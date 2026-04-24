Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ν.Υόρκης.

Στις φλόγες παραδόθηκε ιστορική εκκλησία 138 ετών στην περιοχή της Αστόρια, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και τον τραυματισμό έξι πυροσβεστών.

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, 23/04, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Συνολικά επιχείρησαν 84 μονάδες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ν.Υόρκης με πάνω από 270 πυροσβέστες.

{https://x.com/FoxNews/status/2047686753549480418}

Από το οίκημα των ιερέων πλησίον του ναού δεν απέμεινε παρά μόνο απανθρακωμένα συντρίμμια, ενώ η γειτονική, κενή εκκλησία υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 τοπική ώρα και εξαπλώθηκε με ταχύτητα στο Πρώτη Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία της Αστόρια και στο παρακείμενο κτήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μόλις η φωτιά επεκταθεί σε αυτές τις παλιές εκκλησίες, πίσω από τους τοίχους και στη στέγη, είναι πολύ δύσκολο να κατασβεστεί, ενώ υπήρχε και σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης για τα μέλη μας», δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), Κέβιν Γουντς. «Λόγω της στατικής κατάστασης του κτιρίου και της έντασης της πυρκαγιάς, προχωρήσαμε σε εξωτερική κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων από το εξωτερικό, τμήμα της στέγης άρχισε να καταρρέει, κατέρρευσαν τοίχοι και κάποια τούβλα χτύπησαν έναν από τους πυροσβέστες μας στο κράνος».

Έξι πυροσβέστες υπέστησαν τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ένας που χτυπήθηκε στο κεφάλι από συντρίμμια κατά την κατάρρευση.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το κτίριο βρίσκεται εκεί για πάνω από έναν αιώνα, ωστόσο η εκκλησία είναι εγκαταλελειμμένη εδώ και αρκετό καιρό. Η τοπική κοινότητα έχει εκφράσει ανησυχίες για την παρουσία παράνομων εισβολέων στον χώρο.

{https://x.com/Breaking911/status/2047480239039578558}