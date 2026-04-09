Μία καλή συμβουλή για εντυπωσιακά πασχαλινά αυγά είναι να χρησιμοποιήσετετ κλωστές φλος αλλά όχι διάφορα χρώματα ταυτόχρονα για να μην γίνουν τα αυγά σας μουντά.

Μία καλή εναλλακτική για να βάψετε φέτος τα πασχαλινά αυγά σας είναι να χρησιμοποιήσετε κλωστές για να γίνουν μοναδικά και πιο εντυπωσιακά.

Μπορεί να ακούγεται δύσκολο αλλά δεν είναι. Απλά χρειάζεται να ακολουθήσετε τη διαδικασία που ακολουθεί.

Αρχικά για να έχετε εντυπωσιακά και πολύχρωμα αυγά χρησιμοποιείστε άσπρα και όχι σκούρα αυγά. Και να θυμάστε ότι το ξύδι μέσα στο νερό που θα βράσουν τα αυγά είναι ζωτικής σημασίας για πιο έντονα χρώματα. Σημαντικό είναι επίσης να θυμάστε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε κλωστές τύπου φλος που ξεβάφουν μέσα στο νερό.

Οι κλωστές μεταφέρουν το χρώμα τους στο τσόφλι κατά τον βρασμό, δημιουργώντας αφηρημένα και εντυπωσιακά σχέδια.

Για να βάψετε τα πασχαλινά αυγά με αυτόν τον τρόπο επιλέξτε πρώτα τι χρώμα θέλετε. Για να είναι πιο εντυπωσιακά επιλέξτε διάφορα χρώματα- αλλά όχι πολλά ταυτόχρονα γιατί σε μία τέτοια περίπτωση τα αυγά σας θα βγουν μουντά.

Η διαδικασία βαφής

Πρώτα απ' όλα φροντίστε τα αυγά σας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Βρέξτε τα αυγά σας με νερό και τυλίξτε τα σφιχτά με τις κλωστές., ώστε να καλύπτουν όλη την επιφάνεια του αυγού. Στη συνέχεια τυλίξτε το κάθε αυγό ξεχωριστά με αλουμινόχαρτο, πιέζοντας αρκετά αλλά προσεκτικά, ούτως ώστε οι κλωστές να ακουμπούν το τσόφλι.

Στη συνέχεια είστε έτοιμοι για το βράσιμο. Τοποθετήστε τα αυγά σε μία κατσαρόλα με νερό και ξύδι και βράστε τα για τουλάχιστον 20 λεπτά. Αφήστε τα αυγά να κρυώσουν μέσα στο νερό, σκίστε το αλουμινόχαρτο και αφαιρέστε τις κλωστές. Αφήστε τα αυγά να στεγνώσουν και γυαλίστε τα με βαμβάκι με ελαιόλαδο για να γυαλίσουν.