Οι κομμωτές συμφωνούν: «Για την αντιμετώπιση της φθινοπωρινής τριχόπτωσης είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε προϊόντα που καθαρίζουν πολύ καλά το τριχωτό της κεφαλής και να αφήνετε τις μάσκες μόνο για περιστασιακή χρήση».

Το φθινόπωρο πολλοί παρατηρούν μια μείωση στην πυκνότητα των μαλλιών και ανησυχούν για την τριχόπτωση. Ειδικοί των κομμωτηρίων επιμένουν στη διάκριση μεταξύ της φυσιολογικής απώλειας και των πιο σοβαρών καταστάσεων, ενώ συμβουλεύουν την επίσκεψη σε δερματολόγο όταν η τριχόπτωση είναι έντονη ή συνοδεύεται από απώλεια όγκου και αραίωση στους κροτάφους.

Στο κομμωτήριό του στη Σεβίλλη, ο Χοσέ Μιγκέλ Γκαγιάρδο συνιστά να εστιάζουμε σε κάποια απλά καθημερινά σημάδια πριν πανικοβληθούμε: οι περισσότερες τρίχες εμφανίζονται στο μαξιλάρι, στο ντους ή στο φαράσι; πόσο σοβαρή είναι η απώλεια όγκου και η αραίωση;

Ο στυλίστας Κένζο Γιονεκούρα παρομοιάζει το τριχωτό της κεφαλής με το έδαφος: «το τριχωτό της κεφαλής μας είναι σαν ένα εύφορο έδαφος το οποίο πρέπει να φροντίζουμε και να λιπαίνουμε... με σκοπό τα μαλλιά να μεγαλώνουν υγιή και δυνατά. Επομένως, εκεί είναι που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή». Αυτή η μεταφορά αποκαλύπτει την προσέγγισή του, που δεν είναι άλλη από την πρόληψη.

«Σε αυτό το δεύτερο μισό του έτους (φθινόπωρο-χειμώνα), χρησιμοποιήστε προϊόντα που καθαρίζουν πολύ καλά το τριχωτό της κεφαλής, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων κατά της τριχόπτωσης ή κάποιο σαμπουάν για όγκο που γενικά καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Χρησιμοποιήστε μόνο ειδική κρέμα μαλλιών σε κάθε λούσιμο και αφήστε τις μάσκες για μια φορά το μήνα».

Μια μικρή βοήθεια από τη φύση

Επιπλέον ο Κένζο προειδοποιεί ότι οι τεχνικές με χρηση θερμότητας και οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας αυξάνουν την παραγωγή λιπαρότητας στο τριχωτό της κεφαλής, γεγονός που διευκολύνει την τριχόπτωση. Για τον λόγο αυτό, συνιστά το λούσιμο όποτε παρατηρείται βρωμιά, ώστε να αποφεύγεται η λίπανση του θύλακα από το περίσσιο σμήγμα που μειώνει τη σταθερότητα της τρίχας και ευνοεί την απώλεια.

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Στη λίστα του με τα φυτικά θεραπευτικά μέσα, ο Χοσέ Μιγκέλ ξεχωρίζει παραδοσιακές επιλογές και σημειώνει: «το πιο "θαυματουργό" μπορεί να είναι το λάδι τζοτζόμπα. Αυτό το ελαιώδες υγρό εξάγεται από τους καρπούς ενός θάμνου που φύεται στην έρημο και είναι ένα θαύμα της φύσης, ειδικά για το τριχωτό της κεφαλής».

Όπως εξηγεί, το λάδι τζοτζόμπα δρα σχεδόν σαν κερί: βοηθά στην απομάκρυνση του σμήγματος που φράζει τον θύλακα, ευνοώντας την ανάπτυξη της τρίχας. Είναι ιδανικό για λιπαρά και λεπτά μαλλιά επειδή επισκευάζει τις άκρες και ρυθμίζει τη ρίζα.

Ο Μιγκέλ προτείνει, τέλος, λουσίματα με σαπωνάρια ή «δέντρο του σαπουνιού» για τη μείωση των σκληρών χημικών.

Πηγή: radiomitre.cienradios.com