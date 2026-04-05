«Η δημιουργία, Στέλιο μου, όπως αυτό το βιβλίο, είναι γράμματα σε ένα μπουκάλι που αφήνουμε στην απέραντη θάλασσα του κόσμου, σαν ναυαγοί, όταν θα έχουμε φύγει. Κουβαλάει ζωή μέσα στο θάνατο».

Η αρρώστια συνήθως βιώνεται ιδιωτικά από τον άρρωστο και το πολύ στενό περιβάλλον του. Οι ασθενείς δεν βρίσκουν και τις πιο πολλές φορές δεν αναζητούν τη θέση τους στο δημόσιο χώρο. Από τη μια μεριά, στις σύγχρονες κοινωνίες τα πολιτικά σώματα είναι τα υγιή σώματα, όπως επισημαίνει ο Ντιντιέ Εριμπόν. Από την άλλη, η αρρώστια (ιδιαίτερα όταν απειλεί την ίδια τη ζωή) αποτελεί μια δοκιμασία πόνου και φόβου που δύσκολα μπορεί να την εκφράσει κανείς με λέξεις και ακόμα πιο δύσκολα να τη μοιραστεί με τους υγιείς -μόνο όσες-οι έχουν ανάλογη εμπειρία μπορούν να καταλάβουν. Η αρρώστια βιώνεται συνήθως ως συνθήκη περιθωριοποίησης και εξοστρακισμού, ως μια στιγμή έξω από το πολιτικό.

Το μοίρασμα

Ο εκπαιδευτικός, διδάκτωρ Φυσικής και μουσικός Γιάννης Μπρούζος όταν διαγνώστηκε με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, αποφάσισε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό παράδειγμα. Μοιράστηκε τη δοκιμασία του όχι μόνο με το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του, αλλά με ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώπων. Αρχικά, επρόκειτο για τους συντρόφους του από τη Ριζοσπαστική Αριστερά στην οποία είχε στρατευτεί από τα νεανικά χρόνια του. Στην πορεία, το σύνολο αυτό διευρύνθηκε κατά πολύ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπρούζος προσπάθησε να εντάξει την εμπειρία του καρκίνου στο δημόσιο χώρο, να μην την αντιμετωπίσει μόνο ως μια προσωπική υπαρξιακή δοκιμασία, αλλά και ως μια στιγμή του πολιτικού. Μας προσκάλεσε σε μια συλλογικότητα την οποία εν πολλοίς διαμόρφωσε ο ίδιος, για να μοιραστεί τις αγωνίες και τις ελπίδες του, τους στοχασμούς και τα οράματά του. Στάθηκε ενώπιον μας και μας μίλησε δημόσια ως ασθενής, ως αριστερός πολίτης, ως δημιουργός, ως γονιός.

Τι πραγματικά αξίζει

Ο πυρήνας του εγχειρήματος του Γιάννη Μπρούζου ήταν η έκδοση του βιβλίου «Τι πραγματικά αξίζει - 24 γράμματα στον γιο μου», το οποίο εκδόθηκε χάρη στις συνεισφορές των συντρόφων και φίλων του. Ο τίτλος συνοψίζει το περιεχόμενο του βιβλίου. Ο συγγραφέας γράφει γράμματα στο μικρό γιο του Στέλιο για όσα θεωρεί σημαντικά στη ζωή, για το μοίρασμα και τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, για τη φιλία και τον έρωτα, για την Αριστερά και την αντίσταση, για την επιστήμη, την τέχνη και τη φύση. Το βιβλίο είναι η πνευματική παρακαταθήκη ενός γονιού για το παιδί του, ένας οδηγός ζωής που έχει γραφτεί με ειλικρίνεια και αγάπη. Πολλή αγάπη.

Τα είκοσι τέσσερα αυτά γράμματα συνιστούν μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή, σε αυτή τη ζωή που αξίζει μονάχα όταν τη μοιράζεσαι ·σε αυτή τη ζωή στην οποία ο Μπρούζος έδωσε αξία.

Η κηδεία του Γιάννη Μπρούζου θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα στις 11:00 στο Πρώτο Νεκροταφείο.