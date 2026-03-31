Το νησί των Σποράδων που «ερημώνει» την ημέρα του επιταφίου και εντυπωσιάζει με το ιδιαίτερο έθιμο.

Το Πάσχα θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές γιορτές τις Ορθοδοξίας, καθώς τιμάται η Ανάσταση του Χριστού. Πρόκειται για μία περίοδο που οι πιστοί πλημμυρίζουν τις εκκλησίες και ακολουθούν τις έντονες παραδόσεις κάθε τόπου. Η Μεγάλη Παρασκευή και η περιφορά επιταφίου, θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά έθιμα της χώρας με ιδιαίτερα κατανυκτικό χαρακτήρα.

Ουσιαστικά, κάθε περιοχή έχει τις δικές τις παραδόσεις που συνδέονται με την τοπική κουλτούρα. Από τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου βάφονται τα κόκκινα αυγά, μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή με την περιφορά του Επιταφίου και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου με το «Χριστός Ανέστη», κάθε ημέρα έχει τον δικό της συμβολισμό.

Η κορύφωση έρχεται με την Ανάσταση, ενώ την Κυριακή του Πάσχα γιορτάζεται με οικογενειακά τραπέζια, παραδοσιακά φαγητά και γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι έντονες παραδόσεις της Ελλάδας αναβιώνουν υπό το πρίσμα των εορτών και σε πολλές περιοχές κυριαρχούν έθιμα που ξεχωρίζουν.

Ανάμεσα σε αυτούς τους τόπους, βρίσκεται και η Σκιάθος, όπου ο επιτάφιος αποκτά μία διαφορετική υπόσταση.

Σκιάθος: Το νησί που η περιφορά του επιταφίου πραγματοποιείται μετά τα μεσάνυχτα

Στη Σκιάθος το Πάσχα ξεχωρίζει, καθώς ένα ιδιαίτερο έθιμο διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από την περιφορά του Επιταφίου τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου.

Η τοπική παράδοση ακολουθεί το λεγόμενο αγιορείτικο τυπικό, με αποτέλεσμα η ακολουθία να μεταφέρεται χρονικά μετά τα μεσάνυχτα, συνήθως γύρω στη 01:00 έως τις 04:00 το πρωί.

Αυτή η διαφορά στην ώρα, δίνει στο έθιμο μία διαφορετική υπόσταση, καθώς το νησί ησυχάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι πιστοί πλημμυρίζουν τις εκκλησίες τα μεσάνυχτα για την προετοιμασία της περιφοράς του επιταφίου.

Κάθε ενορία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή ανάμεσα στα στενά σοκάκια του νησιού, με τα φώτα από τα κεριά να προσφέρουν μία κατανυκτική ατμόσφαιρα μέσα στη νύχτα.

Όλο το βράδυ, τα σπίτια παραμένουν με αναμμένα τα φώτα και τις πόρτες προκειμένου να υποδεχτούν τον επιτάφιο, γεγονός που δίνει ένα συλλογικό χαρακτήρα στο έθιμο.

{https://www.youtube.com/watch?v=kYdHIJ49nr8&list=RDkYdHIJ49nr8&start_radio=1}

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της περιφοράς συχνά προηγείται ψάλτης ή τελάλης που απαγγέλλει ύμνους, δίνοντας έναν έντονα παραδοσιακό τόνο.

Η περιφορά ολοκληρώνεται τα ξημερώματα, όταν οι Επιτάφιοι επιστρέφουν στους ναούς. Εκεί τελείται η συνέχεια της ακολουθίας με συμβολικές αναπαραστάσεις που προαναγγέλλουν την Ανάσταση.