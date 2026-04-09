Κόκκινα, κίτρινα, πολύχρωμα, όλα τα πασχαλινά αυγά ανεξαρτήσου χρώματος έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: πρέπει να είναι γυαλιστερά.

Φέτος τα πασχαλινά αυγά σας θα είναι γυαλιστερά και λαχταριστά με μία και μόνο προϋπόθεση: να ακολουθήσετε τα απλά μυστικά που ακολουθούν.

Δύο βασικά tips για όλα τα πασχαλινά αυγά που θα βάψετε είναι να επιλέξετε λευκά αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου, για πιο εντυπωσιακά χρώματα και αφού τα βάψετε να τα αφήσετε με υπομονή να στεγνώσουν καλά πάνω σε χαρτί υγείας ή μία σχάρα πριν τα γυαλίσετε.

Για να έχετε όμορφα και γυαλιστερά αυγά, καθαρίστε τα καλά πριν τα βράσετε με ξύδι. Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να τα βράσετε τουλάχιστον για 20 λεπτά. Αφού στεγνώσουν αλείψτε τα με ένα βαμβάκι ή πανάκι που έχετε βουτήξει σε ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο.

Tips για ιδανικό γυάλισμα

Πριν βάψετε τα πασχαλινά αυγά, καθαρίστε τα πολύ καλά με χαρτί κουζίνας ή βαμβάκι που έχετε ποτίσει με λίγο ξύδι, για να απομακρύνει τη φυσική λιπαρότητα και να βοηθήσει την βαφή να αποτυπωθεί καλύτερα στο αυγό.

Για να είναι έτοιμα για σωστό γυάλισμα τα αυγά σας, θυμηθείτε κατά το βράσιμο να βάλετε στον πάτο της κατσαρόλας ένα πανί, ώστε να μην χτυπηθούν και σπάσουν τα αυγά και βράστε τα σε σιγανή φωτιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να γυαλίσετε τα αυγά σας είναι, αφού στεγνώσουν καλά, να τα τρίψετε με προσοχή με το εσωτερικό της μπανάνας. Στη συνέχεια αφαιρέστε προσεκτικά τα υπολείμματα, που θα έχουν μείνει πάνω στο αυγό. Ο τρόπος αυτός δεν είναι τόσο εντυπωσιακός, όσο στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, αλλά λειτουργεί.