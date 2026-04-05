Τα έγγραφα αυτά καταγράφουν προσπάθειες ένταξης της Intellexa σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα τεχνολογίας και ασφάλειας.

Νέα στοιχεία που αποκαλύπτουν τη σχέση κρατικών φορέων με την εταιρεία Intellexa φέρνει στη δημοσιότητα το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, δημοσιοποιώντας για πρώτη φορά έγγραφα που αφορούν τη δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα πριν από την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, τα έγγραφα αυτά καταγράφουν προσπάθειες ένταξης της Intellexa σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα τεχνολογίας και ασφάλειας, στα οποία εμπλέκονται το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Το δημοσίευμα που φέρνει εκ νέου στο φως το ρόλο του καταδικασμένου για την υπόθεση του λογισμικού Predator επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου και των στελεχών της Intellexa Μερόμ Χαρπάζ και Ρότεμ Φάρκας, ενισχύει το επιxείρημα του Ταλ Ντίλιαν πως συνεργάσθηκε μόνο με κρατικές υπηρεσίες και φέρνει σε πιο δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση που εξακολουθεί να το αρνείται .

Σύμφωνα με δημοσίευμα, όλα φαίνεται να ξεκινούν στις αρχές του 2021, όταν υποβάλλεται στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) πρόταση από ομάδα επιχειρήσεων για τη δημιουργία του Predictive Intelligence Cluster, ενός συνεργατικού σχηματισμού εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αναφέρει το Βήμα, στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και πρόβλεψης γεγονότων, όπως εγκληματικότητα, μεταναστευτικές ροές και φυσικές καταστροφές, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, γίνεται η ένταξη της ισραηλινής εταιρείας Intellexa στην κοινοπραξία των έντεκα εταιρειών που θα συμμετείχαν στο cluster. Στα έγγραφα, η Intellexa εμφανίζεται ότι θα αναλάβει έργο ανάλυσης εικόνας και ήχου και ανάπτυξης συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, παρότι αργότερα δικαστικές αποφάσεις ανέφεραν ότι η δραστηριότητά της σχετιζόταν αποκλειστικά με κατασκοπευτικά λογισμικά.

Στις 26 Μαρτίου 2021, συντάσσεται προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΜΕΑ και του συνεργατικού σχηματισμού των εταιρειών, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Intellexa. Το έργο προετοιμαζόταν για ένταξη σε πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια του 2021, έγιναν – κατά το δημοσίευμα - συναντήσεις μεταξύ των υπευθύνων της κοινοπραξίας, του καταδικασμένου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου και στελεχών της Intellexa, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ο Ρότεμ Φαρκάς και ο Μερόμ Χαρπάζ. Οι συναντήσεις αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχαν στόχο να προσδιοριστεί ποιο έργο θα εμφανιζόταν ότι υλοποιεί η Intellexa στο πλαίσιο του cluster και πώς θα χρηματοδοτούνταν. Σε ορισμένες από αυτές τις συναντήσεις, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, φέρεται να συμμετείχαν και κυβερνητικά στελέχη.

Οι συναντήσεις αυτές φέρονται να πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία στην Αγία Παρασκευή, όπου στεγαζόταν το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ. Σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στον ίδιο χώρο φέρεται να βρίσκονταν και οι χειριστές του Predator. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες που παρουσιάζονται από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, υπήρξε ακόμη και επίδειξη του χώρου όπου λειτουργούσε το σύστημα παρακολούθησης.

Σύμφωνα πάντα με το Βήμα της Κυριακής, εκείνη την περίοδο υπογράφεται και συμφωνία συνεργασίας της κοινοπραξίας με το ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ, γεγονός που συνδέει το ερευνητικό πρόγραμμα με έργα κυβερνοασφάλειας και τεχνολογίας πληροφοριών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από πολιτικά πρόσωπα για την προώθηση του συγκεκριμένου cluster.

Το πρόγραμμα δεν προχώρησε τελικά σε χρηματοδότηση. Ο λόγος, σύμφωνα με πρόσωπα που γνώριζαν το παρασκήνιο, ήταν ότι άρχισε να αποκαλύπτεται το σκάνδαλο των υποκλοπών και η εμπλοκή της Intellexa, ενώ υπήρχαν και εσωτερικές αντιδράσεις στο ΚΕΜΕΑ.

Σε κάθε περίπτωση, το δημοσίευμα ενισχύει τη θέση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa, και καταδικασμένου για την υπόθεση των υποκλοπών, ότι η εταιρεία του συνεργαζόταν αποκλειστικά με κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, οι ίδιες αποκαλύψεις εκτιμάται ότι φέρνουν σε πιο δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση του κράτους με τη χρήση ή τη λειτουργία του λογισμικού Predator στην Ελλάδα.