Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πρόγραμμα της νέας μεσογειακής δίατροφής απέτρεψε περίπου τρεις περιπτώσεις διαβήτη τύπου 2 για κάθε 100 συμμετέχοντες.

Η μεσογειακή διατροφή είναι ήδη διάσημη για τα οφέλη της για την καρδιά και τον μεταβολισμό. Ωστόσο, μια σημαντική ισπανική κλινική έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα κατά του διαβήτητύπου 2 όταν συνδυάζεται με τρεις ρεαλιστικές αναβαθμίσεις: κατανάλωση λιγότερων θερμίδων, περισσότερη κίνηση και λήψη επαγγελματικής υποστήριξης για την απώλεια βάρους.

Η έρευνα PREDIMED-Plus διαπίστωσε ότι αυτή η πιο δομημένη εκδοχή του μεσογειακού τρόπου ζωής μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά 31%. Η έρευνα αυτή είναι η μεγαλύτερη διατροφική μελέτη που διεξήχθη στην Ευρώπη και συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα μαζί με περισσότερους από 200 ερευνητές από 22 άλλα ισπανικά πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα. Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 100 κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ισπανίας.

Η πιο έξυπνη εκδοχή μιας διάσημης διατροφής

Το PREDIMED-Plus ξεκίνησε το 2013, αφού το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα έλαβε μια Προηγμένη Επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ. Μεταξύ 2014 και 2016, προσχώρησαν και άλλα ιδρύματα, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση σε περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο Annals of Internal Medicine, βασίστηκαν σε 4.746 ενήλικες ηλικίας μεταξύ 55 και 75 ετών. Όλοι είχαν υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο, αλλά κανένας δεν είχε διαβήτη ή καρδιαγγειακή νόσο στην αρχή της μελέτης. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για έξι χρόνια για να δουν εάν ένα πιο εντατικό σχέδιο τρόπου ζωής με βάση τη μεσογειακή διατροφή θα μπορούσε να προσφέρει ισχυρότερη προστασία από τον διαβήτη τύπου 2 από την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή μόνο του.

Μία ομάδα ακολούθησε μια μεσογειακή δίαιτα μειωμένων θερμίδων (περίπου 600 kcal λιγότερες την ημέρα), πρόσθεσε μέτρια σωματική δραστηριότητα (γρήγορο περπάτημα, προπόνηση δύναμης και ισορροπίας) και έλαβε επαγγελματική καθοδήγηση. Η ομάδα σύγκρισης ακολούθησε μια παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα χωρίς περιορισμό θερμίδων ή συμβουλές άσκησης.

Μικρές αλλαγές, μεγάλη προστασία από τον διαβήτη

Η διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων ήταν εντυπωσιακή. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα παρέμβασης είχαν 31% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 σε σχέση με εκείνους στην ομάδα σύγκρισης. Έχασαν επίσης περισσότερο βάρος και μείωσαν το κοιλιακό λίπος πιο αποτελεσματικά. Κατά μέσο όρο, η ομάδα παρέμβασης έχασε 3,3 κιλά και μείωσε την περιφέρεια μέσης κατά 3,6 cm. Η ομάδα ελέγχου έχασε μόνο 0,6 κιλά και μείωσε το μέγεθος της μέσης κατά 0,3 cm.

Σε πραγματικούς όρους, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι το πρόγραμμα απέτρεψε περίπου τρεις περιπτώσεις διαβήτη τύπου 2 για κάθε 100 συμμετέχοντες. Για μια πάθηση που επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αυτό το είδος πρόληψης θα μπορούσε να συσσωρευτεί γρήγορα εάν εφαρμοστεί ευρέως σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο.

«Ο διαβήτης είναι το πρώτο ισχυρό κλινικό αποτέλεσμα για το οποίο έχουμε δείξει - χρησιμοποιώντας τα ισχυρότερα διαθέσιμα στοιχεία - ότι η μεσογειακή διατροφή με μείωση θερμίδων, σωματική δραστηριότητα και απώλεια βάρους είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προληπτικό εργαλείο», δήλωσε ο Miguel Ángel Martínez-González, Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα, Επίκουρος Καθηγητής Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ένας από τους κύριους ερευνητές του έργου. «Εφαρμοσμένες σε μεγάλη κλίμακα σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου, αυτές οι μέτριες και διαρκείς αλλαγές στον τρόπο ζωής θα μπορούσαν να αποτρέψουν χιλιάδες νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο. Ελπίζουμε σύντομα να δείξουμε παρόμοια στοιχεία για άλλες σημαντικές προκλήσεις δημόσιας υγείας».

Γιατί αυτό έχει σημασία για μια παγκόσμια κρίση υγείας

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χρόνιες ασθένειες στον κόσμο. Η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη εκτιμά ότι περισσότεροι από 530 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν πλέον με διαβήτη. Η αύξηση έχει τροφοδοτηθεί από την αστικοποίηση, τη λιγότερο υγιεινή διατροφή, τον πιο καθιστικό τρόπο ζωής, τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα, τη γήρανση του πληθυσμού και τα αυξανόμενα ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας.

Η Ισπανία έχει περίπου 4,7 εκατομμύρια ενήλικες με διαβήτη (οι περισσότεροι από αυτούς τύπου 2), ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, περισσότερα από 65 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη. Στις ΗΠΑ περίπου 38,5 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται και η χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα κόστη υγειονομικής περίθαλψης ανά ασθενή στον κόσμο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόληψη είναι απαραίτητη επειδή ο διαβήτης τύπου 2 αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών, νεφρικών και μεταβολικών επιπλοκών.

