Πλήρη διερεύνηση για τα επεισόδια προανήγγειλε η ΕΛ.ΑΣ.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν έξω από το Εφετείο Αθηνών διέταξε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η ΕΔΕ έρχεται μετά από τα σοκαριστικά βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς των ΜΑΤ να επιτείθονται απρόκλητα σε κόσμο που βρισκόταν έξω από το Εφετείο μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού. Σε ένα από αυτά τα βίντεο απεικονίζεται ένας αστυνομικός να σπρώχνει μια κοπέλα στο έδαφος και ως εκ θαύματος γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς χτύπησε με το κεφάλι σε ζαρντινιέρα.

Η ΓΑΔΑ ανακοίνωσε ότι οι συνθήκες του εξοργιστικού αυτού περιστατικού θα διερευνηθούν πλήρως. Φτάνει μόνο να δούμε αν αυτή τη φορά θα αποδοθούν όντως οι ευθύνες...

