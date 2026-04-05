Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης που διήρκησε ώρες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στον ανταποκριτή του Al Jazeera στην Ουάσινγκτον μερικές λεπτομέρειες για την επιχείρηση διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του καταρριφθέντος F-15 στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση ξεκίνησε υπό το σκοτάδι, αλλά εξελίχθηκε και σε συνθήκες ημέρας, διαρκώντας για πολλές ώρες.

Αμερικανικές δυνάμεις περικύκλωσαν και πλησίασαν την τοποθεσία όπου βρισκόταν ο αεροπόρος, ο οποίος για δύο ημέρες απέφευγε τον εντοπισμό από ιρανικά στρατεύματα, όταν ξαφνικά ξέσπασε ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συνήθως, αντίστοιχες αποστολές διάσωσης πραγματοποιούνται από ειδικές δυνάμεις με ταχεία απομάκρυνση του διασωθέντος κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση είχε μεγαλύτερη διάρκεια.

Δύο αμερικανικά C-130 καταστράφηκαν κατά την επιχείρηση διάσωσης του αγνοούμενου αεροπόρου

Οι New York Times μεταδίδουν ότι εκατοντάδες στρατιώτες ειδικών δυνάμεων και δεκάδες αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα αναπτύχθηκαν για τον εντοπισμό του μέλους πληρώματος του F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές φάλαγγες προκειμένου να τις κρατήσουν μακριά από την περιοχή όπου κρυβόταν ο πιλότος.

Δύο αμερικανικά αεροσκάφη C-130, που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την απομάκρυνση των αεροπόρων, ακινητοποιήθηκαν στην άμμο στο Ιράν και καταστράφηκαν από τις ίδιες τις αμερικανικές δυνάμεις για να μην πέσουν στα χέρια των ιρανικών αρχών.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από ιρανικά πυρά.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, ο αξιωματικός- ένας «ιδιαίτερα σεβαστός συνταγματάρχης»- βρισκόταν «πίσω από τις εχθρικές γραμμές», σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του Ιράν, ενώ καταδιωκόταν από εχθρικές δυνάμεις που πλησίαζαν «ώρα με την ώρα».

Όπως προκύπτει και από δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, επί ώρες, ο τραυματισμένος πιλότος παρέμενε σε καθεστώς επιβίωσης, προσπαθώντας να αποφύγει τον εντοπισμό, την ώρα που η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο τη θέση του.

Ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο και η στρατιωτική διοίκηση φέρονται να είχαν πλήρη εικόνα της κατάστασης, σχεδιάζοντας λεπτομερώς κάθε βήμα της επιχείρησης διάσωσης, υπό τον κίνδυνο ο αξιωματικός να εντοπιστεί πριν φτάσει βοήθεια.

Όταν δόθηκε το πράσινο φως, οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, αποστέλλοντας- όπως αποκάλυψε ο Τραμπ- «δεκάδες αεροσκάφη, οπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο», προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανάσυρση του αξιωματικού.

Σύμφωνα με δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών με εχθρικές δυνάμεις, γεγονός που υπογραμμίζει τον υψηλό βαθμό κινδύνου και την ένταση της αποστολής.

Παρά τις συγκρούσεις, οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματισμένο πιλότο και να τον απομακρύνουν με επιτυχία από την περιοχή.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για την πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία των ΗΠΑ που δύο πιλότοι διασώζονται ξεχωριστά, βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος.

