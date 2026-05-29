Η Βουλγαρία φιλοξενεί στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Σόφια βάσει συμφωνίας που ισχύει μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Η Βουλγαρία θα επιτρέψει σε στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να παραμείνουν στην επικράτειά της μόνο μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να εγκρίνουν σύστημα που δεν θα απαιτεί τη χορήγηση βίζας σε Βούλγαρους επισκέπτες.

«Αντιλαμβάνομαι πλήρως την περιπλοκότητα των κανονιστικών διαδικασιών και την ανάγκη να υπάρξει χρόνος, όμως κι εμείς έχουμε τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες μας, και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε θετικά στο αίτημα για μακρά παραμονή αεροσκαφών και τεθωρακισμένων στο αεροδρόμιο της Σόφιας», δήλωσε σήμερα ο βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ράντεφ μίλησε στον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε την αναστολή του συστήματος χορήγησης βίζας για επισκέψεις Βουλγάρων υπηκόων στις ΗΠΑ. Ο Ράντεφ επέμεινε ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί επειγόντως, όμως δεν έλαβε θετική απάντηση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ράντεφ, η κυβέρνηση θα εγκρίνει σήμερα απόφαση για παράταση της παραμονής αμερικανικών αεροσκαφών μέχρι τα τέλη Ιουνίου ώστε να δώσει χρόνο στις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τις ενέργειές τους.