Πού οδηγεί το ...επιχείρημα «ένα ρουσφέτι έκαναν, δεν έβαλαν και λεφτά στην τσέπη τους»!!!- Το Κράτος του Επιτελικού Ρουσφετιού!

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκίνησε τη θητεία της με την υπόσχεση για «αξιοκρατία» και «αποκομματικοποίηση του κράτους» και ξεπέρασε κάθε όριο πελατειακού κράτους. Σε βαθμό που θα το ζήλευε και ο Γκρούεζα του Μαυρογυαλούρου!

Το «επιτελικό κράτος» αποδείχθηκε «Κράτος του Επιτελικού Ρουσφετιού», ένα κράτος που στηρίχτηκε στη δημιουργία ενός πρωτοφανούς μηχανισμού μέσω των απευθείας αναθέσεων και συμβάσεων σε ημετέρων, αλλά και με εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια στην κομματική βάση.

Τι ρόλο παίζει το ρουσφέτι στη ζωή των ανθρώπων και της λειτουργίας του κράτους;

Ας το δούμε στην τραγωδία των Τεμπών. Η οποία μπορεί και να μην συνέβαινε, παρά τις παραλείψεις της κυβέρνησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, την ιδιωτικοποίησή του και την εξυπηρέτηση «ημέτερων συμφερόντων», αν δεν υπήρχε το ρουσφέτι με τον μοιραίο σταθμάρχη, που μετατάχθηκε στη συγκεκριμένη θέση ως «δικό μας παιδί».

Ας το δούμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί η κυβέρνηση να μετέτρεψε για πρώτη φορά σε «γαλάζια» την Κρήτη, όμως η ζημιά στην αγροτική οικονομία είναι τεράστια, όπως και η ζημία των συνεπών και τιμίων αγροτών.

Το εντυπωσιακό είναι το «επιχείρημα» που χρησιμοποιείται για να υποβαθμιστούν τυχόν ποινικές ευθύνες των «γαλάζιων» βουλευτών και υπουργών για την διασπάθιση των ευρωπαϊκών πόρων είναι ότι «δεν έβαλαν και λεφτά στην τσέπη τους, μια εξυπηρέτηση είπαν να κάνουν στους ψηφοφόρους τους, όπως πάντα κάνουν οι βουλευτές»! Και το λένε ανερυθρίαστα! Νομιμοποιούν το ρουσφέτι! Και οι ψηφοφόροι που δεν είχαν «γαλάζιο» βουλευτή; Και αυτοί -μεταξύ των οποίων και «γαλάζιοι» αγρότες- που δεν μπήκαν στη διαδικασία της παρανομίας; Πάλι καλά θα πείτε, θα μπορούσαν να προταθούν οι «γαλάζιοι» βουλευτές να βραβευτούν κιόλας για τη ...φιλανθρωπία τους!

Τώρα ο πρωθυπουργός επιμένει πως η κυβέρνησή του επτά χρόνια δίνει λύση στο πρόβλημα με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ! Ερώτημα: Επτά χρόνια δεν έφταναν;

Και ας μην πει κάποιος πως το Μαξίμου δεν γνώριζε. Ίσως εκεί να ήταν εγκαταστημένο το κέντρο του σκανδάλου.

ΥΓ: Και κάτι ακόμα: Η έλλειψη ελέγχου από τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης έκανε το Μαξίμου και τον «γαλάζιο» κομματικό μηχανισμό να φαντάζουν παντοδύναμοι. Και να κάνουν ότι θέλουν χωρίς να δίνουν λόγο σε κανένα! Γεγονός που οδήγησε στην αλαζονεία που ζήσαμε -και ζούμε αφού οι κυβερνώντες εμφανίζονται αμετανόητοι.΄Ως γνωστόν όμως μετά την Ύβρι ακολουθεί η Νέμεσις.