιείται ούτε επί Τουρκοκρατίας, ούτε κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.

Οι κάτοικοι πραγματοποιούν μια μεγάλη λιτανεία, μεταφέροντας ιερές εικόνες και ακολουθώντας μια κυκλική διαδρομή γύρω από τα υψώματα που περιβάλλουν το χωριό. Η τελετή αυτή, γνωστή στην τοπική διάλεκτο ως «λέηση», ξεκινά από την κεντρική εκκλησία, με την εικόνα της Ανάστασης να προηγείται της πομπής. Πίσω της ακολουθούν σημαίες, εξαπτέρυγα και πλήθος εικόνων, που κρατούν οι κάτοικοι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές.

Η πορεία, περνάει από κάθε ξωκλήσι της περιοχής και ολοκληρώνεται στο ξωκλήσι της Παναγίας, όπου οι ιερείς και οι πιστοί συγκεντρώνονται για να στήσουν ένα παραδοσιακό γλέντι.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μικρό χωριό της Αχαΐας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διατήρησης της τοπικής παράδοσης, με τους πιστούς να συμμετέχουν ενεργά στις εορταστικές εκδηλώσεις.