Η τελική εικόνα για το Πάσχα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα, κάποιες όμως ημέρες.

«Ο καιρός του Πάσχα δεν έχει ακόμη πει την τελευταία του λέξη» έγραψε χθες ο Θοδωρής Κολυδάς.

Μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, τα δύο κορυφαία προγνωστικά μοντέλα συγκρούονται ανοιχτά, δίνοντας όχι απλώς διαφορετικές ποσότητες βροχής, αλλά διαφορετικό τύπο καιρού για την Ελλάδα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ στις προγνώσεις της, από τη Μεγάλη Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές.

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα, η γενική εικόνα είναι θετική, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της.

«Τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θα είναι πολύ καλός ο καιρός, ανοιξιάτικος και στη στεριά και στη θάλασσα, με καλές θερμοκρασίες, βοριάδες και αρκετή ηλιοφάνεια», αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ωστόσο, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για αλλαγή του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας: «Από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά, ένα προγνωστικό μοντέλο σήμερα μας έδωσε σήμα για κάποιες βροχές. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν θα είναι κάτι το ακραίο. Θα δούμε».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-04-2026

Στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2026

Στα δυτικά και νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα ηπειρωτικά και από αργά το απόγευμα και στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα.

Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.