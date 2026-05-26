Η Ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει την ανησυχητική αυξητική τάση στις υποθέσεις θανάτων κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια και σε άλλους χώρους κράτησης.

Σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης για αστυνομικούς, που εκτέλεσαν καθήκοντα κατά το διάστημα κράτησης του Μοχάμεντ Καμράν Ασίκ στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του πακιστανού μετανάστη που βρέθηκε σοβαρά κακοποιημένος έπειτα από 8 ημέρες κράτησής του.

Υπενθυμίζεται πως από την πρώτη στιγμή συγγενείς και οικείοι μιλούσαν για βασανισμό του 37χρονου, που φέρεται να δέχθηκε γροθιές, κλωτσιές, αλλά και χτυπήματα με κλομπ σε όλο του σώμα πριν χάσει τη ζωή του από ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Σύμφωνα πάντα με τον Σύνηγορο του Πολίτη, ως προς τις σωματικές κακώσεις που έφερε το θύμα, προέκυψαν βάσιμες ενδείξεις ότι μέρος αυτών επήλθαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του και σε προηγούμενα αστυνομικά τμήματα, ζήτημα το οποίο απαιτεί περαιτέρω πειθαρχική διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ.

Η έλλειψη καμερών βιντεοεπιτήρησης από εσωτερικούς χώρους αστυνομικών τμημάτων που διαπίστωσε ο Συνήγορος, σημειώνεται ως μία αρνητική παράμετρος στην διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ καταγράφονται και πολλαπλές πλημμέλειες, κατά τη διάρκεια της οκταήμερης κράτησης του θύματος στα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, «οι οποίες διευρύνουν τον κύκλο αναζήτησης επιμέρους πειθαρχικών ευθυνών και επιφυλάσσουν στη διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου διακριτή θέση στην υπόθεση».

Όπως τονίζεται, «το σύνολο των στοιχείων τα οποία μελέτησε η Ανεξάρτητη Αρχή, υπαγόρευσε και τη διαπίστωση ότι διαφορετικές αρχές που έχουν επιφορτισθεί με το καθήκον να προστατεύουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, δεν κατόρθωσαν να ενεργοποιήσουν προστατευτικούς μηχανισμούς για τη ζωή του M.K.A».

Ολόκληρο το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τον θάνατο του Μ. Καμράν

Ο Συνήγορος του Πολίτη ολοκλήρωσε ίδια έρευνα σχετικά με πράξεις και παραλείψεις αστυνομικών οργάνων που σχετίζονται με την προσβολή της ζωής του M.K.A., πολίτη Πακιστάν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός εντός του χώρου προσωρινής κράτησης αστυνομικού τμήματος της Αθήνας, στις 21/09/2024.

Κατά τη διενέργεια της έρευνας προέκυψε ότι ο M.Κ.Α. ήταν κρατούμενος και υπό τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών από τις 13/09/2024 μέχρι και τον θάνατό του τις πρωινές ώρες της 21ης/09/2024, σε διαφορετικά αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, εκτός από ένα διάστημα σχεδόν μίας ώρας που αφέθηκε ελεύθερος. Το γεγονός αυτό υπέδειξε την εκτεταμένη εξέταση αστυνομικών και την αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων από πέντε αστυνομικά τμήματα.

Μετά τη συγκέντρωση και τη μελέτη του αποδεικτικού υλικού προέκυψαν σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης για αστυνομικούς, που εκτέλεσαν καθήκοντα κατά το διάστημα κράτησης του M.Κ.Α. στο τελευταίο κατά σειρά αστυνομικό τμήμα, λόγω παράλειψης της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης που είχαν οι αστυνομικοί αυτοί να προστατεύσουν την αξιοπρέπεια, τη σωματική ακεραιότητα, την υγεία όταν αυτή επιδεινώθηκε και εν τέλει τη ζωή του κρατουμένου, καθώς δεν επέδειξαν την απαιτούμενη προσοχή και άφησαν αυτόν αβοήθητο στον προσωρινό χώρο κράτησης, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του στο χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που επήλθε.

Ως προς τις σωματικές κακώσεις που έφερε το θύμα, οι οποίες αποτυπώθηκαν και σε πλήθος δημοσιευμάτων, προέκυψαν βάσιμες ενδείξεις ότι μέρος αυτών επήλθαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του και σε προηγούμενα αστυνομικά τμήματα, ζήτημα το οποίο απαιτεί περαιτέρω πειθαρχική διερεύνηση από την ΕΛ.ΑΣ. Η έλλειψη καμερών βιντεοεπιτήρησης από εσωτερικούς χώρους αστυνομικών τμημάτων που διαπίστωσε ο Συνήγορος, σημειώνεται ως μία αρνητική παράμετρος στην διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Συνήγορος καταγράφει στο πόρισμα και διαπιστώσεις πολλαπλών πλημμελειών, κατά τη διάρκεια της οκταήμερης κράτησης του θύματος στα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, οι οποίες διευρύνουν τον κύκλο αναζήτησης επιμέρους πειθαρχικών ευθυνών και επιφυλάσσουν στη διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου διακριτή θέση στην υπόθεση. Το σύνολο των στοιχείων τα οποία μελέτησε η Ανεξάρτητη Αρχή, υπαγόρευσε και τη διαπίστωση ότι διαφορετικές αρχές που έχουν επιφορτισθεί με το καθήκον να προστατεύουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, δεν κατόρθωσαν να ενεργοποιήσουν προστατευτικούς μηχανισμούς για τη ζωή του M.K.A.

Το πόρισμα υποβλήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση της ΕΛ.ΑΣ. για τις κατά νόμο ενέργειες κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις με την υπόμνηση να διαβιβασθεί, στην οικεία Εισαγγελία για την εκ μέρους της ποινική αξιολόγηση των σχετικών ενεργειών και παραλείψεων των αστυνομικών.

Με αφορμή την υπόθεση αυτή, η Ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει την ανησυχητική αυξητική τάση στις υποθέσεις θανάτων κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια και σε άλλους χώρους κράτησης που καταγράφεται και στην Ετήσια Έκθεση 2024 του Συνηγόρου, ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.