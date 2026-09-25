Εκτιμά ότι ο Μεσσήνιος μπορεί να φτάσει και το 6%.

Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα πολλές προσωπικές επαφές και συζητάει με αρκετό κόσμο τις εξελίξεις.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το πώς βλέπει ο πρώην πρωθυπουργός τις εξελίξεις στη δεξιά «πολυκατοικία». Όπως λένε οι συνομιλητές του, εκτιμά ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να φτάσει και το 6%. Το 3% θα προέρχεται από νυν ψηφοφόρους της ΝΔ και το υπόλοιπο από παραδοσιακούς δεξιούς που έχουν εγκαταλείψει ήδη το κόμμα.

Όπως και να έχει, η ΕΛΑΣ δεν θα στηρίξει τη στρατηγική της στο τι θα πράξει από τις κινήσεις Σαμαρά…

Α.Γ.