Πριν τα πασχαλινά σας αυγά αποκτήσουν λαμπερό χρώμα φριντίστε να τα βράσετε σωστά.

Τα τέλεια πασχαλινά αυγά είναι λαμπερά και σίγουρα χωρίς ρωγμές. Αυτό σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο αλλά υπάρχουν κάποια μικρά μυστικά και tips που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να μην σπάσουν τα αυγά κατά το βράσιμο.

Για αρχή μην χρησιμοποιήσετε ολόφρεσκα αυγά αλλά επιλέξτε να είναι τεσσάρων έως έξι ημερών. Πριν τα βράσετε φροντίστε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και μην χρησιμοποιήσετε αυγά απευθείας από το ψυγείο. Οι εναλλαγές στη θερμοκρασία από το κρύο στο ζεστό, είναι σίγουρη συνταγή για σπασμένα αυγά.

Πριν τα βράσετε, τοποθετήστε στον πάτο της κατσαρόλας ένα πανί, χαρτί κουζίνας ή καλύτερα μία πετσέτα και ακουμπήστε τα προσεκτικά. Τοποθετήστε τα αυγά σε μία στρώση, όχι το ένα πάνω στο άλλο για να μην στριμώχνονται.

Προσθέστε ξίδι σε κρύο νερό και βράστε τα αυγά σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για τουλάχιστον 20 λεπτά. Μόλις το νερό αρχίσει να κοχλάζει, σβήστε το μάτι και αφήστε τα αυγά μέσα στην κατσαρόλα σκεπασμένη για 15-20 λεπτά. Αφήστε τα αυγά να κρυώσουν μέσα στην κατσαρόλα.

Θυμηθείτε πριν βράσετε τα αυγά να τα περάσετε με ένα πανάκι εμποτισμένο με λίγο ξίδι, για να απομακρυνθεί η όποια λιπαρότητα στην επιφάνεια του αυγού.