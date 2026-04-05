Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι.

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο το νέο πρόγραμμα επιδότησης αγοράς καυσίμων Fuel Pass.

Η ειδική εφαρμογή θα δέχεται αιτήσεις από 6 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου 2026, όπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, στην ΚΥΑ ορίζεται ότι:

οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, κατόπιν αυθεντικοποίησης με κωδικούς TAXISnet. Για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα, η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέσω ΚΕΠ, αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση.

η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η εκταμίευση πραγματοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» η οποία φέρει και την ευθύνη τεχνικής υλοποίησης του προγράμματος. Μόλις εγκριθεί η αίτηση, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίησή της.

Μετά την έγκριση της αίτησης, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο:

Γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων (Merchant Category Codes — MCC), όπως αυτές ορίζονται ρητά στην κοινή υπουργική απόφασης:

Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων (MCC 5541, 5542, 5983)

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι (MCC 4111, 4131, 4011)

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (MCC 4112)

Ταξί (MCC 4121)

Ρητώς απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω. Η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).