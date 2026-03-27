Είναι σχεδόν αδύνατο να σταματήσει η εξάπλωση του χρυσού στρειδιού, αλλά είναι δυνατόν να ενισχυθούν άλλα είδη – εδώ έρχεται η κλωνοποίηση εγχώριων μυκήτων

Ένα μανιτάρι που προέρχεται από την Ασία καταστρέφει τα δάση της Βόρειας Αμερικής αφού ξέφυγε από την καλλιέργεια. Καθώς εξαπλώνεται, οι λάτρεις των μυκήτων σώζουν τα εγχώρια είδη που βρίσκονται στο δρόμο του. Η λεπίδα του νεοανοικτού χειρουργικού νυστέριου γυαλίζει στο φως του τέλους του φθινοπώρου. Ψεκάζω αλκοολούχο απολυμαντικό στην επιφάνεια εργασίας, τρίβω τα χέρια μου σχολαστικά και προσπαθώ να μην φτερνιστώ.

Δεν φανταζόμουν ότι η πρώτη μου φορά που θα κλωνοποιούσα κάτι θα ήταν έτσι. Δεν βρίσκομαι σε αποστειρωμένο εργαστήριο – είμαι σε μια σκηνή σε λασπωμένο χωράφι στο Σάσεξ της Αγγλίας μαζί με δεκάδες άλλους συμμετέχοντες, στο ετήσιο Φεστιβάλ All Things Fungi. Πολλοί φορούν σκουφιά ή πουλόβερ με θέμα τα μανιτάρια. Λίγα μέτρα πιο πέρα, μια «γυναίκα της ιατρικής» χτυπά ένα γκονγκ, οδηγώντας μια συνεδρία «ηχητικού μπάνιου» με θέμα τα μανιτάρια.

Όμως δεν γιορτάζονται όλα τα μανιτάρια εδώ. Υπάρχει ένα τόσο επιθετικό και εισβολικό που έχει απαγορευτεί από το φεστιβάλ: το χρυσό μανιτάρι στρείδι. Αυτός ο μύκητας έχει καταστρέψει τα δάση της Βόρειας Αμερικής και έχει εξαπλώσει τα σπόριά του σε όλη την Ευρώπη, από την Ιταλία έως την Ουγγαρία. Οι προσπάθειες να κλωνοποιήσουν ένα εγχώριο γκρι στρείδι είναι ένα μικρό μέρος της μάχης για να προστατευτούν τα πιο ευάλωτα μανιτάρια από την ανεξέλεγκτη επέκταση εισβολικών ειδών όπως το χρυσό στρείδι σύμφωνα με το bbc.com.

Ένας χρυσός δολοφόνος

Το χρυσό μανιτάρι στρείδι (Pleurotus citrinopileatus) είναι στενός συγγενής του γκρι στρειδιού που κλωνοποίησα παραπάνω. Αντί για γκρι, έχει νέον κίτρινο καπέλο και είναι εξαιρετικά παραγωγικό. Αναπτύσσεται κυρίως σε νεκρά ή πεθαμένα σκληρά ξύλα, διασπώντας τις ίνες τους. Είναι «μανιτάρι με βράγχια» και ένα μόνο μανιτάρι μπορεί να απελευθερώσει δισεκατομμύρια σπόρια. Τα στρείδια είναι επίσης από τα λίγα σαρκοφάγα μανιτάρια – θηρεύουν αμείλικτα νηματώδεις σκώληκες.

Είναι αόρατο για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, ζώντας ως μυκήλιο – κλωναράκια μύκητα μέσα στο ξύλο. Αλλά την άνοιξη βγάζει το καρποφόρο σώμα – το μανιτάρι που αναγνωρίζουμε. Τεράστιες κίτρινες συστάδες αναδύονται από κορμούς και δέντρα, κάθε μανιτάρι παράγει εκατομμύρια μικροσκοπικά αερομεταφερόμενα σπόρια.

Ιθαγενές της Ασίας, εισήχθη στις ΗΠΑ για καλλιέργεια τροφής γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Λόγω της μεγάλης καρποφορίας, έγινε δημοφιλές τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες καλλιεργητές. Η υψηλή απόδοσή του σημαίνει μεγαλύτερο κέρδος.

Το μανιτάρι έχει πλέον εξαπλωθεί παγκοσμίως. Στην Ευρώπη βρέθηκε στην Ελβετία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σερβία και Γερμανία, με αναφορές και από νότια Αγγλία. Η Royal Horticultural Society προειδοποιεί να μην καλλιεργούνται μη ιθαγενή είδη, ειδικά το χρυσό στρείδι, καθώς είναι «πολύ εισβολικό» και μπορεί να προκαλέσει «σοβαρές ζημιές» στις τοπικές κοινότητες μυκήτων.

Η Aishwarya Veerabahu, μυκητολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον, που μελετά το χρυσό στρείδι, αναφέρει ότι σύντομα ξέφυγε στη φύση. «Οι κοινότητες επιστημόνων το παρατήρησαν αμέσως λόγω του έντονου κίτρινου χρώματος – είναι πολύ εύκολο να το προσέξεις», λέει. «Τώρα έχει βρεθεί σε 25 πολιτείες των ΗΠΑ και σε μία επαρχία του Καναδά».

