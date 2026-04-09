Η φύση έχει έναν πλούτο από υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βάψετε τα αυγά σας φτηνά και οικολογικά.

Αν φέτος, δεν θέλετε να βάψετε τα πασχαλινά αυγά σας με χημικά και με τις κλασικές βαφές, που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, αλλά να ακολουθήσετε έναν πιο οικολογικό και φυσικό τρόπο υπάρχουν εναλλακτικές.

Παραδοσιακά εξάλλου τα αυγά τα έβαφαν με οικολογικό τρόπο χρησιμοποιώντας μπαχαρικά, φλούδες από λαχανικά, φύλλα από λουλούδια κ.λπ. Τις περισσότερες φορές μάλιστα όλοι έχουμε στο ψυγείο ή στα ντουλάπια μας τα υλικά για ένα οικολογικό βάψιμο των πασχαλινών αυγών.

Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζετε, είναι ότι ανεξάρτητα από το χρώμα που θα επιλέξετε θα πρέπει να βράσετε αρχικά το νερό με τα αντίστοιχα λαχανικά κλπ σε πολύ δυνατή φωτιά. Οι αναλογίες για τον ιδανικό ζωμό είναι: 2 - 2 1/2 λίτρα νερό, μισό φλιτζάνι ξύδι και 3 - 4 φλυτζάνια από το αντίστοιχο λαχανικό ή 3-4 κουταλιές μπαχαρικού. Να θυμάστε πάντα ότι το ξύδι κάνει τα χρώματα πιο έντονα και η μαγειρική σόδα (αν χρησιμοποιήσετε) τα δυναμώνει ενώ χρειάζεται να αφήσετε τα αυγά στη βαφή για τουλάχιστον 20 ώρες.

Το βασικότερο όλων ωστόσο, είναι να χρησιμοποιήσετε άσπρα αυγά.

Τα χρώματα

Κόκκινο: Για να πετύχετε εντυπωσιακό κόκκινο χρησιμοποιήστε το κάτω μέρος των παντζαριών. Τα αυγά πρέπει να είναι ζεστά και βρασμένα. Για να ενισχύσετε το χρώμα μπορείτε να προσθέσετε και 2 κουταλιές κέτσαπ. Εναλλακτικά βράστε φλούδες από πολλά ξερά κρεμμύδια ή τσάι ιβίσκου.



Γαλάζιο: Για το γαλάζιο χρώμα διαλέξτε κόκκινο λάχανο αλλά να ψιλοκόψτε το πρώτα.

Γκρι μπλε και μαύρο: Αν επιλέξετε σκούρα χρώματα όπως το γκρι ή το μαύρο επαναλάβετε τη διαδικασία με αφροξυλιά.

Πράσινο: Το πράσινο χρώμα θα το πετύχετε με τις φλούδες από τα φρέσκα καρύδια, σπανάκι, μαϊντανό ή τριφύλλι (εναλλακτικά και φύλλα από χρυσάνθεμο). Η καλύτερη επιλογή ωστόσο, είναι η τσουκνίδα.

Μοβ: Για να πετύχετε μοβ χρώμα στα αυγά βράστε φύλλα από βιολέτες.

Κίτρινο και πορτοκαλί: Για πορτοκαλί και το κίτρινο χρώμα στα πασχαλινά αυγά διαλέξτε να βράσετε σκόνη τσίλι ή πάπρικα. Μπορείτε ακόμα να επιλέξετε κουρκουμά σε σκόνη ή φλούδες από κίτρινα μήλα. Το καλύτερο χρώμα όμως το «βγάζει» ο κουρκουμάς.

Καφέ- χρυσό: Το μαύρο τσάι και ο καφές δίνουν στα αυγά ένα καφέ- χρυσό χρώμα αλλα με προσοχή γιατί αν περάσει από το τσόφλι ο καφές το ασπράδι θα περιέχει καφεΐνη ή τεϊνη.

Πώς να βάψετε τα αυγά

Αρχικά πλύντε πολύ καλά τα αυγά και σκουπίστε τα με ξύδι. Σε μία κατσαρόλα τοποθετήστε περίπου 1 λίτρο νερό, 2-3 κουταλιές της σούπας ξύδι, λίγο αλάτι και το μπαχαρικό ή λαχανικό της επιλογής σας. Βράστε για 30 λεπτά, σουρώστε ώστε να μείνει το χρώμα και τοποθετήστε προσεκτικά μέσα τα αυγά. Βράστε τα σε σιγανή φωτιά για τουλάχιστον 20 λεπτά και αφήστε να κρυώσουν μέσα στο νερό για να απορροφήσουν ακόμη πιο έντονο χρώμα. Στεγνώστε τα, σκουπίστε τα καλά και αλείψτε τα με ένα βαμβάκι με ελαιόλαδο για να γυαλίζουν.