«Η μεσογειακή διατροφή δρα συνεργιστικά για να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να μειώσει τη φλεγμονή. Με το PREDIMED-Plus, αποδεικνύουμε ότι ο συνδυασμός του ελέγχου των θερμίδων και της σωματικής δραστηριότητας ενισχύει αυτά τα οφέλη», εξήγησε ο Miguel Ruiz-Canela, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ναβάρα και κύριος συντάκτης της μελέτης. «Είναι μια νόστιμη, βιώσιμη και πολιτισμικά αποδεκτή προσέγγιση που προσφέρει μια πρακτική και αποτελεσματική αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 - μιας παγκόσμιας ασθένειας που, σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να αποφευχθεί».

Από τότε που προετοιμάστηκαν τα ευρήματα για τον διαβήτη PREDIMED-Plus, η σχετική έρευνα συνέχισε να ενισχύει την ευρύτερη εικόνα. Μια ανάλυση σύνθεσης σώματος PREDIMED-Plus που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open διαπίστωσε ότι η μεσογειακή διατροφή με μειωμένη ενέργεια σε συνδυασμό με τη σωματική δραστηριότητα βοήθησε στη μείωση του συνολικού και σπλαχνικού λίπους, ενώ παράλληλα επιβράδυνε την απώλεια άλιπης μάζας που σχετίζεται με την ηλικία σε ενήλικες με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο. Αυτό έχει σημασία επειδή το σπλαχνικό λίπος και η μείωση των μυών συνδέονται στενά με τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο.

Πιο πρόσφατη εργασία του PREDIMED-Plus έχει επίσης διερευνήσει πώς ο καθιστικός χρόνος μπορεί να επηρεάσει την καρδιαγγειακή υγεία. Μια μελέτη του 2026 στο BMC Cardiovascular Disorders ανέφερε ότι η αντικατάσταση του καθιστικού χρόνου με σωματική δραστηριότητα συσχετίστηκε με ευνοϊκές πενταετείς αλλαγές στην τροπονίνη Τ υψηλής ευαισθησίας, έναν δείκτη αίματος που σχετίζεται με το καρδιακό στρες, αν και το μοτίβο δεν ήταν συνεπές σε όλους τους βιοδείκτες που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή.

Άλλες πρόσφατες έρευνες για τη μεσογειακή διατροφή συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ευρύτερη καρδιαγγειακή αξία του μοτίβου. Μια ανασκόπηση του 2025 στο Cardiovascular Research περιέγραψε τη μεσογειακή διατροφή ως ένα από τα καλύτερα μελετημένα διαιτητικά πρότυπα για την καρδιαγγειακή πρόληψη.

Παράλληλα, ανάλυση του 2026 από την αρχική μελέτη PREDIMED τόνισε επίσης την πιθανή σημασία της ποιότητας των τροφίμων στη διατροφή. Οι συμμετέχοντες με υψηλότερη αθροιστική πρόσληψη εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου είχαν χαμηλότερο κίνδυνο ευρέος καρδιαγγειακού αποτελέσματος, ενώ το κοινό ελαιόλαδο έδειξε ασθενέστερες συσχετίσεις. Το εύρημα υποστηρίζει ένα πρακτικό μήνυμα για τους αναγνώστες: η μεσογειακή διατροφή δεν αφορά μόνο την κατανάλωση λιγότερων ή περισσότερων φυτικών τροφών. Ο τύπος και η ποιότητα των λιπαρών μπορεί επίσης να έχουν σημασία.

Ταυτόχρονα, οι ειδικοί΄προειδοποίησαν ότι η εφαρμογή της ίδιας στρατηγικής σε μέρη εκτός της περιοχής της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα απαιτούσε κάτι περισσότερο από την ατομική θέληση. Εμπόδια όπως η άνιση πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα, αστικά περιβάλλοντα που δυσκολεύουν τη σωματική δραστηριότητα και περιορισμένη πρόσβαση σε επαγγελματική καθοδήγηση θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο.

Αυτό το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα, καθώς τα φάρμακα για την παχυσαρκία και τον διαβήτη συνεχίζουν να προσελκύουν μεγάλη προσοχή. Το PREDIMED-Plus δείχνει ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι η μόνη αποτελεσματική οδός. Οι διαρκείς αλλαγές στον τρόπο ζωής, όταν υποστηρίζονται σωστά, μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Η μελέτη PREDIMED-Plus (2013-2024), όπου συμμετέχουν διαφορετικοί ασθενείς, βασίζεται στην προηγούμενη μελέτη PREDIMED (2003-2010). Η προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι μια μεσογειακή διατροφή εμπλουτισμένη με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ή ξηρούς καρπούς μείωσε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων κατά 30%.

Οι ερευνητές λένε ότι η νέα στρατηγική PREDIMED-Plus θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης ως ένας βιώσιμος και οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να βοηθήσει στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2 σε ευρεία κλίμακα. Η παρέμβαση δεν βασίζεται σε ακραίες δίαιτες. Συνδυάζει οικεία τρόφιμα, μέτρια δραστηριότητα, σταδιακή απώλεια βάρους και επαγγελματική υποστήριξη.

Με πληροφορίες του Science Daily