Στόχος η υγεία και η καθημερινή ευεξία.

Το να βράζουμε φλούδες λεμονιού μαζί με τζίντζερ στο σπίτι είναι μια απλή, φυσική πρακτική που πολλοί προτείνουν για τα οφέλη της στην υγεία και την καθημερινή ευεξία.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο δημιουργεί ένα αφέψημα πλούσιο σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και ευεργετικές ουσίες που μπορούν να ενισχύσουν τον οργανισμό με πολλούς τρόπους.

Αρχικά, οι φλούδες λεμονιού περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον, περιέχουν φλαβονοειδή και αιθέρια έλαια που έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.

Από την άλλη πλευρά, το τζίντζερ είναι γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές του ιδιότητες, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως για την ανακούφιση από στομαχικές διαταραχές, όπως η ναυτία και το φούσκωμα.

Όταν τα δύο αυτά συστατικά ενώνονται, δημιουργείται ένα ζεστό ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Πολλοί πιστεύουν ότι συμβάλλει στη βελτίωση της πέψης και στην απομάκρυνση των τοξινών, αν και ο όρος «αποτοξίνωση» χρησιμοποιείται συχνά με ευρύ τρόπο.

Παράλληλα, το άρωμα του λεμονιού σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική πικάντικη γεύση του τζίντζερ δημιουργεί ένα ευχάριστο και χαλαρωτικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο αφέψημα μπορεί να βοηθήσει σε περιόδους κρυολογήματος ή γρίπης. Η ζεστασιά του ροφήματος καταπραΰνει τον λαιμό, ενώ τα συστατικά του ενδέχεται να συμβάλλουν στην ανακούφιση από τον βήχα και τη συμφόρηση. Πολλοί το καταναλώνουν επίσης το πρωί, καθώς θεωρείται ότι «ξυπνά» τον οργανισμό και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό.

Τέλος, η παρασκευή του στο σπίτι είναι οικονομική και οικολογική, καθώς αξιοποιούνται οι φλούδες λεμονιού που διαφορετικά θα πετιούνταν. Έτσι, πέρα από τα πιθανά οφέλη για την υγεία, αποτελεί και μια πρακτική που συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Πηγή thehealthsite.com