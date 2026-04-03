Πτώση θερμοκρασίας διαφαίνεται μετά τη Μεγάλη Πέμπτη - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα για τον καιρό του Πάσχα στην Αθήνα.

Άπαντες αναζητούν με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις ακόμη δεν έχουν οριστικοποιήσει τις συνθήκες με τις οποίες θα γιορτάσουμε την Ανάσταση και θα ψήσουμε τον οβελία την Κυριακή της Λαμπρής. Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς παραθέτει τα στοιχεία που δίνει το μετεώγραμμα για το πώς θα κυλήσει ο καιρός από την Μεγάλη Πέμπτη έως την Κυριακή του Πάσχα στην Αθήνα.

Όπως σημειώνει «το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει ότι μετά τη Μεγάλη Πέμπτη αυξάνονται οι πιθανότητες για πτώση της θερμοκρασίας, ενώ για βροχές στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας και την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει προς το παρόν μόνο μέτρια και όχι ισχυρή ένδειξη.» Παραθέτοντας μια πρώτη αποτύπωση των διαθέσιμων στοιχείων ο κ. Κολυδάς τονίζει ότι « Μέχρι περίπου τη Μεγάλη Πέμπτη οι τιμές στα 850 hPa ανεβαίνουν και κορυφώνονται κοντά στους 9–10°C. Μιλάμε συνεπώς για θερμοκρασίες στην επιφάνεια της τάξεως των 22-23°C. Αμέσως μετά, από 10 προς 12 Απριλίου, η μαύρη γραμμή του ensemble mean κατεβαίνει, περίπου προς τους 3–4°C, ενώ αρκετά μέλη πέφτουν ακόμη χαμηλότερα. Άρα πράγματι το κυρίαρχο σήμα είναι ψυχρότερη εξέλιξη μετά τη Μ. Πέμπτη.Το σενάριο αυτό φαίνεται αρκετά ισχυρό για το διάστημα Μ. Παρασκευή έως και Μ. Σάββατο, γιατί εκεί η πλειονότητα των μελών συγκλίνει σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις 8–9 Απριλίου. Δεν μιλάμε όμως για ακραίο ψύχος· μιλάμε για σημαντική πτώση σε σχέση με την πρόσκαιρη ζέστη που προηγείται.»

Όσον αφορά τις βροχές τα σήματα για αστάθεια είναι ασθενή έως μέτρια. Η πιθανότητα τοπικών φαινομένων το Μεγάλο Σάββατο υπολογίζεται στο 30–40%, ενώ για την Κυριακή του Πάσχα στο 25–35%, με αρκετά αβέβαιο σενάριο. Βάσει των δεδομένων αυτών η Μεγάλη Εβδομάδα θα κυλήσει με σκαμπανεβάσματα στον καιρό με χαρακτηριστικά τη προσωρινή ζέστη που εν συνεχεία φαίνεται να την διαδέχεται σημαντική πτώση θερμοκρασίας μετά τη Μεγάλη Πέμπτη ενώ περιορισμένη είναι η πιθανότητα βροχών.

Η ανάρτηση Κολυδά

?ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΜΕΤΕΩΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει ότι μετά τη Μεγάλη Πέμπτη αυξάνονται οι πιθανότητες για πτώση της θερμοκρασίας, ενώ για βροχές στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας και την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει προς το παρόν μόνο μέτρια και όχι ισχυρή ένδειξη.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Μέχρι περίπου τη Μεγάλη Πέμπτη οι τιμές στα 850 hPa ανεβαίνουν και κορυφώνονται κοντά στους 9–10°C. Μιλάμε συνεπώς για θερμοκρασίες στην επιφάνεια της τάξεως των 22-23°C. Αμέσως μετά, από 10 προς 12 Απριλίου, η μαύρη γραμμή του ensemble mean κατεβαίνει, περίπου προς τους 3–4°C, ενώ αρκετά μέλη πέφτουν ακόμη χαμηλότερα. Άρα πράγματι το κυρίαρχο σήμα είναι ψυχρότερη εξέλιξη μετά τη Μ. Πέμπτη.

Το σενάριο αυτό φαίνεται αρκετά ισχυρό για το διάστημα Μ. Παρασκευή έως και Μ. Σάββατο, γιατί εκεί η πλειονότητα των μελών συγκλίνει σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις 8–9 Απριλίου. Δεν μιλάμε όμως για ακραίο ψύχος· μιλάμε για σημαντική πτώση σε σχέση με την πρόσκαιρη ζέστη που προηγείται.

Οι πιθανότητες για πτώση της θερμοκρασίας μετά τη Μ. Πέμπτη είναι περίπου 70–80%, ενω να διατηρηθεί και προς Κυριακή του Πάσχα είναι χαμηλότερη βεβαιότητα, περίπου 50–60%, γιατί εκεί μεγαλώνει αρκετά η διασπορά.

Για τον άστατο καιρό το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, το γράφημα δίνει μόνο ασθενές έως μέτριο σήμα. Στο κάτω μέρος, τα σήματα υετού υπάρχουν σε κάποια μέλη αλλά δεν είναι γενικευμένα. Άρα το Μ. Σάββατο η πιθανότητα αστάθειας ή τοπικών φαινομένων βρίσκεται περίπου στο 30–40%, ενώ την Κυριακή του Πάσχα περίπου στο 25–35%, με μάλλον πιο αβέβαιο σήμα. Το τελικό μας συμπέρασμα και προσωπικό μου μετεωρολογικό σκεπτικό είναι να περιοριστώ μέχρι και την Μέγαλη Πέμπτη, διότι ο λόγος μου μπορεί να παρερμηνευτεί. Σας ευχαριστώ για την σωστή απόδοση του κειμένου και σας εύχομαι Καλό Πάσχα

Ο ανοιξιάτικος πασχαλινός μποναμάς της Μεγάλης Εβδομάδας

Νωρίτερα σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR έδωσε το καιρικό πλαίσιο για το πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη. Αίσθηση προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Κολυδά η Μεγάλη Εβδομάδα φέρνει πιο ανοιξιάτικες μέρες, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα ξεκινήσει από περίπου 18°C την Κυριακή των Βαίων και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να φτάσει τους 23°C, προσφέροντας πιο ήπιες και ζεστές ημέρες.

Δείτε τον πίνακα με τις θερμοκρασίες της Μεγάλης Εβδομάδας

Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές θα απολαύσουν ηλιοφάνεια και ευχάριστο καιρό. Η προγνωσιμότητα της ατμόσφαιρας είναι καλή έως τη Μεγάλη Πέμπτη, με σταθερότερες καιρικές συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Με λίγα λόγια, προ των πυλών Μεγάλη Εβδομάδα με ανοιξιάτικη διάθεση, λιακάδα και πασχαλινό «μποναμά» από τον υδράργυρο σε ανοδική τροχιά, ιδανική για βόλτες και προετοιμασίες για το πασχαλινό τραπέζι.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

«Διατηρείται και αύριο Σάββατο άστατος ο καιρός , αλλά με πιο περιορισμένα φαινόμενα . Απο την Κυριακή λίγα φαινόμενα ανατολικά και νότια . Εως τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδος ο καιρός θα είναι βελτιωμένος και θα ανέβει η θερμοκρασία . Η προγνωσιμότητα της ατμόσφαιρας ειναι καλή μέχρι τη Μ. Πέμπτη και περιοριζόμαστε εως εκεί . #καιρός #πρόγνωση #weather #forecast»