Άλλα είδη στρειδιών υπήρχαν από παλιά στη Βόρεια Αμερική και διασπούσαν νεκρά δέντρα, διασφαλίζοντας ότι τα απορρίμματα δεν συσσωρεύονται. Αλλά τα χρυσά στρείδια διαφέρουν. Όταν η ομάδα της Veerabahu εξέτασε δέντρα που τα φιλοξενούσαν, διαπίστωσαν ότι είχαν κατά μέσο όρο τη μισή ποικιλία μυκήτων σε σχέση με δέντρα χωρίς το χρυσό στρείδι. «Αυτό δείχνει ότι πιθανώς εκτοπίζουν τα εγχώρια μανιτάρια», λέει η Veerabahu.

Με λίγα λόγια, το οικοσύστημα της Βόρειας Αμερικής ήταν ευάλωτο στην εισβολή αυτού του παραγωγικού μύκητα. Τα ντόπια μανιτάρια δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν. Οι επιπτώσεις της απώλειας αυτής της ποικιλότητας παραμένουν άγνωστες. Η ταχεία διάσπαση από τα χρυσά στρείδια μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα διάσπασης του ξύλου και τις εκπομπές άνθρακα.

Βοήθεια για τα ντόπια είδη

Είναι σχεδόν αδύνατο να σταματήσει η εξάπλωση του χρυσού στρειδιού, αλλά είναι δυνατόν να ενισχυθούν άλλα είδη – εδώ έρχεται η κλωνοποίηση εγχώριων μυκήτων. Στο Φεστιβάλ All Things Fungi, ο Andy Knott καθοδηγεί την κλωνοποίηση γκρι στρειδιών. Ο Knott, πρώην μηχανικός και επί μακρόν συλλέκτης, ξεκίνησε τη δική του φάρμα μανιταριών στο Dorset πέρυσι. «Πολλοί καλλιεργούν μη ιθαγενή είδη από Κίνα, Αμερική και αλλού – αλλά γιατί κανείς δεν διατηρεί τη γενετική των εγχώριων;» λέει. Οι κλώνοι των ντόπιων ειδών μπορούν να βοηθήσουν τα μανιτάρια να επιβιώσουν ακόμα και υπό πίεση. Ο Mohamed Madi περιγράφει την εμπειρία του: πήρε μικρό κομμάτι από το γκρι στρείδι, το τοποθέτησε σε τζελ άγαρ και είδε το μυκήλιο να εξαπλώνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Στρατιά εισβολικών μυκήτων

Το χρυσό στρείδι δεν είναι ο μόνος εισβολέας. Η Anne Pringle, καθηγήτρια βοτανικής στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον, μελετά τα δηλητηριώδη Amanita phalloides, που εξαπλώνονται στην Καλιφόρνια και Αυστραλία. Το Amanita muscaria είναι εισβολικό στην Κολομβία, συνδεδεμένο με τα ντόπια δέντρα Humboldt Oak. Στην Ευρώπη, το Aureoboletus projectellus εντοπίστηκε στο προστατευόμενο δάσος Białowieża στην Πολωνία. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει επίσης την κατανομή των μυκήτων. Το πορτοκαλί μανιτάρι «ping pong bat» (Favolaschia calocera) από τη Μαδαγασκάρη εμφανίζεται στη νότια Αγγλία, με άγνωστες συνέπειες για τα εγχώρια είδη.

Προτεραιότητα στη διατήρηση μυκήτων

Η συντήρηση των μυκήτων αρχίζει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Το IUCN πρόσθεσε πάνω από 400 είδη στη λίστα κόκκινων ειδών το 2026, φτάνοντας συνολικά πάνω από 1.300. Οι μύκητες παίζουν κρίσιμο ρόλο στα οικοσυστήματα, από την αποσύνθεση μέχρι τη δημιουργία καταφυγίων για πουλιά. Ωστόσο η χρηματοδότηση παραμένει περιορισμένη. Ο Andy Knott και άλλοι πολίτες επιστήμονες βρίσκουν ντόπια είδη, τα κλωνοποιούν και τα διατηρούν. Η εταιρεία του, Jurassic Coast Mushrooms, παρέχει κιτ για γκρι στρείδια, χωρίς ανάγκη φιλτραρίσματος σπορίων για την αποφυγή διαφυγής στη φύση. Κάποιοι απλώνουν σπόρια σε δάση και κήπους για να ενισχύσουν τα ντόπια είδη. Η κλωνοποίηση του γκρι στρειδιού στο Σάσεξ είναι ένα μικρό κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Ο μικρός λευκός μυκήλιος εξαπλώνεται στο άγαρ, και αν όλα πάνε καλά, θα διατηρήσει τα γονίδια αυτού του ντόπιου μανιταριού. Ακόμα και στην αποτυχία, η παρατήρηση και η φροντίδα συμβάλλουν στην προστασία των εγχώριων μυκήτων.