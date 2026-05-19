Η nrg συνεχίζει δυναμικά το πλάνο ανάπτυξής της, ενισχύοντας τη φυσική της παρουσία στην Αττική, με το άνοιγμα νέου καταστήματος στην καρδιά του Αιγάλεω.

Το νέο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 8, σχεδιάστηκε για να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις ενέργειας, καλύπτοντας τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Με το νέο αυτό σημείο, η nrg ενισχύει την παρουσία της στη Δυτική Αττική, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές να έχουν άμεση πρόσβαση σε εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις.

Αποκλειστικά για την ημέρα των εγκαινίων, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμό και να κερδίσουν «Το Ρεύμα Της Χρονιάς αξίας 1.500€, Ηλεκτρικά πατίνια και smart home προϊόντα».

Τα καταστήματα της nrg προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για σύγχρονα ενεργειακά προγράμματα, να ανακαλύψουν προϊόντα smart home και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλές από την έμπειρη ομάδα της εταιρείας. Μέσα από αυτό το δίκτυο, η nrg διασφαλίζει άμεση, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για το σπίτι και την επιχείρηση.

Η κα Μπαπούζα Βασιλική, Head of Retail Marketing, δήλωσε σχετικά: «Στη nrg επενδύουμε διαρκώς ώστε να φέρουμε την ενέργεια πιο κοντά στον καταναλωτή. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το νέο κατάστημά μας στην καρδιά του Αιγάλεω αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να είμαστε δίπλα στους καταναλωτές. Μέσα από τα σύγχρονα φυσικά καταστήματα στόχος μας είναι να προσφέρουμε άμεση, φιλική εξυπηρέτηση, σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και μια καλύτερη συνολική εμπειρία για κάθε πελάτη. Επενδύουμε συνεχώς ώστε να μπορούμε να απλοποιούμε την καθημερινότητα του καταναλωτή χτίζοντας μια ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης».

Με κάθε νέο κατάστημα, η nrg έρχεται πιο κοντά στο μέλλον της ενέργειας, με επίκεντρο την εξοικονόμηση, τη βιωσιμότητα και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει τη φυσική της παρουσία, επεκτείνοντας το δίκτυό της, με βάση τη στρατηγική της τοποθέτηση, φέρνοντας τις υπηρεσίες της ακόμα πιο κοντά στους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.