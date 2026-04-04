Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα 2026, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό κατά την πασχαλινή περίοδο, ενώ προβλέπεται και προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 5 Απριλίου.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 04/04/2026: 09:00 - 16:00

Κυριακή 05/04/2026: 11:00 - 16:00

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα:

Μεγάλη Δευτέρα 06/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Τρίτη 07/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Τετάρτη 08/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Πέμπτη 09/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10/04/2026: 13:00 - 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026: 09:00 - 15:00

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους καταναλωτές να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους, επισημαίνοντας ότι η εορταστική περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την τόνωση της αγοράς.

Την Κυριακή των Βαΐων, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με ειδικό ωράριο και όχι όλα τα καταστήματα ανοιχτά. Τα Lidl θα είναι ανοιχτά εξυπηρετώντας το κοινό από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η αλυσίδα MyMarket θα λειτουργήσει με επιλεγμένα καταστήματα, τα οποία θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 17:00. Αντίστοιχα, ο Μασούτης θα εξυπηρετεί το κοινό με επιλεγμένα καταστήματα από τις 11:00 έως τις 16:00.

Για όσους βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, το Mediterranean Cosmos θα είναι ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, από τις 07:00 έως τις 23:00.