Επίθεση των ΜΑΤ σε κόσμο έξω από το Εφετείο μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού.

Σκηνές δυστυχώς γνώριμες αλλά το ίδιο επικίνδυνες και ντροπιαστικές, εκτυλίχθηκαν έξω από το Εφετείο μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού με τα ΜΑΤ σε μία απρόκλητη επίθεση κατά συγκεντρωμένου πλήθους.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο facebook φαίνεται πώς από θαύμα δεν υπήρξε νεκρός, για μία ακόμα φορά. Μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού και των δυο συντρόφων του για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, ένας άνδρας των ΜΑΤ όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, κλωτσάει μία νεαρή κοπέλα και στη συνέχεια την σπρώχνει, η οποία πέφτει στο πεζοδρόμιο και προσγειώνεται με το πίσω μέρος του κεφαλιού της σε μια ζαρντινιέρα. Για καλή της τύχη η νεαρή κοπέλα δεν έμεινε αναίσθητη.

Λίγο αργότερα οι ίδιοι άνδρες των ΜΑΤ με την ίδια αγριότητα εισβάλλουν σε σούπερ μάρκετ προκαλώντας οργή. Ένα τρίτος κραδαίνει ένα κράνος και αρνείται να το δώσει στον κάτοχό του. Τότε ακούγεται μία φωνή «είμαι δημοσιογράφος, άστο κάτω, κλέβεις τον κόσμο» αλλά ο άνδρας των ΜΑΤ συνεχίζει ανενόχλητος.

{https://web.facebook.com/reel/973314448821139}

Σε άλλο βίντεο φαίνεται πώς οι άνδρες των ΜΑΤ άρχισαν να κυνηγούν τον κόσμο.

{https://web.facebook.com/reel/1341382498052690}

ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ για τα επεισόδια έξω από το Εφετείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ διατάχθηκε ΕΔΕ.

Η ανακοίνωση

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού».