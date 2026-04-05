Τα κόκκινα αυγά δεν λείπουν από το πασχαλινό τραπέζι - Ο συμβολισμός του χρώματος και του εθίμου

Η Μεγάλη Πέμπτη κατέχει ξεχωριστή θέση στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα από τα πιο διαδεδομένα και αγαπημένα πασχαλινά έθιμα το βάψιμο των αυγών κόκκινα. Η ημέρα αυτή δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στον Μυστικό Δείπνο, την προδοσία και τη σύλληψη του Χριστού, γεγονότα που σηματοδοτούν την αρχή των Παθών. Μέσα σε αυτό το κλίμα κατάνυξης και πνευματικής προετοιμασίας, το βάψιμο των αυγών αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό και σημασία.

Το κόκκινο χρώμα των αυγών δεν είναι απλώς μια αισθητική επιλογή. Συμβολίζει το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στον Σταυρό για τη σωτηρία του κόσμου. Ταυτόχρονα, το ίδιο το αυγό αποτελεί διαχρονικά σύμβολο ζωής και αναγέννησης. Το σκληρό του κέλυφος παρομοιάζεται με τον σφραγισμένο Τάφο, ενώ το σπάσιμό του συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου και την Ανάσταση. Έτσι, μέσα από μια απλή καθημερινή πράξη, αποτυπώνεται ένα από τα βαθύτερα νοήματα της χριστιανικής πίστης.

Παρά τις σύγχρονες τάσεις που θέλουν αυγά σε παστέλ ή έντονα χρώματα, με σχέδια ή διακοσμητικές τεχνικές, το κόκκινο εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι το χρώμα που κουβαλά τον συμβολισμό, τη μνήμη και την παράδοση, και αυτό που πρωταγωνιστεί στο πασχαλινό τραπέζι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-d0z4plirzqq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το έθιμο ολοκληρώνεται ανήμερα το Πάσχα με το τσούγκρισμα. Οι πιστοί συγκεντρώνονται γύρω από το πασχαλινό τραπέζι και, ανταλλάσσοντας ευχές, χτυπούν τα αυγά τους μεταξύ τους. Το σπάσιμο του αυγού αναπαριστά το άνοιγμα του Τάφου του Χριστού, ενώ η στιγμή συνοδεύεται από την αναστάσιμη ευχή «Χριστός Ανέστη» και την απάντηση «Αληθώς Ανέστη», ενισχύοντας τον πνευματικό χαρακτήρα της πράξης. Παράλληλα, υπάρχει και η λαϊκή διάσταση του εθίμου, καθώς το «δυνατό» αυγό που δεν σπάει θεωρείται σύμβολο τύχης και ευημερίας για όποιον το κρατά. Έτσι, το τσούγκρισμα γίνεται όχι μόνο μια θρησκευτική αναπαράσταση, αλλά και μια χαρούμενη οικογενειακή στιγμή γεμάτη παιχνίδι και γέλιο. Το βάψιμο των κόκκινων αυγών τη Μεγάλη Πέμπτη μεταφέρει το μήνυμα της Ανάστασης, της ελπίδας και της αναγέννησης σε κάθε σπίτι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhk45rmstrmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς επικράτησε το έθιμο να βάφουμε κόκκινα τα αυγά

Σύμφωνα με μία εκδοχή η Παναγία πήρε ένα καλάθι αυγά και τα πρόσφερε στους φρουρούς Του Υιού της, ικετεύοντάς τους να μην τον βασανίσουν. Όταν τα δάκρυά της έπεσαν πάνω στα αυγά, τότε αυτά βάφηκαν κόκκινα.

Λένε ακόμα πως το αυγό συμβολίζει τον τάφο του Χριστού που ήταν ερμητικά κλειστός, όπως το περίβλημα του αυγού, αλλά έκρυβε μέσα του τη «Ζωή», αφού από αυτόν βγήκε ο Χριστός και αναστήθηκε.

Μία άλλη προσέγγιση συνδέει το κόκκινο χρώμα με τη Μαρία Μαγδαληνή. Όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ενημερώθηκε για την Ανάσταση του Χριστού, θεώρησε τόσο απίθανο το γεγονός, «όσο και το να βαφτούν τα αυγά κόκκινα». Η Μαρία Μαγδαληνή τότε, χρωμάτισε μερικά αυγά κόκκινα και του τα πήγε για να του επιβεβαιώσει το γεγονός.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στον Τιβέριο Καίσαρα και του ανακοίνωσε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Εκείνη την ώρα κάποιος κρατούσε δίπλα από τον Αυτοκράτορα ένα καλάθι αυγά. Ο Τιβέριος Καίσαρας, είπε στην Μαρία Μαγδαληνή ότι, εάν αυτό που λέει, είναι αλήθεια, τότε τα αυγά, από άσπρα που είναι, να γίνουν κόκκινα. Όπερ και εγένετο.

Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη, στην επίσημη τελετή που γινόταν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, προσέφεραν κόκκινα αυγά. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι τσούγκριζαν τα αυγά με τον αυτοκράτορα και τη βασιλομήτορα και στη συνέχεια γευμάτιζαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhhnzfbmi8s9?integrationId=40599y14juihe6ly}