Η μελέτη αναδεικνύει ότι οι διατροφικές μας επιλογές δεν εξαρτώνται μόνο από τη θέληση ή τους κανόνες που θέτουμε, αλλά και από τη στιγμή και την ψυχολογική μας κατάσταση.

Η σχέση ανάμεσα στη διάθεση και το φαγητό είναι πιο στενή απ’ όσο πιστεύουμε, με νέα επιστημονικά δεδομένα να αποκαλύπτουν ότι τα συναισθήματά μας μπορούν να καθορίσουν όχι μόνο τι τρώμε, αλλά και πόσο.

Μια πρόσφατη μελέτη, που παρουσιάζει το eatingwell, φέρνει στο φως σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε όσους κάνουν δίαιτα και σε όσους δεν περιορίζουν τη διατροφή τους.

Η επίδραση της διάθεσης στο σνακ

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food Quality and Preference, η διάθεση παίζει καθοριστικό ρόλο στις διατροφικές συμπεριφορές, ειδικά όταν πρόκειται για σνακ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Όταν οι συμμετέχοντες ένιωθαν αρνητικά συναισθήματα (όπως άγχος ή λύπη), όσοι ακολουθούσαν δίαιτα είχαν μεγαλύτερη τάση να καταναλώνουν ανθυγιεινά σνακ.

Αντίθετα, σε περιόδους θετικής διάθεσης (χαρά, ενθουσιασμός), όσοι δεν έκαναν δίαιτα κατανάλωναν περισσότερα σνακ συνολικά, ανεξαρτήτως αν ήταν υγιεινά ή όχι.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η συναισθηματική κατάσταση επηρεάζει άμεσα τον αυτοέλεγχο και τις επιλογές τροφίμων, ειδικά σε στιγμές χωρίς δομή, όπως τα ενδιάμεσα γεύματα.

Γιατί η δίαιτα γίνεται πιο δύσκολη

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι οι αυστηρές δίαιτες μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους πιο ευάλωτους όταν η διάθεσή τους είναι πεσμένη.

Τα αρνητικά συναισθήματα φαίνεται να:

εξαντλούν την ψυχική ενέργεια που απαιτείται για αυτοέλεγχο

αυξάνουν την πιθανότητα παρορμητικών επιλογών

δυσκολεύουν τη διατήρηση διατροφικών στόχων

Από την άλλη πλευρά, η καλή διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε πιο «χαλαρή» στάση απέναντι στο φαγητό, με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση.

Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα

Η μελέτη αναδεικνύει ότι οι διατροφικές μας επιλογές δεν εξαρτώνται μόνο από τη θέληση ή τους κανόνες που θέτουμε, αλλά και από τη στιγμή και την ψυχολογική μας κατάσταση.

Με απλά λόγια, δεν τρώμε μόνο επειδή πεινάμε, τρώμε και επειδή αισθανόμαστε κάτι.

Η αναγνώριση αυτής της σύνδεσης μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη δημιουργία πιο σταθερών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών.

Πρακτικοί τρόποι για καλύτερο έλεγχο

Οι ειδικοί προτείνουν απλές στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της διάθεσης και, κατ’ επέκταση, των διατροφικών επιλογών:

Ελαφριά σωματική δραστηριότητα: Ακόμα και λίγα λεπτά κίνησης μπορούν να μειώσουν την παρόρμηση για ανθυγιεινό σνακ

Σύντομος διαλογισμός: Βοηθά στην επαναφορά της συγκέντρωσης και στον έλεγχο των παρορμήσεων

Βόλτα σε εξωτερικό χώρο: Η αλλαγή περιβάλλοντος βελτιώνει τη διάθεση

Επικοινωνία με άλλους: Μια συζήτηση με ένα κοντινό πρόσωπο μπορεί να λειτουργήσει ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης»

Αντί να βασίζεται κανείς αποκλειστικά σε αυστηρές δίαιτες, φαίνεται πως είναι πιο αποτελεσματικό να κατανοήσει πώς τα συναισθήματά του επηρεάζουν τη συμπεριφορά του απέναντι στο φαγητό.

Η επίγνωση αυτών των μοτίβων – όπως το να τρώμε περισσότερο όταν είμαστε αγχωμένοι ή ενθουσιασμένοι – μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια πιο ισορροπημένη και μακροπρόθεσμα βιώσιμη διατροφή.